2023 Honda fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Honda Civic Sedan fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
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Honda Civic Sedan fiyatları Aralık 2022'de 1.5L VTEC Turbo ECO versiyonuyla birlikte 835.500 TL seviyesinden başlıyordu. Yeni yılda aynı versiyonun fiyatı 870.500 TL'ye yükselmiş durumda. Bununla birlikte, Civic Sedan'ın Executive+ donanım seviyesine sahip versiyonları artık 1 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip.
1.5L VTEC benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen Honda City'nin liste fiyatı da Ocak 2023 itibarıyla 547 bin TL'den 605 bin TL'ye yükselmiş durumda. Yenilikçi e:HEV hibrit sistemle satılan yeni Honda HR-V fiyatı ise yeni yıl itibarıyla 1.075.000 TL'den başlıyor.
İşte 2023 Ocak Honda fiyat listesi 💸
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium
|835.500 TL
|870.500 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance
|916.000 TL
|954.500 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+
|992.000 TL
|1.033.500 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance
|898.500 TL
|936.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+
|981.500 TL
|1.022.500 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance
|547.000 TL
|605.000 TL
|1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive
|563.500 TL
|623.500 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Executive
|832.000 TL
|883.500 TL
|1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Crosstar Executive
|856.000 TL
|909.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Elegance
|1.012.500 TL
|1.075.000 TL
|1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Advance
|1.045.500 TL
|1.110.000 TL
|1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Style
|1.116.000 TL
|1.184.500 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive
|1.230.000 TL
|1.281.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+
|1.278.000 TL
|1.331.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance
|1.189.000 TL
|1.262.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive
|1.304.000 TL
|1.384.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+
|1.403.500 TL
|1.489.500 TL
|2.0L e:HEV Hibrit Otomatik Executive+
|2.237.000 TL
|2.374.500 TL
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..