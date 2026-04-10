Honda'nın beyaz boya krizinde yeni gelişme: Mahkeme görüş değiştirdi

Tam Boyutta Gör Japon otomobil devi Honda'nın 2013 yılından bu yana birçok modelinde görülen beyaz boya sorunu, ABD mahkemesinin son kararıyla yeniden gündeme geldi. Yıllardır "kozmetik" denilerek geçiştirilen bu durum, mahkemenin son kararıyla artık araçların yapısal bütünlüğünü etkileyebilecek bir unsur olarak ciddiye alınıyor.

BYD'den 1000 km menzilli elektrikli sedan: BYD Seal 08 13 sa. önce eklendi

Hukuki süreç esasında 2024 yılında başladı. İlk davada hakim, boya dökülmesi ve soyulmasını sadece kozmetik bir sorun olarak görüp Honda lehine karar vermişti. Ancak yeni süreçte mahkeme, bu durumun sadece estetikle sınırlı kalmayıp araçların yapısal bütünlüğünü de bozabileceği iddialarını dikkate aldı. Dış koruyucu tabakanın zarar görmesinin, metalde korozyona neden olarak gövde dayanıklılığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Etkilenen modeller

Mahkeme belgelerine göre Honda'nın bu sorundan 2012 yılından beri haberdar olduğu ancak bunu müşterilerinden gizlediği iddia ediliyor. Dava dilekçesinde farklı beyaz tonlarına sahip en az beş farklı Honda ve Acura modelinin ismi var:

Acura MDX

Honda Odyssey

Honda Pilot

Honda Fit

Honda HR-V

Zaman aşımı engeli de kalktı

Öte yandan Honda'nın davayı zaman aşımı gerekçesiyle kapatma girişimleri de mahkeme tarafından reddedildi. Hakim, yasal sürenin aracın satın alındığı tarihte değil, kusurun araç sahibi tarafından fiilen fark edildiği tarihte başladığına hükmetti.

Tam Boyutta Gör Araç sahipleri, boyanın kullanım ömrü dolmadan çok önce kabarmaya ve büyük parçalar halinde dökülmeye başladığını belirtiyor. Eğer davacılar Honda'nın bu durumdan haberdar olup bunu gizlediğini kanıtlarsa, üretici sadece boya onarımıyla kurtulamayabilir. Şirketin yüklü miktarda para cezaları ve hukuki yaptırımlarla da karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

