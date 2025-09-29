Hollywood'un ilk "AI oyuncusu" hem ilgi çekti, hem tepki topladı

Tam Boyutta Gör Sinema dünyası yapay zeka ile sınanmaya devam ediyor. Bu noktada artık kaçınılmaz görünen AI entegrasyonu, görsel efektçisinden dublörüne kadar sektörünün neredeyse tüm unsurlarını tehdit ediyor. Üstelik yaşanan bu değişimden oyuncular da nasibini alacak gibi görünüyor. Eline Van der Velden adlı bir oyuncu ve girişimci, Xicoia adlı bir stüdyo kurdu. AI oyuncular yaratmak için kurulan Xicoia, bu hafta ilk "yıldız adayı" Tilly Norwood'u sektöre tanıttı.

Eline Van der Velden, "dünyanın ilk AI oyuncusu" olarak lanse ettiği Tilly Norwood'un daha şimdiden Hollywood'daki yetenek ajanslarından ilgi gördüğünü söylüyor. Hatta Norwood'un yakında gerçek bir oyuncu gibi bir yetenek ajansıyla anlaşabileceği söyleniyor. Bu şimdilik bir iddiadan ibaret olsa da hâlihazırda bir sosyal medya hesabı ve takipçileri olan Norwood için bir yetenek ajansı ile anlaşılması sürpriz olmaz. Çünkü ilk olma özelliği, bu karakteri ilgi çekici kılıyor. Bu ilgiyi paraya dönüştürmek isteyen pek çok menajer olabilir.

Eline Van der Velden, Hollywood stüdyolarının ve yöneticilerin yapay zeka konundaki tutumunun hızla değiştiğine dikkat çekiyor; Şubat ayında Tilly için görüştükleri ilk kişilerin bunu anlamsız bir proje olarak gördüğünü ama Mayıs ayına gelindiğinde artık Tilly'ye gerçek bir ilgi olduğunu söylüyor. Hollywood'daki stüdyo yöneticileri, artık AI projelerine çok daha sıcak yaklaşıyor.

Oyuncular, Tilly Norwood Projesine Tepki Gösterdi

Bu "AI oyuncu" fikri tahmin edeceğiniz üzere diğer oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. Melissa Barrera, Kiersey Clemons, Lukas Gage gibi oyuncular, sosyal medya paylaşımlarıyla bu projeye tepki gösterirken, bazı oyuncular bu girişime karşı örgütlenme çağrısında bulundu. Bu isimlerden biri olan Melissa Barrera, "Umarım bunu yapan (Tilly Norwood ile anlaşan) menajerle çalışan ne kadar oyuncu varsa onunla yollarını ayırır." diyerek bu konudaki duruşunu açıkça sergiledi.

Bu ve benzeri tepkiler Tilly Norwood'un şöhret basamaklarını bir bir tırmanmasına engel olabilir. Ancak yaşanan bu gelişme bir kez daha gösterdi ki yapay zeka pek çok sektör gibi Hollywood'da da pek çok değişime sebep olacak.

