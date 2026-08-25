Hollywood’un dev birleşmesine Türkiye’den şartlı onay geldi

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Tam Boyutta Gör Dizi ve film dünyasında tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Warner Bros.-Paramount anlaşması, ABD'deki davalar nedeniyle 2027'ye sarkarken, Türkiye’den sürpriz bir karar geldi. Ülkemizdeki Rekabet Kurumu, Warner Bros. Discovery Inc.'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınması işlemine koşullu izin verdi.

Rekabet Kurumu’nun “şartlı onay” verdiği anlaşma için hangi koşulların uygulanacağı henüz bilinmiyor ancak bu kararla birlikte Türkiye’deki rekabet süreci tamamlanmış oldu. Satın almanın tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda ise ABD'deki davalar belirleyici olacak.

Türkiye'den ve Avrupa’dan izin çıktı, ABD’de süreç karışık

Paramount, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Warner Bros. Discovery satın alması için birleşme anlaşmasında öngörülen düzenleyici onayların tamamını aldığını ve 68 ülkede gerekli izinlerin sağlandığını duyurmuştu.

Birleşmeye Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan da onay gelmiş durumda. Avrupa Komisyonu 22 Temmuz'da, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ise 6 Ağustos'ta Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi devralmasına izin verdi.

Satın almanın önündeki en büyük engel ise ABD'de bulunuyor. California öncülüğündeki 12 eyalet, Paramount ile Warner Bros. Discovery arasındaki anlaşmanın rekabeti azaltacağı gerekçesiyle dava açtı. Ayrıca Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) de birleşmeye karşı ayrı bir hukuki mücadelesi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Taraflar, ABD'deki davalar sonuçlanana kadar veya en geç 1 Haziran 2027'ye kadar Warner Bros. Discovery ile operasyonlarını doğrudan ya da dolaylı şekilde birleştirmeme konusunda anlaşmış durumda. Böylece daha önce tamamlanması beklenen satın alma süreci 2027'ye kadar uzayabilecek.

Paramount açısından gecikmenin ciddi bir maliyeti de bulunuyor. Şirket, anlaşmanın belirlenen tarihe kadar tamamlanmaması halinde Warner Bros. Discovery hissedarlarına günlük yaklaşık 7 milyon dolar tutarında ek ödeme yapmak durumunda. Reuters'a göre bu maliyetin 2027'ye kadar uzayan bir senaryoda milyarlarca dolara ulaşması mümkün.

Paramount hangi şirketleri bünyesine katacak?

Satın alma tamamlandığında Paramount'un bünyesine Warner Bros. Discovery'nin çok sayıda önemli markası ve platformu katılacak. Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, Discovery Channel, TNT Sports, Eurosport ve Warner Bros. Games gibi markalar Paramount'un portföyüne dahil olacak. Paramount tarafında ise Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount+ ve Pluto TV gibi markalar bulunuyor.

Bu nedenle satın alma, yalnızca iki medya şirketinin birleşmesi değil, sinema, televizyon, yayıncılık ve dijital yayın platformları açısından dünyanın en büyük medya gruplarından birinin ortaya çıkması anlamına geliyor.

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Hollywood’un dev birleşmesine Türkiye’den şartlı onay geldi

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