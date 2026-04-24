Honda'dan şok karar: 23 yıl sonra Kore'den çekiliyor

Honda'nın Kore satış birimi, duyurdukları sürpriz bir kararla ülkenin otomobil pazarından çekileceğini duyurdu. Şirket, 2026'nın sonuna kadar araç satışlarını tamamen durduracak.
Değişen pazar koşulları Honda'yı bu karara itti
Şirket, otomobil satışlarını sonlandırsa da mevcut müşterilerine satış sonrası hizmet sunmaya devam edecek. Bu kapsamda servis ve destek operasyonlarının sürdürüleceği ifade edildi.
Honda, Kore’deki stratejisini tamamen sonlandırmıyor. Marka, motosiklet iş koluna daha fazla odaklanarak ürün rekabetçiliğini, müşteri deneyimini ve marka algısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Honda’nın Kore macerası 2001 yılında motosiklet operasyonuyla başlamış, 2003 yılında ise otomobil satış birimi kurulmuştu. Şirket, bugüne kadar ülkede toplam 108.600 otomobil satışı gerçekleştirdi.
Motosiklet tarafında ise Honda, güçlü konumunu koruyor. Toplam motosiklet satışları 420.600 adede ulaşırken, marka bu segmentte pazar liderliğini sürdürüyor.
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü GENEL İSTATİSTİKLER
1172 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
honda, güney kore ve