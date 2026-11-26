2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Oynat Honda, Çin pazarındaki Accord modelini ikinci kez makyajlayarak yeniledi. Tasarımı elden geçirilen otomobilin ön bölümü tamamen değişti ve yeni far yapısına kavuştu. Teknik tarafta ise motor seçeneklerine 207 beygir güç üreten 2.0 litrelik yeni bir hibrit sistem eklendi. Rekabetin yüksek olduğu pazarda modelin fiyatında büyük bir artış beklenmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tüm dünya daha iddialı tasarıma ve yeni hibrit teknolojilerine sahip 12. nesil Accord modelini beklerken, Çin pazarındaki mevcut 11. nesil Accord bir makyaj operasyonu daha geçirdi. Çin'de GAC ortaklığıyla üretilen mevcut Accord, Mayıs 2023'te satışa sunulmuştu. Gerçekleştirilen bu güncelleme modelin ikinci makyaj operasyonu oldu.

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Resmi tanıtımı öncesinde Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) veritabanında ortaya çıkan görseller ve teknik detaylar, 2027 GAC Honda Accord'un tasarımında önemli değişiklikler yapıldığını ortaya koyuyor. Yeni modelin en dikkat çeken yeniliği tamamen elden geçirilen ön bölümü oldu.

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Yenilenen Accord, ince gündüz farlarıyla kombine edilen bölünmüş ön far tasarımına kavuştu. Benzer aydınlatma grubunun yeni SUV modeli Avancier'de de yer alması, bu çizginin Honda'nın gelecekteki tasarım dilini yansıtabileceğine ve markanın diğer yeni modellerinde de karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor. MIIT kaynaklı görsellerde aracın iç mekanına ise yer verilmedi.

Boyutlar ve yeni hibrit motor

4.986 mm uzunluğa ve 2.830 mm aks mesafesine sahip sedan modelin motor gamı da genişletildi. Daha önce 1.5 litrelik turbo benzinli ve 2.0 litrelik şarj edilebilir hibrit (e:PHEV) seçenekleriyle satılan Accord, bu makyajla birlikte 2.0 litrelik hibrit (HEV) motor seçeneğine kavuştu. Bu yeni hibrit sistem toplamda 207 beygir güç üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin pazarında giriş seviyesi Accord modellerinin fiyatı yaklaşık 19.500 dolar seviyesinden başlıyordu. Yenilenen modelle birlikte fiyatta ufak bir artış yaşanabileceği belirtilse de Çin pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle üreticilerin fiyat politikasında aşırıya kaçamayacağı ifade ediliyor.

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Honda Accord'un Çin versiyonu yenilendi: İşte yeni tasarım

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