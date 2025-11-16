Honda, “benzersiz” elektrik kompresörlü V3R 900 prototipini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Honda, ilk kez geçen yıl EICMA’da sergilediği elektrikli kompresör destekli V3 motor platformunu bu kez somut bir motosiklet prototipiyle yeniden sahneye çıkardı. Şirket, V3R 900 E-Compressor Prototype adını verdiği modelle birlikte konseptten seri üretime geçiş sürecinde en net adımını atmış oldu.

Japon üretici güç verilerini henüz açıklamasa da 900 cc hacimli bu yeni motorun, 1.200 cc sınıfındaki bir üniteyle karşılaştırılabilir performans sunduğunu doğruluyor. Öte yandan geçen yıldan motorun su soğutmalı, biri arkaya, ikisi öne bakan yerleşimiyle 75 derece açılı üç silindirli yapıya sahip olduğunu zaten biliyoruz.

Yepyeni bir sistem

Elbette motordaki asıl yenilik elektrik tahrikli kompresör sistemi. Bilindiği üzere Honda’nın dikkat çekici V3 mimarisi, geçen yıl tanıtıldığında pek çok soru işareti yaratmış, bazıları bunu turboşarj (Turbocharger) veya süperşarj (Supercharger) ile karıştırmıştı. Ancak ikisine de pek benzemiyor bu elektrikli kompresör sistemi.

Tam Boyutta Gör Turbo sistemler egzoz gazı basıncına, supercharger’lar ise doğrudan motor devrine bağlıyken Honda’nın E-Compressor çözümü, tamamen elektrik enerjisiyle döndürülen bir çark üzerinden çalışıyor. Böylece besleme basıncı motor devrinden bağımsız olarak anlık şekilde yönetilebiliyor. Bu sayede düşük devirlerde dahi çok daha yüksek bir tork sağlanabiliyor ve gaz tepkileri tamamen elektronik olarak kontrol edilebiliyor. Honda, bu yaklaşımın hem yerleşim özgürlüğü sağladığını hem de bir intercooler ihtiyacını ortadan kaldırdığını vurguluyor.

Bu yılki EICMA’da görücüye çıkan prototipte, geçen seneki temel iskeletin artık artık agresif hatlı bir gövdeyle tamamlandığı görülüyor. Tek maşa, kafes şasi ve markanın yeni “Flagship Wing” logosu, motosiklete kaslı bir “streetfighter” duruşu kazandırıyor. Honda, motorun çalışma karakterine dair detayları paylaşmasa da yayımladığı kısa dyno görüntüsü, henüz prototip aşamasında bile alışılmışın dışında bir motor sesine işaret ediyor.

2027’de yollarda

Bilindiği gibi diğer motosiklet üreticileri gibi Honda da elektrikli modeller üzerinde çalışıyor ve bunları piyasaya sürüyor. Ancak V3R 900, Honda’nın içten yanmalı motor teknolojilerinden vazgeçmediğini de gösteriyor. Otomobillerde elektrikliye geçiş sürücü algısında daha kolay olsa da motosiklet kültüründe bunun benimsenmesi biraz daha zor. Dolayısıyla Honda ve diğerlerinin tam elektrikliye geçişinin otomobil dünyasından daha uzun süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bununla birlikte Honda, E-Compressor teknolojisini kullanan bir modelin 2027’de Avrupa pazarına çıkmasını hedeflediğini açıklıyor. Dolayısıyla prototip üzerinde teknolojik evrimlerin yaşanması oldukça olası.

