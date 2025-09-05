Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini bu ay tanıtacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Honda, uzun süredir beklenen elektrikli motosikletini bu ay gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, 16 Eylül’de modelle ilgili ayrıntıları paylaşacağını doğruladı. İlk ipuçları ise motosikletin, geçtiğimiz yıl sergilenen EV Fun konseptinin üretim versiyonu olacağı yönünde.

Hızlı şarj ile öne çıkacak

Bugüne kadar Honda ve diğer büyük üreticiler daha çok küçük boyutlu elektrikli scooter ve şehir içi modeller üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak yeni model, otoyol performansına sahip, naked tarzında bir elektrikli motosiklet olarak gibi görünüyor. En önemlisi de motosiklette DC hızlı şarj desteği bulunacak olması. Hızlı şarj desteği özellikle uzun yolculuklarda zaman kaybını azaltarak Honda’yı pazarda rakiplerinden ayırabilir.

Tam Boyutta Gör Bugün piyasadaki çoğu elektrikli motosiklet yalnızca seviye 2 şarj kullanıyor ya da küçük batarya kapasitesiyle sınırlı kalıyor. Bu durum, sürücülerin uzun mesafeli seyahatlerde sık sık ve uzun süreli duraklamasına yol açıyor. Dolayısıyla aslında elektrikli motosikletler çok mantıklı gibi görünse de şarj ve menzil sorunu otomobillerden çok daha büyük.

Tam Boyutta Gör Honda’nın paylaştığı görsellerde motosikletin üzerinde CCS Combo 2 şarj portu açıkça görülüyor. Avrupa’da yaygın kullanılan bu standart, modelin gerçekten hızlı şarj destekleyeceğini doğruluyor. Tasarım tarafında ise EV Fun konseptine büyük ölçüde sadık kalınmış. Modern naked tarzıyla dikkat çeken motosiklet, aynı zamanda Honda’nın klasik çizgilerini de yansıtıyor.

Henüz batarya kapasitesi, menzil ve fiyat konusunda resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bu üç kriter, modelin başarısını doğrudan belirleyecek. Eğer Honda, Harley-Davidson’ın LiveWire One ya da Zero Motorcycles gibi yüksek fiyatlı modellerle aynı seviyeye çıkarsa yoğun bir rekabetle karşılaşacaktır. Fakat daha ulaşılabilir bir fiyat politikası izlenirse geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması mümkün.

Bununla birlikte yeni Honda motosikletinin en azından başlangıçta sadece Avrupa sınırları içinde satışa sunulması bekleniyor. Zira ilgili video Honda’nın İngiltere sayfasında paylaşıldı ve “Avrupa sokaklarında test edildi” ifadesi videoda geçiyor.

