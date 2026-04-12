Honda'nın elektrikli süper minisi Avrupa'da satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Super-N, Japonya’da satılan N-One E modelinin daha performans odaklı bir versiyonu. Ancak Japonya’da “Super-One” adıyla anılırken, İngiltere’de bu isim başka bir organizasyon tarafından kullanıldığı için farklı bir ad tercih edilmiş.
Honda Super-N neler sunuyor?
Honda’nın hafif N-Series platformu üzerine inşa edilen araç, normalde 63 beygir (47 kW) güç sunuyor. Yeni eklenen “Boost Mode” ise gücü 93 beygire (70 kW) kadar çıkarabiliyor.
Sadece 3.395 mm uzunluğundaki Super-N, Renault Twingo E-Tech’ten bile daha kompakt boyutlara sahip. Yaklaşık 1.300 kg ağırlığıyla segmentinin en hafif modellerinden biri olarak öne çıkıyor.
Batarya detayları henüz açıklanmasa da, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 206 km menzil sunması bekleniyor. Şehir içi kullanımda ise bu değer 320 km'ye kadar çıkabiliyor.
Piyasada Kia EV2, Renault Twingo ve Volkswagen ID.1 gibi rakipler bulunurken, Super-N'in özellikle kompakt boyutları ve uygun fiyatıyla öne çıkması bekleniyor. Honda, Japonya'da ön siparişleri 16 Nisan'da açacak. Modelin Birleşik Krallık'ta ise Temmuz ayında satışa çıkması planlanıyor.
Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde
