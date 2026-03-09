Honda, Çin'de ürettiği elektrikli modelini küresel pazara açıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Honda, Çin’de satışa sunduğu elektrikli Honda e:NS2 modelinin küresel pazarlara açılacağını doğruladı. Şirketin planına göre model, Çin dışındaki ilk pazarlarda Tayland ve Japonya’da satışa sunulacak. Tayland’da aynı ismi kullanacak olan araç, Japonya’da ise markanın geçmişte kullandığı Honda Insight ismini yeniden taşıyacak.

Insight, elektrikli olarak geri döndü

Tam Boyutta Gör Honda, Tayland’da e:N2 için rezervasyon almaya başladığını açıkladı. Modelin resmi lansmanı ise Bangkok International Motor Show 2026 kapsamında 23 Mart’ta gerçekleştirilecek. Araç yaklaşık 1,4 milyon baht (yaklaşık 38 bin euro) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Şirket, lansman döneminde talebi artırmak için çeşitli teşvikler de sunuyor. Buna göre araçla birlikte kapsamlı bir sigorta paketi, iki yıl veya 40 bin kilometre ek garanti ve yol yardım hizmeti ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca ev tipi şarj cihazı ve taşınabilir şarj kablosu da standart olarak sunulacak. İlk 100 müşteriye ise katlanabilir elektrikli scooter Honda Motocompacto hediye edilecek.

e:N2; 4.788 mm uzunluğa, 1.838 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.733 mm aks mesafesine sahip. Honda, aracı tek bir versiyonla satışa sunmayı planlıyor. Bu versiyonda önde konumlandırılmış 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Enerjisini 68,8 kWsa kapasiteli bataryadan alan modelin NEDC menzili 530 kilometre olarak açıklanıyor. WLTP olarak menzili 450 km gibi düşünebiliriz.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise oldukça zengin bir liste sunuluyor. Araçta 18 inç alaşım jantlar, eller serbest elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı ve hafızalı elektrikli sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu, geniş projeksiyon alanına sahip head-up display, dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca kablosuz akıllı telefon şarjı ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemi de standart ekipmanlar arasında bulunuyor.

Güvenlik donanımları da oldukça kapsamlı. Modelde kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörleri, çapraz trafik uyarısı, 360 derece kamera sistemi, çarpışma önleme fren sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı ve otomatik uzun far gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor. Bunun yanı sıra araçta ön orta hava yastığı da dahil olmak üzere yedi hava yastığı bulunuyor.

Honda, Japonya pazarında ise modeli Insight adıyla sunacak. Nikkei tarafından yayımlanan bir rapora göre Insight, Japonya’da satışa sunulan ilk Çin üretimi elektrikli otomobil olacak. Honda, başlangıç aşamasında Japonya’ya yalnızca 3.000 adetlik sınırlı bir kota ayırmayı planlıyor. Modelin baş mühendisi Kunihiro Koike, Japonya’daki elektrikli otomobil talebinin henüz tam olarak öngörülemediğini belirterek bu modelin şirketin gelecek yıl tanıtacağı yeni nesil 0 Series elektrikli modelleri öncesinde bir geçiş çözümü olabileceğini ifade etti.

e:NS2, Honda’nın Çin’deki ortak girişimlerinden biri olan Dongfeng Honda tarafından Wuhan’daki yeni enerji araçları tesisinde üretiliyor. Yıllık 120 bin araç üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen bu tesisten çıkan araçlar, hem Tayland’daki e:N2 hem de Japonya’daki Insight versiyonları için kullanılacak. Bu hamleyle Honda, Çin’de geliştirdiği elektrikli modelleri küresel pazarlara taşıma stratejisinde yeni bir adım atmış olacak.

