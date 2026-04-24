    Honda'dan şok karar: 23 yıl sonra Kore'den çekiliyor

    Honda, Güney Kore otomobil pazarından 2026 sonunda çekileceğini açıkladı. 23 yıllık faaliyet sona ererken marka, motosiklet tarafına odaklanmaya devam edecek.    

    Honda'nın Kore satış birimi, duyurdukları sürpriz bir kararla ülkenin otomobil pazarından çekileceğini duyurdu. Şirket, 2026'nın sonuna kadar araç satışlarını tamamen durduracak.

    Değişen pazar koşulları Honda'yı bu karara itti

    Seul’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Honda Korea CEO’su Lee Ji-hong, kararın değişen pazar koşulları ve döviz kuru dalgalanmaları göz önünde bulundurularak alındığını belirtti. Kulislerde konuşulanlara göre Çinli markaların baskısı da bu kararda etkili.

    Şirket, otomobil satışlarını sonlandırsa da mevcut müşterilerine satış sonrası hizmet sunmaya devam edecek. Bu kapsamda servis ve destek operasyonlarının sürdürüleceği ifade edildi.

    Honda, Kore’deki stratejisini tamamen sonlandırmıyor. Marka, motosiklet iş koluna daha fazla odaklanarak ürün rekabetçiliğini, müşteri deneyimini ve marka algısını güçlendirmeyi hedefliyor.

    Honda’nın Kore macerası 2001 yılında motosiklet operasyonuyla başlamış, 2003 yılında ise otomobil satış birimi kurulmuştu. Şirket, bugüne kadar ülkede toplam 108.600 otomobil satışı gerçekleştirdi.

    Motosiklet tarafında ise Honda, güçlü konumunu koruyor. Toplam motosiklet satışları 420.600 adede ulaşırken, marka bu segmentte pazar liderliğini sürdürüyor.

