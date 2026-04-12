    Honda'nın elektrikli süper minisi Avrupa'da satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honda, retro tasarımlı elektrikli mini otomobili Super-N'i Avrupa'ya getiriyor. İlk olarak Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak olan araç, 27.000 doların altında fiyattan satışa sunulacak.

    Honda, retro tasarımlı elektrikli mini otomobili Super-N’i Avrupa'ya getiriyor. İlk olarak Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak olan araç, 20.000 sterlinin (yaklaşık 27.000 dolar) altında fiyattan satışa sunulacak.

    Super-N, Japonya’da satılan N-One E modelinin daha performans odaklı bir versiyonu. Ancak Japonya’da “Super-One” adıyla anılırken, İngiltere’de bu isim başka bir organizasyon tarafından kullanıldığı için farklı bir ad tercih edilmiş.

    Honda Super-N neler sunuyor?

    Honda’nın hafif N-Series platformu üzerine inşa edilen araç, normalde 63 beygir (47 kW) güç sunuyor. Yeni eklenen “Boost Mode” ise gücü 93 beygire (70 kW) kadar çıkarabiliyor.

    Hyundai’nin Hyundai IONIQ 5 N modelinde olduğu gibi, bu araçta da 7 ileri vites hissi veren bir simülasyon sistemi bulunuyor. Ayrıca Active Sound Control teknolojisi sayesinde içten yanmalı motorların ses ve sarsıntı karakteri taklit ediliyor.

    Sadece 3.395 mm uzunluğundaki Super-N, Renault Twingo E-Tech’ten bile daha kompakt boyutlara sahip. Yaklaşık 1.300 kg ağırlığıyla segmentinin en hafif modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Batarya detayları henüz açıklanmasa da, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 206 km menzil sunması bekleniyor. Şehir içi kullanımda ise bu değer 320 km'ye kadar çıkabiliyor.

    Honda e modeli Avrupa ve İngiltere’de düşük satışlar nedeniyle bu yılın başında üretimden kaldırılmıştı. Ancak Super-N’in bu modelin doğrudan halefi olmadığı belirtiliyor. Yaklaşık 37.000 sterlinlik fiyatıyla pahalı bulunan Honda e’nin aksine, Super-N daha erişilebilir bir seçenek olarak konumlanıyor. 

    Piyasada Kia EV2, Renault Twingo ve Volkswagen ID.1 gibi rakipler bulunurken, Super-N’in özellikle kompakt boyutları ve uygun fiyatıyla öne çıkması bekleniyor. Honda, Japonya’da ön siparişleri 16 Nisan’da açacak. Modelin Birleşik Krallık’ta ise Temmuz ayında satışa çıkması planlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    emrahmt 2 gün önce

    genconline 6 gün önce

    .

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

