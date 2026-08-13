Hogwarts Legacy 2 geliyor: Devam oyunu resmen doğrulandı

Geliştirme aşamasında ama detaylar belirsiz
Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy, 40 milyondan fazla satarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Zira yapım, 2009’dan bu yana Call of Duty veya Rockstar Games haricinde en çok satan oyun olmuştu.
Büyük başarının ardından Warner Bros da o da yeni oyunun ana öncelik olduğunu dile getirmişti. Yatırımcılara gönderilen bildirimde ise yeni oyunun şirketin kârlılığa katkı sağlayacağı vurgulanıyor.
Şirket tarafından yapılan resmi doğrulamanın haricinde Hogwarts Legacy 2’nin ne zaman çıkacağı, hikayesi ve oynanıştaki değişiklikler hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlk oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch gibi tüm platformlara çıkmıştı. Muhtemelen yeni oyun da bu yoldan ilerleyecektir. İlk oyunun 2023’te çıktığı düşünülürse AAA seviyesindeki yeni yapımın 2028’i hedeflemesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Bu arada Harry Potter evrenine geri dönüş farklı mecralarda da sürecek. Bu yıl HBO’da serinin bir dizi uyarlaması yayına girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: