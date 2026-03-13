Honda, ABD'deki üç elektrikli modelini iptal etti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honda, elektrikli araç stratejisinde radikal bir değişikliğe giderek Kuzey Amerika için planladığı üç yeni modeli iptal etti. Şirket, elektrikli araç yatırımlarını yeniden değerlendirme sürecinde milyarlarca dolarlık zarar yazmayı beklediğini açıkladı.

Üç elektrikli model iptal edildi

Honda’nın iptal ettiği modeller arasında yeni nesil Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV ve premium marka için geliştirilen Acura RSX EV yer alıyor. Bu araçların ABD’nin Ohio eyaletindeki tesislerde üretilmesi planlanıyordu. Ancak şirket, elektrikli araç pazarındaki belirsizlikler ve finansal baskılar nedeniyle projeleri rafa kaldırma kararı aldı. Bu kararın ardından Honda’nın elektrikli araç stratejisinde büyük bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı.

Tam Boyutta Gör Honda, kararın nedenlerinden biri olarak federal elektrikli araç vergi indirimlerinin kaldırılmasını, fosil yakıt düzenlemelerinin gevşetilmesini ve ABD gümrük vergilerini gösterdi. Şirket, politika değişiklikleri nedeniyle ABD'de elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığını belirtti.

15 milyar doları aşan zarar

Honda, elektrikli araç yatırımlarının yeniden değerlendirilmesi kapsamında yaklaşık 15,7 milyar dolarlık bir zarar yazmayı bekliyor. Bu durum, şirketin onlarca yıldır gördüğü en büyük finansal darbe olarak değerlendiriliyor. Şirket yönetimi de bu süreçte maliyet azaltma önlemleri alıyor. CEO Toshihiro Mibe dahil bazı üst düzey yöneticiler geçici olarak maaş kesintisini kabul etti.

Hibrit modellere ağırlık verilecek

Honda’nın yeni stratejisi, tamamen elektrikli araçlara hızlı geçiş yerine hibrit modelleri güçlendirmeye odaklanacak. Şirket özellikle ABD’de Honda Civic, Honda CR‑V ve bazı büyük SUV modellerinin hibrit versiyonlarını genişletmeyi planlıyor.

Elektrikli araç planlarının küçültülmesine rağmen Honda, piyasadaki elektrikli araç projelerini tamamen bırakmış değil. Şirketin ABD’de şu anki tek elektrikli modeli Honda Prologue olarak kalırken, Sony ile geliştirilen Afeela 1 projesi de hala gündemde.

Honda’nın geri adımı, son dönemde küresel otomotiv sektöründeki bir trendin devamı niteliğinde.. Elektrikli araç talebinin bazı pazarlarda beklentilerin altında kalması ve maliyetlerin yüksekliği birçok üreticiyi planlarını gözden geçirmeye zorluyor.

Bu nedenle Honda’nın yeni yol haritası, elektrikli, hibrit ve geleneksel içten yanmalı motor teknolojilerini birlikte kullanarak daha dengeli bir ürün gamı oluşturmak üzerine kurulacak.

