Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Honda, Avancier adını taşıyan yeni hibrit SUV modelinin ilk görsellerini paylaştı. Üç sıra koltuklu otomobil, station wagon hatlarını SUV gövdesiyle buluşturuyor. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan araç, daha hafif ve güçlü bir platformda geliştirilen yeni hibrit sistemini kullanacak. Honda, bu hamleyle 2030'a kadar 15 yeni nesil hibrit modeli pazara sunmayı hedefliyor. İlk bilgileri paylaşılan modelin 2027'de yollara çıkması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Honda, Avancier adını taşıyan yeni hibrit SUV modelinin ilk ipuçlarını paylaştı. Üç sıra koltuk düzeniyle gelmesi beklenen model, markanın yeni tasarım dilini ve Honda Hybrid sistemini bir araya getirecek.

Honda’nın sosyal medya hesaplarında yayımladığı tanıtım görseli, station wagon çizgilerini SUV gövdesiyle buluşturan bir silüet ortaya koyuyor. İnce ön aydınlatmalar, belirgin omuz çizgisi, L şeklindeki arka stoplar ve eğimli bagaj kapağı, yeni Avancier’in öne çıkan tasarım detayları arasında.

Yeni Honda Hybrid sistemini kullanacak

Tam Boyutta Gör Model hakkında doğrulanan en önemli bilgi, yeni Honda Hybrid güç aktarma sistemine sahip olacağı. Honda, alışılmış e:HEV adlandırmasının yerine kullandığı bu sistemin detaylarını kasım ayı içerisinde açıklamayı planlıyor. Avancier’in motor gücü, batarya kapasitesi ve tüketim verileri ise henüz paylaşılmadı.

Elektrikli otomobiller için 2.000 km menzil vadeden batarya 16 sa. önce eklendi

Yeni model, Honda’nın 2027’den Mart 2030 sonuna kadar dünya genelinde 15 yeni nesil hibrit model sunma planının bir parçası. Bu otomobillerde kullanılacak ortak platformun, mevcut yapılara göre daha hafif ve daha yüksek gövde rijitliğine sahip olması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Honda ayrıca gelecekteki hibritleri için elektrikli bir dört tekerlekten çekiş ünitesi geliştiriyor. Ancak bu teknolojinin Avancier’de sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

İlk bilgiler Avustralya’yı işaret ediyor

Avancier adı, Honda’nın 1999’da Japonya’da satışa sunduğu Accord temelli station wagon modeline dayanıyor. Yeni otomobil ise üç sıralı hibrit SUV sınıfına yönelik bir yaklaşımla hazırlanıyor.

Bölgesel haberlere göre Avustralya’da 2027’de satışa sunulması planlanan model için Tayland’da üretim ihtimali gündemde. Honda ise tanıtım paylaşımında hedef pazarları ve kesin satış takvimini açıklamadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: