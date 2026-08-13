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Tam Boyutta Gör Warner Bros, yatırımcılara gönderilen bir bildirimde Hogwarts Legacy 2'nin geliştirilmekte olduğunu resmen onayladı. 2023 yılının başlarında çıkan Hogwarts Legacy’nin büyük başarısının ardından serinin devam oyununun geleceğine zaten kesin gözüyle bakılıyordu. Çeşitli söylemler ve iş ilanları da yine devam oyununun varlığına işaret ediyordu. Ancak ilk kez resmi bir doğrulama gelmiş oldu.

Geliştirme aşamasında ama detaylar belirsiz

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy, 40 milyondan fazla satarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Zira yapım, 2009’dan bu yana Call of Duty veya Rockstar Games haricinde en çok satan oyun olmuştu.

Büyük başarının ardından Warner Bros da o da yeni oyunun ana öncelik olduğunu dile getirmişti. Yatırımcılara gönderilen bildirimde ise yeni oyunun şirketin kârlılığa katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

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Şirket tarafından yapılan resmi doğrulamanın haricinde Hogwarts Legacy 2’nin ne zaman çıkacağı, hikayesi ve oynanıştaki değişiklikler hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlk oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch gibi tüm platformlara çıkmıştı. Muhtemelen yeni oyun da bu yoldan ilerleyecektir. İlk oyunun 2023’te çıktığı düşünülürse AAA seviyesindeki yeni yapımın 2028’i hedeflemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu arada Harry Potter evrenine geri dönüş farklı mecralarda da sürecek. Bu yıl HBO’da serinin bir dizi uyarlaması yayına girecek.

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Hogwarts Legacy 2 geliyor: Devam oyunu resmen doğrulandı

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