Honda: 'Çin rekabeti yüzünden kaliteden ödün vermeyeceğiz'

Özellikle Çinli üreticilerin yeni modelleri piyasaya sürme konusundaki agresif hızı ve geliştirdikleri yeni üretim teknikleri dikkat çekiyor. Bu durum, geleneksel devler üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Ancak geri çağırma rekorları ve yazılım krizleriyle boğuşan markaların aksine Honda, sahip olduğu müşteri güvenini ve dayanıklılık itibarını korumakta kararlı.
"Geliştirme hızı için kaliteyi feda etmeyeceğiz"
Honda'nın bu konudaki en radikal savunma hattını ise yönetim yapısı oluşturuyor. Honda Motor Kıdemli Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara'nın aktardığına göre; Honda’daki kalite departmanı diğer tüm birimlerden tamamen bağımsız çalışıyor. Yani geliştirilen en yeni teknoloji bile önce bu bağımsız kalite kurulunun onayından geçmek zorunda.
Olası bir hatada "hızlı müdahale" hayati önem taşıyor
Süreç ne kadar sıkı tutulursa tutulsun piyasada sorun yaşanabileceğini kabul eden Honda yönetimi, asıl kritik noktanın arıza durumunda müşteriye sunulan hızlı çözüm olduğunu belirtiyor.
Özellikle Avrupa ve Asya gibi rekabetin acımasız olduğu pazarlarda, yaşanan bir yazılım veya donanım arızasına yavaş çözüm sunmanın markaya tamir edilemez zararlar vereceği vurgulanıyor. Sürücülerin rakip markalara kaymasını engellemenin tek yolu; hatayı anında kabul edip çözümü geciktirmeden sahaya yansıtmak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: