HMD Touch AI cep telefonu ve yapay zekâyı bir araya getiriyor

HMD Touch AI özellikleri ve fiyatı
3.2 inçlik dokunmatik bir ekranı olan HMD Touch AI bildiğimiz cep telefonundan farklı değil. ByteDance tarafından geliştirilen Doubao AI kullanıcı ara yüzü beraberinde pek çok yapay zekâ özelliği sunuyor. Anlık tercüme, metinden görsel üretme, fotoğraftaki nesneleri tanıma, eğitim yardımcısı yanında ebeveyn kontrolleri de mevcut.
Nokia Lumia esintileri taşıyan telefon ön ve arka 2MP kamera, 1950mAh batarya, 4G, Wi-Fi, çift SIM, hotspot, S.O.S. tuşu, Home tuşu şeklinde diğer özelliklere sahip. HMD Touch AI cep telefonu modeli 69$ fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: