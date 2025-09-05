Honda, hızlı şarj destekli elektrikli motosikletini bu ay tanıtacak

Hızlı şarj ile öne çıkacak
Bugüne kadar Honda ve diğer büyük üreticiler daha çok küçük boyutlu elektrikli scooter ve şehir içi modeller üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak yeni model, otoyol performansına sahip, naked tarzında bir elektrikli motosiklet olarak gibi görünüyor. En önemlisi de motosiklette DC hızlı şarj desteği bulunacak olması. Hızlı şarj desteği özellikle uzun yolculuklarda zaman kaybını azaltarak Honda’yı pazarda rakiplerinden ayırabilir.
Henüz batarya kapasitesi, menzil ve fiyat konusunda resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bu üç kriter, modelin başarısını doğrudan belirleyecek. Eğer Honda, Harley-Davidson’ın LiveWire One ya da Zero Motorcycles gibi yüksek fiyatlı modellerle aynı seviyeye çıkarsa yoğun bir rekabetle karşılaşacaktır. Fakat daha ulaşılabilir bir fiyat politikası izlenirse geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması mümkün.
Bununla birlikte yeni Honda motosikletinin en azından başlangıçta sadece Avrupa sınırları içinde satışa sunulması bekleniyor. Zira ilgili video Honda'nın İngiltere sayfasında paylaşıldı ve "Avrupa sokaklarında test edildi" ifadesi videoda geçiyor.