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    HMD Touch AI cep telefonu ve yapay zekâyı bir araya getiriyor

    HMD Touch AI cep telefonu modeli tamamen dokunmatik ekranı ve akıllı telefonları aratmayan yapay zekâ özellikleri ile yeni bir dönemin kapısını aralıyor.        

    HMD Touch AI özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar hep tuşlu olarak karşımıza çıkan standart telefonlar ya da cep telefonları yavaş yavaş dokunmatik ekrana terfi ediyor. HMD ortaklığının Çin’de piyasaya sürdüğü HMD Touch AI hem dokunmatik hem de yapay zekâlı.

    HMD Touch AI özellikleri ve fiyatı

    3.2 inçlik dokunmatik bir ekranı olan HMD Touch AI bildiğimiz cep telefonundan farklı değil. ByteDance tarafından geliştirilen Doubao AI kullanıcı ara yüzü beraberinde pek çok yapay zekâ özelliği sunuyor. Anlık tercüme, metinden görsel üretme, fotoğraftaki nesneleri tanıma, eğitim yardımcısı yanında ebeveyn kontrolleri de mevcut.

    Nokia Lumia esintileri taşıyan telefon ön ve arka 2MP kamera, 1950mAh batarya, 4G, Wi-Fi, çift SIM, hotspot, S.O.S. tuşu, Home tuşu şeklinde diğer özelliklere sahip. HMD Touch AI cep telefonu modeli 69$ fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.

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