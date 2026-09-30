HMD Vibe 2 Pro 5G iddialı ama güncelleme desteği yok

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Tam Boyutta Gör Nokia markasını bırakarak kendi markası ile akıllı telefonlar satmaya başlayan HMD yavaş yavaş vites yükseltiyor. Özellikle Vibe serisi Android telefonlar kamera odaklı yaklaşımı ile başarılı işlere imza atıyor.

HMD Vibe 2 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ LCD ekran

MediaTek Dimensity 6300 yonga seti

6GB/8GB LPDDR4X RAM

128GB depolama

64MP Sony IMX682 ana sensör

13MP ön kamera

6000mAh batarya, 33W hızlı şarj

166$-186$

HMD T21 2nd Edition özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

HMD Vibe 2 Pro akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketine 120Hz ekran, Sony sensör, akıcı bir sistem, çift stereo hoparlör, Sarvam AI yapay zekâ asistanı gibi özellikler sunuyor. İki yıl güvenlik güncellemesi garantisi de veren firma ne yazık ki büyük güncelleme konusunda bir söz vermiyor. Yani Android 16 işletim sistemi hiç değişmeden kalabilir.

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HMD Vibe 2 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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