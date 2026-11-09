Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi

Yapay Zeka Özeti:
- Honda, Avancier adını taşıyan yeni hibrit SUV modelinin ilk görsellerini paylaştı. Üç sıra koltuklu otomobil, station wagon hatlarını SUV gövdesiyle buluşturuyor. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan araç, daha hafif ve güçlü bir platformda geliştirilen yeni hibrit sistemini kullanacak. Honda, bu hamleyle 2030'a kadar 15 yeni nesil hibrit modeli pazara sunmayı hedefliyor. İlk bilgileri paylaşılan modelin 2027'de yollara çıkması bekleniyor.
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Honda’nın sosyal medya hesaplarında yayımladığı tanıtım görseli, station wagon çizgilerini SUV gövdesiyle buluşturan bir silüet ortaya koyuyor. İnce ön aydınlatmalar, belirgin omuz çizgisi, L şeklindeki arka stoplar ve eğimli bagaj kapağı, yeni Avancier’in öne çıkan tasarım detayları arasında.
Yeni Honda Hybrid sistemini kullanacak
Yeni model, Honda’nın 2027’den Mart 2030 sonuna kadar dünya genelinde 15 yeni nesil hibrit model sunma planının bir parçası. Bu otomobillerde kullanılacak ortak platformun, mevcut yapılara göre daha hafif ve daha yüksek gövde rijitliğine sahip olması hedefleniyor.
İlk bilgiler Avustralya’yı işaret ediyor
Avancier adı, Honda’nın 1999’da Japonya’da satışa sunduğu Accord temelli station wagon modeline dayanıyor. Yeni otomobil ise üç sıralı hibrit SUV sınıfına yönelik bir yaklaşımla hazırlanıyor.
Bölgesel haberlere göre Avustralya’da 2027’de satışa sunulması planlanan model için Tayland’da üretim ihtimali gündemde. Honda ise tanıtım paylaşımında hedef pazarları ve kesin satış takvimini açıklamadı.
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