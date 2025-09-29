Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hollywood'un ilk "AI oyuncusu" hem ilgi çekti, hem tepki topladı

    Bu hafta Hollywood'un ilk "AI oyuncusu" olarak tanıtılan Tilly Norwood, yetenek ajansları tarafından ilgiyle karşılanırken, sektör içinde tepkilere sebep oldu.           

    Hollywood'un ilk Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyası yapay zeka ile sınanmaya devam ediyor. Bu noktada artık kaçınılmaz görünen AI entegrasyonu, görsel efektçisinden dublörüne kadar sektörünün neredeyse tüm unsurlarını tehdit ediyor. Üstelik yaşanan bu değişimden oyuncular da nasibini alacak gibi görünüyor. Eline Van der Velden adlı bir oyuncu ve girişimci, Xicoia adlı bir stüdyo kurdu. AI oyuncular yaratmak için kurulan Xicoia, bu hafta ilk "yıldız adayı" Tilly Norwood'u sektöre tanıttı.

    Eline Van der Velden, "dünyanın ilk AI oyuncusu" olarak lanse ettiği Tilly Norwood'un daha şimdiden Hollywood'daki yetenek ajanslarından ilgi gördüğünü söylüyor. Hatta Norwood'un yakında gerçek bir oyuncu gibi bir yetenek ajansıyla anlaşabileceği söyleniyor. Bu şimdilik bir iddiadan ibaret olsa da hâlihazırda bir sosyal medya hesabı ve takipçileri olan Norwood için bir yetenek ajansı ile anlaşılması sürpriz olmaz. Çünkü ilk olma özelliği, bu karakteri ilgi çekici kılıyor. Bu ilgiyi paraya dönüştürmek isteyen pek çok menajer olabilir.

    Eline Van der Velden, Hollywood stüdyolarının ve yöneticilerin yapay zeka konundaki tutumunun hızla değiştiğine dikkat çekiyor; Şubat ayında Tilly için görüştükleri ilk kişilerin bunu anlamsız bir proje olarak gördüğünü ama Mayıs ayına gelindiğinde artık Tilly'ye gerçek bir ilgi olduğunu söylüyor. Hollywood'daki stüdyo yöneticileri, artık AI projelerine çok daha sıcak yaklaşıyor.

    Oyuncular, Tilly Norwood Projesine Tepki Gösterdi

    Bu "AI oyuncu" fikri tahmin edeceğiniz üzere diğer oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. Melissa Barrera, Kiersey Clemons, Lukas Gage gibi oyuncular, sosyal medya paylaşımlarıyla bu projeye tepki gösterirken, bazı oyuncular bu girişime karşı örgütlenme çağrısında bulundu. Bu isimlerden biri olan Melissa Barrera, "Umarım bunu yapan (Tilly Norwood ile anlaşan) menajerle çalışan ne kadar oyuncu varsa onunla yollarını ayırır." diyerek bu konudaki duruşunu açıkça sergiledi.

    Bu ve benzeri tepkiler Tilly Norwood'un şöhret basamaklarını bir bir tırmanmasına engel olabilir. Ancak yaşanan bu gelişme bir kez daha gösterdi ki yapay zeka pek çok sektör gibi Hollywood'da da pek çok değişime sebep olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    miller bira yurt dışı telefon başka hat kullanımı osmanlı en geniş sınırları glkhh hasar kaydı hangi world kart daha iyi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum