Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini bu ay tanıtacak

    Honda, hızlı şarj desteğine sahip ilk tam boy elektrikli motosikletini tanıtmaya hazırlanıyor. 16 Eylül’de duyurulacak model, otoyol performansı ve modern tasarımıyla dikkat çekecek.

    Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini tanıtıyor Tam Boyutta Gör
    Honda, uzun süredir beklenen elektrikli motosikletini bu ay gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, 16 Eylül’de modelle ilgili ayrıntıları paylaşacağını doğruladı. İlk ipuçları ise motosikletin, geçtiğimiz yıl sergilenen EV Fun konseptinin üretim versiyonu olacağı yönünde.

    Hızlı şarj ile öne çıkacak

    [instagram=https://www.instagram.com/reel/DOGBZc8DaDa/]

    Bugüne kadar Honda ve diğer büyük üreticiler daha çok küçük boyutlu elektrikli scooter ve şehir içi modeller üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak yeni model, otoyol performansına sahip, naked tarzında bir elektrikli motosiklet olarak gibi görünüyor. En önemlisi de motosiklette DC hızlı şarj desteği bulunacak olması. Hızlı şarj desteği özellikle uzun yolculuklarda zaman kaybını azaltarak Honda’yı pazarda rakiplerinden ayırabilir.

    Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini tanıtıyor Tam Boyutta Gör
    Bugün piyasadaki çoğu elektrikli motosiklet yalnızca seviye 2 şarj kullanıyor ya da küçük batarya kapasitesiyle sınırlı kalıyor. Bu durum, sürücülerin uzun mesafeli seyahatlerde sık sık ve uzun süreli duraklamasına yol açıyor. Dolayısıyla aslında elektrikli motosikletler çok mantıklı gibi görünse de şarj ve menzil sorunu otomobillerden çok daha büyük.
    Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini tanıtıyor Tam Boyutta Gör
    Honda’nın paylaştığı görsellerde motosikletin üzerinde CCS Combo 2 şarj portu açıkça görülüyor. Avrupa’da yaygın kullanılan bu standart, modelin gerçekten hızlı şarj destekleyeceğini doğruluyor. Tasarım tarafında ise EV Fun konseptine büyük ölçüde sadık kalınmış. Modern naked tarzıyla dikkat çeken motosiklet, aynı zamanda Honda’nın klasik çizgilerini de yansıtıyor.

    Henüz batarya kapasitesi, menzil ve fiyat konusunda resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bu üç kriter, modelin başarısını doğrudan belirleyecek. Eğer Honda, Harley-Davidson’ın LiveWire One ya da Zero Motorcycles gibi yüksek fiyatlı modellerle aynı seviyeye çıkarsa yoğun bir rekabetle karşılaşacaktır. Fakat daha ulaşılabilir bir fiyat politikası izlenirse geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması mümkün.

    Bununla birlikte yeni Honda motosikletinin en azından başlangıçta sadece Avrupa sınırları içinde satışa sunulması bekleniyor. Zira ilgili video Honda’nın İngiltere sayfasında paylaşıldı ve “Avrupa sokaklarında test edildi” ifadesi videoda geçiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    serway fizik 2 çözümleri türkçe pdf renault zoe menzil garanti davet et kazan arabaya sıçrayan boya nasıl çıkar motor silindirin biri çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum