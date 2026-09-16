Honda: 'Çin rekabeti yüzünden kaliteden ödün vermeyeceğiz'

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Gelişen otomotiv teknolojisiyle birlikte modern araçlar artık sadece bir ulaşım aracı değil, tekerlekli birer yaşam ve eğlence alanı haline geldi. Ancak yazılım ve otonom sürüş sistemlerine olan bağımlılık arttıkça, birçok küresel üretici ciddi güvenilirlik ve kalite sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Özellikle Çinli üreticilerin yeni modelleri piyasaya sürme konusundaki agresif hızı ve geliştirdikleri yeni üretim teknikleri dikkat çekiyor. Bu durum, geleneksel devler üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Ancak geri çağırma rekorları ve yazılım krizleriyle boğuşan markaların aksine Honda, sahip olduğu müşteri güvenini ve dayanıklılık itibarını korumakta kararlı.

"Geliştirme hızı için kaliteyi feda etmeyeceğiz"

American Honda Motor Co. Başkanı ve CEO'su Eiji Fujimura, bir röportaj sırasında yazılım ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinde (ADAS) Çin ve Hindistan merkezli rakiplerle yarışmaları gerektiğinin farkında olduklarını söyledi. Ancak Fujimura, bu yarışta esas olanın "Honda'nın öz kimliğini korumak" olduğunu belirterek; hiçbir bileşen veya model, kalite onayını tam almadan bir sonraki üretim aşamasına geçmeyeceğini vurguladı.

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Honda'nın bu konudaki en radikal savunma hattını ise yönetim yapısı oluşturuyor. Honda Motor Kıdemli Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara'nın aktardığına göre; Honda’daki kalite departmanı diğer tüm birimlerden tamamen bağımsız çalışıyor. Yani geliştirilen en yeni teknoloji bile önce bu bağımsız kalite kurulunun onayından geçmek zorunda.

Olası bir hatada "hızlı müdahale" hayati önem taşıyor

Süreç ne kadar sıkı tutulursa tutulsun piyasada sorun yaşanabileceğini kabul eden Honda yönetimi, asıl kritik noktanın arıza durumunda müşteriye sunulan hızlı çözüm olduğunu belirtiyor.

Özellikle Avrupa ve Asya gibi rekabetin acımasız olduğu pazarlarda, yaşanan bir yazılım veya donanım arızasına yavaş çözüm sunmanın markaya tamir edilemez zararlar vereceği vurgulanıyor. Sürücülerin rakip markalara kaymasını engellemenin tek yolu; hatayı anında kabul edip çözümü geciktirmeden sahaya yansıtmak.

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