Honda elektrikli dağ bisikleti pazarına giriyor: İlk Prototip Tanıtıldı

Honda, e-MTB segmenti için ilk adımı attı
Honda e-MTB Prototype adıyla tanıtılan modelin henüz kendine ait bir ismi bulunmuyor. Şirket, bisikletin teknik özellikleri, fiyatı, satışa sunulacağı ülkeler ve pazara çıkış takvimi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte Honda, geliştirdiği modelin motosiklet sürüşünün heyecanını dağ bisikletinin kullanım deneyimiyle birleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Elektrikli iki tekerlekli araçlar da sergilendi
Honda, Sea Otter Europe 2026 kapsamındaki tanıtımında yalnızca elektrikli dağ bisikletine yer vermedi. Şirketin elektrikli iki tekerlekli araçlardan oluşan ürün ve prototip ailesi de etkinlikte sergilendi.
Sergide yer alan modeller arasında CR Electric Proto elektrikli motokros motosikleti ve RTL Electric trial motosikleti bulunuyordu. Honda'nın İspanya'daki sergisinde bunlara ek olarak EM1 e: elektrikli moped, CUV e: elektrikli scooter ve WN7 tam boy elektrikli motosiklet de yer aldı.
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