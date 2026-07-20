Honda araçlara Google Gemini geliyor: İşte desteklenen modeller

Honda araçlara Google Gemini geliyor
Google Gemini, Honda araçlarda klasik sesli komut sistemlerinden farklı olarak doğal konuşmaları anlayabiliyor ve konuşmanın bağlamını koruyabiliyor olacak. Bu kapsamda kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek verilen komutları daha doğru şekilde yorumlayabilecek. Ayrıca haber özetleri sunma, yakınlardaki restoranları önerme, seyahat planı hazırlama ve çeşitli konularda fikir üretme gibi yeteneklere sahip.
Daha uygun fiyatlı üç donanım paketi ise bu özelliği sunmuyor. Elektrikli ve hibrit modellerde ise durum farklı. Üretimi sona eren Honda Prologue'un tüm versiyonlarında Gemini standart olarak yer alırken, yakında satışa çıkacak Prelude'un da tüm donanımlarında bu sistem bulunacak. 2026 model yılıyla birlikte Pilot ve Passport SUV modellerinin tamamı da Google Gemini desteğine kavuşacak.
Buna karşılık CR-V'de yalnızca Sport Touring Hybrid versiyonu bu özelliği sunarken, Ridgeline pick-up ve Odyssey minivan modellerinde ise mevcut model yılında Gemini desteği bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: