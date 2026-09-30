HMD Vibe 2 Pro 5G iddialı ama güncelleme desteği yok

HMD Vibe 2 Pro 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ LCD ekran
- MediaTek Dimensity 6300 yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR4X RAM
- 128GB depolama
- 64MP Sony IMX682 ana sensör
- 13MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 166$-186$
HMD Vibe 2 Pro akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketine 120Hz ekran, Sony sensör, akıcı bir sistem, çift stereo hoparlör, Sarvam AI yapay zekâ asistanı gibi özellikler sunuyor. İki yıl güvenlik güncellemesi garantisi de veren firma ne yazık ki büyük güncelleme konusunda bir söz vermiyor. Yani Android 16 işletim sistemi hiç değişmeden kalabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: