Honda Başkanı Çin’de şok oldu: “Buna karşı hiçbir şansımız yok”

Otomotiv dünyasının köklü üreticileri, elektrikli araçlarda kârlı bir model oluşturmakta zorlanıyor. Japon üretici Honda da bu kapsamda yeni elektrikli otomobil projelerini iptal ettiğini duyurmuştu. Ancak sorun sadece elektrikli araçlarla sınırlı değil.
"Hiçbir şansımız yok"
Çin dönüşünde konuşan Mibe, tedarikçilere “Hızlı hareket etmeliyiz” mesajını verdi. Bu doğrultuda Honda, Ar-Ge yapılanmasını yeniden düzenliyor. Binlerce mühendisin yeni kurulan daha bağımsız bir mühendislik şirketine aktarılması planlanıyor. Bu yapının, son yıllarda merkezileşen karar alma süreçlerine kıyasla daha özgür hareket etmesi hedefleniyor.
Çin etkisi: Üretim hızı ve düşük maliyet
Çinli üreticilerin küresel yükselişi rakamlara da yansıyor. Avrupa pazarında BYD yüzde 1.8 paya ulaşırken, SAIC Motor yüzde 1.9 ile Nissan seviyesine gelmiş durumda. Honda ise yalnızca yüzde 0.5’lik payla geride kalıyor.
Tüm bu gelişmeler, otomotiv sektöründe dengelerin hızla değiştiğini gösteriyor. Çin, hem hız hem maliyet açısından rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Geleneksel üreticilerin bu yeni düzene uyum sağlaması, hatta iş birliklerine yönelmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş gibi görünüyor.
