Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda, “benzersiz” elektrik kompresörlü V3R 900 prototipini tanıttı

    Honda, elektrik kompresörlü V3R 900 prototipiyle 900 cc’lik bir motordan 1.200 cc sınıfına yakın performans vadediyor. Modelin piyasaya çıkış tarihi ise 2027’yi bulacak.

    Honda, elektrik kompresörlü V3R 900 prototipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honda, ilk kez geçen yıl EICMA’da sergilediği elektrikli kompresör destekli V3 motor platformunu bu kez somut bir motosiklet prototipiyle yeniden sahneye çıkardı. Şirket, V3R 900 E-Compressor Prototype adını verdiği modelle birlikte konseptten seri üretime geçiş sürecinde en net adımını atmış oldu.

    Japon üretici güç verilerini henüz açıklamasa da 900 cc hacimli bu yeni motorun, 1.200 cc sınıfındaki bir üniteyle karşılaştırılabilir performans sunduğunu doğruluyor. Öte yandan geçen yıldan motorun su soğutmalı, biri arkaya, ikisi öne bakan yerleşimiyle 75 derece açılı üç silindirli yapıya sahip olduğunu zaten biliyoruz.

    Yepyeni bir sistem

    Elbette motordaki asıl yenilik elektrik tahrikli kompresör sistemi. Bilindiği üzere Honda’nın dikkat çekici V3 mimarisi, geçen yıl tanıtıldığında pek çok soru işareti yaratmış, bazıları bunu turboşarj (Turbocharger) veya süperşarj (Supercharger) ile karıştırmıştı. Ancak ikisine de pek benzemiyor bu elektrikli kompresör sistemi.

    Honda, elektrik kompresörlü V3R 900 prototipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Turbo sistemler egzoz gazı basıncına, supercharger’lar ise doğrudan motor devrine bağlıyken Honda’nın E-Compressor çözümü, tamamen elektrik enerjisiyle döndürülen bir çark üzerinden çalışıyor. Böylece besleme basıncı motor devrinden bağımsız olarak anlık şekilde yönetilebiliyor. Bu sayede düşük devirlerde dahi çok daha yüksek bir tork sağlanabiliyor ve gaz tepkileri tamamen elektronik olarak kontrol edilebiliyor. Honda, bu yaklaşımın hem yerleşim özgürlüğü sağladığını hem de bir intercooler ihtiyacını ortadan kaldırdığını vurguluyor.

    ]

    Bu yılki EICMA’da görücüye çıkan prototipte, geçen seneki temel iskeletin artık artık agresif hatlı bir gövdeyle tamamlandığı görülüyor. Tek maşa, kafes şasi ve markanın yeni “Flagship Wing” logosu, motosiklete kaslı bir “streetfighter” duruşu kazandırıyor. Honda, motorun çalışma karakterine dair detayları paylaşmasa da yayımladığı kısa dyno görüntüsü, henüz prototip aşamasında bile alışılmışın dışında bir motor sesine işaret ediyor.

    2027’de yollarda

    Bilindiği gibi diğer motosiklet üreticileri gibi Honda da elektrikli modeller üzerinde çalışıyor ve bunları piyasaya sürüyor. Ancak V3R 900, Honda’nın içten yanmalı motor teknolojilerinden vazgeçmediğini de gösteriyor. Otomobillerde elektrikliye geçiş sürücü algısında daha kolay olsa da motosiklet kültüründe bunun benimsenmesi biraz daha zor. Dolayısıyla Honda ve diğerlerinin tam elektrikliye geçişinin otomobil dünyasından daha uzun süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

    Bununla birlikte Honda, E-Compressor teknolojisini kullanan bir modelin 2027’de Avrupa pazarına çıkmasını hedeflediğini açıklıyor. Dolayısıyla prototip üzerinde teknolojik evrimlerin yaşanması oldukça olası.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    koşu bandı mı bisiklet mi uzaktan kumanda kapıları açmıyor rehberde kaç kişi var nasıl öğrenebilirim en iyi araba kokusu yorumları cihetten gönderi çıkarıldı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum