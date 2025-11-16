Honda, “benzersiz” elektrik kompresörlü V3R 900 prototipini tanıttı

Japon üretici güç verilerini henüz açıklamasa da 900 cc hacimli bu yeni motorun, 1.200 cc sınıfındaki bir üniteyle karşılaştırılabilir performans sunduğunu doğruluyor. Öte yandan geçen yıldan motorun su soğutmalı, biri arkaya, ikisi öne bakan yerleşimiyle 75 derece açılı üç silindirli yapıya sahip olduğunu zaten biliyoruz.
Yepyeni bir sistem
Elbette motordaki asıl yenilik elektrik tahrikli kompresör sistemi. Bilindiği üzere Honda’nın dikkat çekici V3 mimarisi, geçen yıl tanıtıldığında pek çok soru işareti yaratmış, bazıları bunu turboşarj (Turbocharger) veya süperşarj (Supercharger) ile karıştırmıştı. Ancak ikisine de pek benzemiyor bu elektrikli kompresör sistemi.
Bu yılki EICMA’da görücüye çıkan prototipte, geçen seneki temel iskeletin artık artık agresif hatlı bir gövdeyle tamamlandığı görülüyor. Tek maşa, kafes şasi ve markanın yeni “Flagship Wing” logosu, motosiklete kaslı bir “streetfighter” duruşu kazandırıyor. Honda, motorun çalışma karakterine dair detayları paylaşmasa da yayımladığı kısa dyno görüntüsü, henüz prototip aşamasında bile alışılmışın dışında bir motor sesine işaret ediyor.
2027’de yollarda
Bilindiği gibi diğer motosiklet üreticileri gibi Honda da elektrikli modeller üzerinde çalışıyor ve bunları piyasaya sürüyor. Ancak V3R 900, Honda’nın içten yanmalı motor teknolojilerinden vazgeçmediğini de gösteriyor. Otomobillerde elektrikliye geçiş sürücü algısında daha kolay olsa da motosiklet kültüründe bunun benimsenmesi biraz daha zor. Dolayısıyla Honda ve diğerlerinin tam elektrikliye geçişinin otomobil dünyasından daha uzun süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Bununla birlikte Honda, E-Compressor teknolojisini kullanan bir modelin 2027’de Avrupa pazarına çıkmasını hedeflediğini açıklıyor. Dolayısıyla prototip üzerinde teknolojik evrimlerin yaşanması oldukça olası.
