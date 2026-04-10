Honda'nın beyaz boya krizinde yeni gelişme: Mahkeme görüş değiştirdi

Hukuki süreç esasında 2024 yılında başladı. İlk davada hakim, boya dökülmesi ve soyulmasını sadece kozmetik bir sorun olarak görüp Honda lehine karar vermişti. Ancak yeni süreçte mahkeme, bu durumun sadece estetikle sınırlı kalmayıp araçların yapısal bütünlüğünü de bozabileceği iddialarını dikkate aldı. Dış koruyucu tabakanın zarar görmesinin, metalde korozyona neden olarak gövde dayanıklılığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Etkilenen modeller
Mahkeme belgelerine göre Honda'nın bu sorundan 2012 yılından beri haberdar olduğu ancak bunu müşterilerinden gizlediği iddia ediliyor. Dava dilekçesinde farklı beyaz tonlarına sahip en az beş farklı Honda ve Acura modelinin ismi var:
- Acura MDX
- Honda Odyssey
- Honda Pilot
- Honda Fit
- Honda HR-V
Zaman aşımı engeli de kalktı
Öte yandan Honda'nın davayı zaman aşımı gerekçesiyle kapatma girişimleri de mahkeme tarafından reddedildi. Hakim, yasal sürenin aracın satın alındığı tarihte değil, kusurun araç sahibi tarafından fiilen fark edildiği tarihte başladığına hükmetti.
