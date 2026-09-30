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    HMD Vibe 2 Pro 5G iddialı ama güncelleme desteği yok

    HMD Vibe 2 Pro kuralı akıllı telefon modelinde 6.78 inçlik Full HD+ LCD ekran, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti, 64MP Sony IMX682 ana sensör gibi özellikler yer alıyor.

    HMD Vibe 2 Pro 5G Tam Boyutta Gör
    Nokia markasını bırakarak kendi markası ile akıllı telefonlar satmaya başlayan HMD yavaş yavaş vites yükseltiyor. Özellikle Vibe serisi Android telefonlar kamera odaklı yaklaşımı ile başarılı işlere imza atıyor.

    HMD Vibe 2 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • MediaTek Dimensity 6300 yonga seti
    • 6GB/8GB LPDDR4X RAM
    • 128GB depolama
    • 64MP Sony IMX682 ana sensör
    • 13MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 166$-186$

    HMD Vibe 2 Pro akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketine 120Hz ekran, Sony sensör, akıcı bir sistem, çift stereo hoparlör, Sarvam AI yapay zekâ asistanı gibi özellikler sunuyor. İki yıl güvenlik güncellemesi garantisi de veren firma ne yazık ki büyük güncelleme konusunda bir söz vermiyor. Yani Android 16 işletim sistemi hiç değişmeden kalabilir.

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