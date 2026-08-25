Hollywood’un dev birleşmesine Türkiye’den şartlı onay geldi

Rekabet Kurumu’nun “şartlı onay” verdiği anlaşma için hangi koşulların uygulanacağı henüz bilinmiyor ancak bu kararla birlikte Türkiye’deki rekabet süreci tamamlanmış oldu. Satın almanın tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda ise ABD'deki davalar belirleyici olacak.
Türkiye'den ve Avrupa’dan izin çıktı, ABD’de süreç karışık
Paramount, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Warner Bros. Discovery satın alması için birleşme anlaşmasında öngörülen düzenleyici onayların tamamını aldığını ve 68 ülkede gerekli izinlerin sağlandığını duyurmuştu.
Birleşmeye Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan da onay gelmiş durumda. Avrupa Komisyonu 22 Temmuz'da, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ise 6 Ağustos'ta Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi devralmasına izin verdi.
Satın almanın önündeki en büyük engel ise ABD'de bulunuyor. California öncülüğündeki 12 eyalet, Paramount ile Warner Bros. Discovery arasındaki anlaşmanın rekabeti azaltacağı gerekçesiyle dava açtı. Ayrıca Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) de birleşmeye karşı ayrı bir hukuki mücadelesi bulunuyor.
Paramount açısından gecikmenin ciddi bir maliyeti de bulunuyor. Şirket, anlaşmanın belirlenen tarihe kadar tamamlanmaması halinde Warner Bros. Discovery hissedarlarına günlük yaklaşık 7 milyon dolar tutarında ek ödeme yapmak durumunda. Reuters'a göre bu maliyetin 2027'ye kadar uzayan bir senaryoda milyarlarca dolara ulaşması mümkün.
Paramount hangi şirketleri bünyesine katacak?
Satın alma tamamlandığında Paramount'un bünyesine Warner Bros. Discovery'nin çok sayıda önemli markası ve platformu katılacak. Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, Discovery Channel, TNT Sports, Eurosport ve Warner Bros. Games gibi markalar Paramount'un portföyüne dahil olacak. Paramount tarafında ise Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount+ ve Pluto TV gibi markalar bulunuyor.
Bu nedenle satın alma, yalnızca iki medya şirketinin birleşmesi değil, sinema, televizyon, yayıncılık ve dijital yayın platformları açısından dünyanın en büyük medya gruplarından birinin ortaya çıkması anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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