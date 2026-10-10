Honda’dan elektrikli araçları yolda giderken şarj edecek teknoloji

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Elektrikli araçlarda şarj sürelerini kısaltmaya yönelik çalışmalar hız kazanırken Honda, farklı bir çözüm üzerinde çalışıyor. Japon otomobil üreticisi, Taisei Group ile birlikte araçların yolda giderken kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayan WPT (Wireless Power Transfer) sistemini geliştirmeye başladı. Sistem, yolun altına yerleştirilen şarj ekipmanları üzerinden hareket halindeki araçlara enerji aktarılmasını sağlayacak.

Halihazırda yüksek güçlü şarj sistemleri, bataryaların birkaç dakika içinde önemli ölçüde doldurulmasını mümkün hale getiriyor. Örneğin BYD'nin 1.500 kW'a kadar güç sağlayabilen Flash Charging teknolojisi, uyumlu araçların bataryasını yüzde 10'dan yüzde 97'ye yaklaşık 9 dakikada şarj edebiliyor. Honda ise şarj işlemini hızlandırmak yerine aracın seyir halindeyken enerji almasını sağlayarak şarj ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Bu fikir daha önce farklı şirketler tarafından da gündeme getirildi. Stellantis, 2021'de elektrikli araçları hareket halindeyken şarj edebilen bir yol konseptini tanıttı. İsrailli bir girişim 2023'te çalışan bir kablosuz şarj yolu ortaya koyarken Hyundai de benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Honda'nın kablosuz şarj yolu nasıl çalışıyor?

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Honda'nın geliştirdiği sistemde aracın altına yerleştirilen yüksek güç yoğunluklu bir alıcı-verici ünitesi, yolun içine gömülen enerji aktarım ekipmanlarıyla iletişim kuruyor. Taisei Group tarafından geliştirilen yol altyapısı, yakın çevrede bulunan elektrik kutularından güç alıyor ve bu enerjiyi araç hareket halindeyken kablosuz olarak aktarıyor.

Honda, teknoloji üzerinde pratik testlere başlamış durumda. Ancak şirket şu ana kadar yol ile araç arasında aktarılabilecek enerji miktarını veya sistemin bataryayı ne ölçüde şarj edebileceğini açıklamadı. Dolayısıyla teknolojinin farklı hızlarda ne kadar verimli çalışacağı ve araçların bataryalarına sağlayacağı katkı henüz netleşmiş değil.

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Sistemin mevcut şarj altyapısının yerini kısa vadede alması da beklenmiyor. Honda'ya göre hareket halindeyken enerji aktarımı, elektrikli araç sahiplerinin evde veya halka açık şarj istasyonlarında araçlarını şarj etme sıklığını azaltabilir.

Testler 2027’de başlıyor

Honda ve Taisei Group, teknolojiyi öncelikle büyük ticari araçlarda kullanmayı planlıyor. Şirketler, 2026'nın ilerleyen dönemlerinde yeni bir yol inşa ederek yüzeyin dayanıklılığını ve sağlamlığını test edecek. Ardından ağır ticari araçlar bu yolu kullanmaya başlayacak ve altyapı, 150 kW'a kadar güç aktarabilecek şekilde geliştirilecek.

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Ticari araçlara öncelik verilmesi, sistemin yüksek enerji tüketimine sahip araçlarda ve yoğun kullanım senaryolarında sağlayabileceği faydaların değerlendirilmesine imkan tanıyacak. Bununla birlikte Honda, test aşamasında elde edilecek sonuçlara ilişkin ayrıntılı bir takvim veya teknolojinin ne zaman seri kullanıma geçebileceğine dair kesin bir tarih paylaşmadı.

Özel yollardaki testlerin tamamlanmasının ardından Honda, 2027'den itibaren Japonya'da kamuya açık yollarda denemelere başlamayı hedefliyor.

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Honda’dan elektrikli araçları yolda giderken şarj edecek teknoloj

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