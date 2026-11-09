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    Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi

    Honda, Avancier adını yeni bir hibrit SUV ile yeniden gündeme taşıyor. Üç sıra koltuk sunması beklenen model, markanın yeni tasarım dilini ve Honda Hybrid sistemini bir araya getirecek. İşte detaylar.

    Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi Tam Boyutta Gör
    Honda, Avancier adını taşıyan yeni hibrit SUV modelinin ilk ipuçlarını paylaştı. Üç sıra koltuk düzeniyle gelmesi beklenen model, markanın yeni tasarım dilini ve Honda Hybrid sistemini bir araya getirecek.

    Honda’nın sosyal medya hesaplarında yayımladığı tanıtım görseli, station wagon çizgilerini SUV gövdesiyle buluşturan bir silüet ortaya koyuyor. İnce ön aydınlatmalar, belirgin omuz çizgisi, L şeklindeki arka stoplar ve eğimli bagaj kapağı, yeni Avancier’in öne çıkan tasarım detayları arasında.

    Yeni Honda Hybrid sistemini kullanacak

    Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi Tam Boyutta Gör
    Model hakkında doğrulanan en önemli bilgi, yeni Honda Hybrid güç aktarma sistemine sahip olacağı. Honda, alışılmış e:HEV adlandırmasının yerine kullandığı bu sistemin detaylarını kasım ayı içerisinde açıklamayı planlıyor. Avancier’in motor gücü, batarya kapasitesi ve tüketim verileri ise henüz paylaşılmadı.

    Yeni model, Honda’nın 2027’den Mart 2030 sonuna kadar dünya genelinde 15 yeni nesil hibrit model sunma planının bir parçası. Bu otomobillerde kullanılacak ortak platformun, mevcut yapılara göre daha hafif ve daha yüksek gövde rijitliğine sahip olması hedefleniyor.

    Honda’dan yeni hibrit SUV: Avancier’in ilk görüntüsü geldi Tam Boyutta Gör
    Honda ayrıca gelecekteki hibritleri için elektrikli bir dört tekerlekten çekiş ünitesi geliştiriyor. Ancak bu teknolojinin Avancier’de sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

    İlk bilgiler Avustralya’yı işaret ediyor

    Avancier adı, Honda’nın 1999’da Japonya’da satışa sunduğu Accord temelli station wagon modeline dayanıyor. Yeni otomobil ise üç sıralı hibrit SUV sınıfına yönelik bir yaklaşımla hazırlanıyor.

    Bölgesel haberlere göre Avustralya’da 2027’de satışa sunulması planlanan model için Tayland’da üretim ihtimali gündemde. Honda ise tanıtım paylaşımında hedef pazarları ve kesin satış takvimini açıklamadı.

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