Honda motosikletleri kendi kendine kazadan kaçacak: Yeni sistem yolda

Patent dokümanlarına göre sistem, kamera tabanlı bir izleme altyapısı kullanıyor ve motosikletin kör noktalarını sürekli kontrol ediyor. Yaklaşan bir araç tespit edildiğinde sürücü önce görsel veya sesli şekilde uyarılıyor.
Bu noktadan sonra sistem birkaç aşamada devreye giriyor. Frenleme, hızlanma ve direksiyon verilerini eş zamanlı takip eden teknoloji, sürücünün verdiği tepkiye göre destek sağlıyor. Sürücü manevraya başlarsa, sistem fren, gaz ve direksiyon üzerinde yardımcı oluyor. Tepki gelmediği durumlarda ise direksiyon desteği kademeli olarak artırılıyor.
Uzmanlara göre farklı yol tipleri, trafik yoğunluğu ve sürücü refleksleri gibi değişkenler, bu tür aktif güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesini zorlaştırıyor. Ayrıca sistemin gerektiği kadar müdahaleci olurken sürücüyü rahatsız etmeyecek şekilde çalışması da önemli bir denge noktası.
Honda'nın söz konusu teknolojiyi ne zaman üretime hazır hale getireceği şimdilik bilinmiyor. Ancak patent, motosikletlerde gelişmiş sürüş destek sistemlerinin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceğine işaret ediyor.