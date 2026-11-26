Yapay Zeka Özeti:
- Honda, Çin pazarındaki Accord modelini ikinci kez makyajlayarak yeniledi. Tasarımı elden geçirilen otomobilin ön bölümü tamamen değişti ve yeni far yapısına kavuştu. Teknik tarafta ise motor seçeneklerine 207 beygir güç üreten 2.0 litrelik yeni bir hibrit sistem eklendi. Rekabetin yüksek olduğu pazarda modelin fiyatında büyük bir artış beklenmiyor.
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Resmi tanıtımı öncesinde Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) veritabanında ortaya çıkan görseller ve teknik detaylar, 2027 GAC Honda Accord'un tasarımında önemli değişiklikler yapıldığını ortaya koyuyor. Yeni modelin en dikkat çeken yeniliği tamamen elden geçirilen ön bölümü oldu.
Yenilenen Accord, ince gündüz farlarıyla kombine edilen bölünmüş ön far tasarımına kavuştu. Benzer aydınlatma grubunun yeni SUV modeli Avancier'de de yer alması, bu çizginin Honda'nın gelecekteki tasarım dilini yansıtabileceğine ve markanın diğer yeni modellerinde de karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor. MIIT kaynaklı görsellerde aracın iç mekanına ise yer verilmedi.
Boyutlar ve yeni hibrit motor
4.986 mm uzunluğa ve 2.830 mm aks mesafesine sahip sedan modelin motor gamı da genişletildi. Daha önce 1.5 litrelik turbo benzinli ve 2.0 litrelik şarj edilebilir hibrit (e:PHEV) seçenekleriyle satılan Accord, bu makyajla birlikte 2.0 litrelik hibrit (HEV) motor seçeneğine kavuştu. Bu yeni hibrit sistem toplamda 207 beygir güç üretiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli