Hollywood'un ilk "AI oyuncusu", röportaj sırasında aniden Çince konuşmaya başladı

Piers Morgan yaşanan bu tuhaf anı açıklamasını isteyince Tilly Norwood küçük bir hata olduğunu kabul etti ama bunu önemsiz bir şeymiş gibi göstermeye çalıştı.
Particle 6, Yaşanan Olayı Tilly Norwood'un Yeteneklerine Bağladı
Bu projenin arkasındaki AI stüdyosu olan Particle 6 ise Norwood'un bir anda Çince konuşmasının aslında yeteneklerinin bir yansıması olduğunu iddia etti. Particle 6'ya göre birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Norwood, Çince bir kelime duyduğunu zannedince o dile geçti. Ayrıca şirket bunun "Talking Tilly" adı verilen ve röportajlar için özel geliştirilen bir versiyon olduğunu, "oyuncu" Tilly'nin farklı AI araçlarıyla çalıştığını belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu