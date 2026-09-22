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    Honda elektrikli dağ bisikleti pazarına giriyor: İlk Prototip Tanıtıldı

    Honda, 2027 yılında elektrikli dağ bisikleti pazarına girmeye hazırlanıyor. Sea Otter Europe 2026'da tanıtılan prototip, motosiklet sürüşüyle dağ bisikletini birleştirmeyi hedefliyor.

    Honda ilk elektrikli dağ bisikletini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Honda, elektrikli dağ bisikleti (e-MTB) pazarına girmeye hazırlanıyor. Japon şirket, 2027 yılında satışa sunulması planlanan yeni elektrikli dağ bisikletinin prototipini İspanya'nın Girona kentinde düzenlenen Sea Otter Europe 2026 festivalinde sergiledi.

    Honda, e-MTB segmenti için ilk adımı attı

    Honda e-MTB Prototype adıyla tanıtılan modelin henüz kendine ait bir ismi bulunmuyor. Şirket, bisikletin teknik özellikleri, fiyatı, satışa sunulacağı ülkeler ve pazara çıkış takvimi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte Honda, geliştirdiği modelin motosiklet sürüşünün heyecanını dağ bisikletinin kullanım deneyimiyle birleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

    Honda ilk elektrikli dağ bisikletini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Honda'nın açıklamasına göre e-MTB Prototype, markanın kendine özgü tasarım anlayışını mühendislik yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Şirket, modelin sürüş deneyimini farklılaştırmayı amaçladığını ifade ederken elektrik destek sisteminin motosiklet ve dağ bisikleti kullanımını bir araya getirecek seviyede olması hedefleniyor. Bu yaklaşımın gerçek sürüş deneyimine nasıl yansıyacağı, modelin piyasaya çıkışına yaklaşıldığında daha net anlaşılacak.

    Elektrikli iki tekerlekli araçlar da sergilendi

    Honda, Sea Otter Europe 2026 kapsamındaki tanıtımında yalnızca elektrikli dağ bisikletine yer vermedi. Şirketin elektrikli iki tekerlekli araçlardan oluşan ürün ve prototip ailesi de etkinlikte sergilendi.

    Sergide yer alan modeller arasında CR Electric Proto elektrikli motokros motosikleti ve RTL Electric trial motosikleti bulunuyordu. Honda'nın İspanya'daki sergisinde bunlara ek olarak EM1 e: elektrikli moped, CUV e: elektrikli scooter ve WN7 tam boy elektrikli motosiklet de yer aldı.

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