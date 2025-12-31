Honda motosikletleri kendi kendine kazadan kaçacak: Yeni sistem yolda

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Honda, motosikletlerde çarpışma riskini azaltmayı hedefleyen yeni bir güvenlik sistemi için patent başvurusu yaptı. Sistem, otomobillerde gördüğümüz sürüş destek teknolojilerine benzer şekilde, olası kazalara karşı motosiklete yönlendirme desteği sağlamayı amaçlıyor.

Patent dokümanlarına göre sistem, kamera tabanlı bir izleme altyapısı kullanıyor ve motosikletin kör noktalarını sürekli kontrol ediyor. Yaklaşan bir araç tespit edildiğinde sürücü önce görsel veya sesli şekilde uyarılıyor.

Bu noktadan sonra sistem birkaç aşamada devreye giriyor. Frenleme, hızlanma ve direksiyon verilerini eş zamanlı takip eden teknoloji, sürücünün verdiği tepkiye göre destek sağlıyor. Sürücü manevraya başlarsa, sistem fren, gaz ve direksiyon üzerinde yardımcı oluyor. Tepki gelmediği durumlarda ise direksiyon desteği kademeli olarak artırılıyor.

Tam Boyutta Gör Honda, bu yaklaşımın ani müdahalelerin motosikleti dengesiz hale getirmesini engellemeyi hedeflediğini belirtiyor. Ancak iki tekerlekli yapısı nedeniyle motosikletlerde dengenin otomobillere kıyasla daha hassas olması, sistemin gerçek yol koşullarında nasıl davranacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Uzmanlara göre farklı yol tipleri, trafik yoğunluğu ve sürücü refleksleri gibi değişkenler, bu tür aktif güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesini zorlaştırıyor. Ayrıca sistemin gerektiği kadar müdahaleci olurken sürücüyü rahatsız etmeyecek şekilde çalışması da önemli bir denge noktası.

Honda’nın söz konusu teknolojiyi ne zaman üretime hazır hale getireceği şimdilik bilinmiyor. Ancak patent, motosikletlerde gelişmiş sürüş destek sistemlerinin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceğine işaret ediyor.

