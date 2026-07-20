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    Honda araçlara Google Gemini geliyor: İşte desteklenen modeller

    Honda, Google Gemini yapay zeka asistanını araçlarına entegre etmeye başladı. Ancak yeni özellik yalnızca belirli donanım seviyelerine sunulacak ve giriş modelleri kapsam dışında kalacak.

    Honda araçlara Google Gemini geliyor: İşte desteklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Honda, araç içi dijital deneyimini geliştirmek amacıyla Google Gemini yapay zeka asistanını belirli modellerine entegre ettiğini duyurdu. Yeni sistem, mevcut Google Assistant'ın yerini alırken, doğal dil desteği ve gelişmiş sohbet yetenekleriyle sürücülere daha kapsamlı bir deneyim sunacak.

    Honda araçlara Google Gemini geliyor

    Google Gemini, Honda araçlarda klasik sesli komut sistemlerinden farklı olarak doğal konuşmaları anlayabiliyor ve konuşmanın bağlamını koruyabiliyor olacak. Bu kapsamda kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek verilen komutları daha doğru şekilde yorumlayabilecek. Ayrıca haber özetleri sunma, yakınlardaki restoranları önerme, seyahat planı hazırlama ve çeşitli konularda fikir üretme gibi yeteneklere sahip.

    Honda araçlara Google Gemini geliyor: İşte desteklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Kötü haber şu ki, Google Gemini desteği, tüm Honda modellerine sunulmuyor. Google Gemini yalnızca "Google built-in" altyapısına sahip araçlarda kullanılabiliyor. Bu nedenle giriş seviyesindeki birçok Honda modeli yeni yapay zeka desteğinden yararlanamayacak. Örneğin ABD'de satılan Civic Sedan'ın beş donanım seviyesinden yalnızca Civic Si ve Sport Touring Hybrid sürümleri Gemini desteğiyle geliyor.

    Daha uygun fiyatlı üç donanım paketi ise bu özelliği sunmuyor. Elektrikli ve hibrit modellerde ise durum farklı. Üretimi sona eren Honda Prologue'un tüm versiyonlarında Gemini standart olarak yer alırken, yakında satışa çıkacak Prelude'un da tüm donanımlarında bu sistem bulunacak. 2026 model yılıyla birlikte Pilot ve Passport SUV modellerinin tamamı da Google Gemini desteğine kavuşacak.

    Buna karşılık CR-V'de yalnızca Sport Touring Hybrid versiyonu bu özelliği sunarken, Ridgeline pick-up ve Odyssey minivan modellerinde ise mevcut model yılında Gemini desteği bulunmuyor.

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