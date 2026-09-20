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    Hollywood'un ilk "AI oyuncusu", röportaj sırasında aniden Çince konuşmaya başladı

    Geçtiğimiz yılın sonunda "Hollywood'un ilk AI oyuncusu" olarak tanıtılan Tilly Norwood, bu hafta kritik bir röportaja katıldı. Ancak söyledikleri değil, bir anda Çince konuşmaya başlaması olay oldu.

    Hollywood'un ilk Tam Boyutta Gör
    İlk tanıtıldığı dönemde epey tepki çeken "Hollywood'un ilk AI oyuncusu" Tilly Norwood, birkaç ay gözlerden uzak kaldıktan sonra bu hafta yeniden ortaya çıktı. Birkaç farklı programıa çıkıp "röportaj veren" Norwood, bu basın turu kapsamında ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan'ın da konuğu oldu. Ne var ki işler Norwood için pek iyi gitmedi. Zira kendisi röportajın bir noktasında aniden Çince konuşmaya başladı.​​​​

    Piers Morgan yaşanan bu tuhaf anı açıklamasını isteyince Tilly Norwood küçük bir hata olduğunu kabul etti ama bunu önemsiz bir şeymiş gibi göstermeye çalıştı.

    Particle 6, Yaşanan Olayı Tilly Norwood'un Yeteneklerine Bağladı 

    Bu projenin arkasındaki AI stüdyosu olan Particle 6 ise Norwood'un bir anda Çince konuşmasının aslında yeteneklerinin bir yansıması olduğunu iddia etti. Particle 6'ya göre birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Norwood, Çince bir kelime duyduğunu zannedince o dile geçti. Ayrıca şirket bunun "Talking Tilly" adı verilen ve röportajlar için özel geliştirilen bir versiyon olduğunu, "oyuncu" Tilly'nin farklı AI araçlarıyla çalıştığını belirtti.

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    MunOG 3 saat önce

    TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu

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