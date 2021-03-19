HMS Otel Programı Yapay Zeka Çözümleri Sunuyor

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2003 yılından bu yana otel programı ve yazılım sektöründe hizmet veren HMS Otel programı yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiği yazılımlarla otelcilik sektörünün yanında yer almaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk bulut tabanlı otel programı olan HMS Otel programı müşteri odaklı çözümleri ve pratik uygulamaları ile konaklama sektörüne hizmet veriyor. Otel programının yanı sıra otelcilik sektörüne hız kazandıracak HMS Rate Rakip Otel Fiyat Analizi ve Otomatik Kimlik – Pasaport tarama programı ile yapay zeka destekli yazılımlar geliştiriyor.

HMS Otel Programı Avantajları nelerdir?

HMS Otel Programının en büyük avantajı Bulut tabanlı bir yazılım olması ve işletmeniz için ayrıca bir donanım harcaması yapmanıza gerek kalmamasıdır. Bulut tabanlı yapısı sayesinde verilerinizin güvenliği konusunda ayrıca bir işlem yapmanıza gerek kalmamaktadır. Anlık olarak yedeklenen yapısı ile verileriniz her zaman güven altındadır.

HMS Otel programının bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi internetin olduğu her cihazdan ulaşılabilmesi işletme sahipleri için en büyük tercih sebeplerinden bir tanesidir. Ön büro, ön muhasebe, online rezervasyon, Kimlik bildirim modülü, Kanal yönetimi, Misafir İlişkileri, Kimlik tarama, Temassız Menü, HMS Rate, HMS Hotspot gibi ihtiyacınız olan birden fazla özelliğin tek bir programda buluştuğu tek otel programıdır.

Yapay Zeka ile çalışan Kimlik Tarama Sistemi : https://www.hmsotel.com/kimlik-bildirim-sistemi/

HMS Otel programı ön büro çalışanlarının günlük işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Check-in ve check-out gibi işlemler tek bir ekrandan kolaylıkla yapılabilmektedir. Kolayca öğrenilebilen otel programı genel özellikleri haricisinde kimlik tarama, fiyat analizi ve KBS polis, jandarma kimlik bildirimi gibi işlemleri tek bir tıklama ile gerçekleştirilebilmektedir.

Tam Entegre Kanal Yöneticisi ile Öne Geçin.

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Booking, Expedia, Airbnb, Agoda, Etstur, Otelz, tatilsepeti, ostrovok ve odamax gibi popüler online satış kanalları ve onlarca daha fazlasına HMS Otel Programı üzerinden kolayca erişebilirsiniz. Manuel olarak Online Satış Kanallarına otelinizi eklemek günlerinizi alabilecekken bu işlemleri HMS Otel Programı üzerinden dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Kanal yöneticisi hizmeti için ayrıca bir ücret ödemeyeceğiniz gibi HMS Otel Programı teknik ekibi doğru satış stratejileri geliştirmeniz için her zaman yanınızda.

HMS Otel Programı ile yönetebileceğiniz Kanal Yöneticisi olası shorta düşmek gibi Otel sektörünün kabusu olan senaryolardan sizi korur. Odalarınızın müsaitlik durumları ve fiyatlarını dilediğiniz kanallarda tek bir tıklama ile yapabilirsiniz. Saatlerinizi alan işlemlerin dakikalar içerisinde yapılması size misafirleriniz ile ilgilenmeniz için zaman kazandırır.

Otel Programı : https://www.hmsotel.com/

Doğru Fiyat Analizi = Daha Fazla Rezervasyon

Online satış kanalları üzerinden satışların arttığı bu günlerde doğru fiyat analizi yapmanız otelinize gelen rezervasyonları arttıracaktır. HMS Rate Rakip Fiyat Analiz Programı ile rakip otelleri listenize ekleyip dilediğiniz zaman doğru fiyat analizi yapabilirsiniz. Üstelik rakiplerinin aksine HMS Otel Programı bu hizmeti sizlere tamamen ücretsiz olarak sunmaktadır.

HMS Otomatik kimlik tarama programı ön büro çalışanlarınızın check-in işlemlerine hız kazandırmak için tasarlanmıştır. Yapay Zeka Teknolojisi ile geliştiren yazılım hatasız olarak kimlik ve pasaport bilgilerini tarayarak otomatik olarak otel programınıza aktarmaktadır.

https://www.hmsotel.com/otel-programi/

En Uygun Fiyatlarla Otel Programı ve Kanal Yöneticisi Çözümleri

HMS Otel Programı bulut tabanlı yapısı sayesinde sizi donanım maliyetlerinden kurtardığı gibi ayrıca en uygun otel programı fiyatlandırması sunmaktadır. Otelinizin ölçeği oranında size sunulan en uygun otel programı fiyatlarına otelinizin ihtiyacı olan tüm özellikler dahildir.

HMS Otel Programı ve Kanal Yöneticisi avantajları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.hmsotel.com websitesini ziyaret edip demo talep formunu doldurabilirsiniz. Yapay zeka teknolojisi ile tasarlanmış HMS Otel Programı ile rezervasyonlarınızı arttırmak sadece bir tıklama ötenizde.

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