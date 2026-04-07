Honda Başkanı Çin’de şok oldu: “Buna karşı hiçbir şansımız yok”

Otomotiv dünyasının köklü üreticileri, elektrikli araçlarda kârlı bir model oluşturmakta zorlanıyor. Japon üretici Honda da bu kapsamda yeni elektrikli otomobil projelerini iptal ettiğini duyurmuştu. Ancak sorun sadece elektrikli araçlarla sınırlı değil.

"Hiçbir şansımız yok"

Tam Boyutta Gör Honda CEO’su Toshihiro Mibe, Çinli üreticilerin kısa sürede nasıl bu kadar çok model geliştirdiğini yerinde görmek için Çin’e gitti. Şanghay’daki bir tedarikçi fabrikasını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklama ise dikkat çekiciydi: “Buna karşı hiçbir şansımız yok.” Bu sözler, sektörün geldiği noktayı net şekilde özetliyor.

Çin dönüşünde konuşan Mibe, tedarikçilere “Hızlı hareket etmeliyiz” mesajını verdi. Bu doğrultuda Honda, Ar-Ge yapılanmasını yeniden düzenliyor. Binlerce mühendisin yeni kurulan daha bağımsız bir mühendislik şirketine aktarılması planlanıyor. Bu yapının, son yıllarda merkezileşen karar alma süreçlerine kıyasla daha özgür hareket etmesi hedefleniyor.

Çin etkisi: Üretim hızı ve düşük maliyet

Tam Boyutta Gör “China Speed” olarak adlandırılan kavram, Çinli üreticilerin yeni bir otomobili iki yıl veya daha kısa sürede geliştirebilmesini ifade ediyor. Buna karşılık geleneksel üreticiler aynı süreç için genellikle iki kat daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Üstelik Çinli tedarikçiler bunu çok daha düşük maliyetlerle başarabiliyor.

Çinli üreticilerin küresel yükselişi rakamlara da yansıyor. Avrupa pazarında BYD yüzde 1.8 paya ulaşırken, SAIC Motor yüzde 1.9 ile Nissan seviyesine gelmiş durumda. Honda ise yalnızca yüzde 0.5’lik payla geride kalıyor.

Tüm bu gelişmeler, otomotiv sektöründe dengelerin hızla değiştiğini gösteriyor. Çin, hem hız hem maliyet açısından rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Geleneksel üreticilerin bu yeni düzene uyum sağlaması, hatta iş birliklerine yönelmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş gibi görünüyor.

