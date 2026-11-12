Honda'nın yeni elektrikli motosiklet konsepti ezber bozuyor

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Oynat Honda, yeni elektrikli motosiklet konsepti EV Outlier ile geleceğin tasarım anlayışını sergiledi. EICMA 2026'da öne çıkan model, geleneksel yapının aksine ön ve arka tekerleğe yerleştirilen iki ayrı elektrik motoru kullanıyor. Gövde ortasındaki özel batarya mimarisi ise sürücüye alçak ve geriye yaslanmış son derece farklı bir sürüş pozisyonu sağlıyor. Seri üretime geçmeyecek olan bu konsept, Honda'nın elektrikli mobilitedeki yenilikçi yaklaşımını gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Honda, 2030 sonrası elektrikli motosikletlerin nasıl görünebileceğini EV Outlier konseptiyle gösterdi. İki tekerleğinde de elektrik motoru bulunan sıra dışı model, geleneksel motosiklet tasarımından önemli ölçüde ayrılıyor.

Elektrikli motosikletlere farklı bir bakış

İlk kez geçen yıl Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtılan model, 2026 EICMA Fuarı'nda yeniden sergilendi. 2030 sonrasındaki elektrikli motosikletleri temsil etmesi amaçlanan konsept, geleneksel motosikletlerin elektrik motoru ve batarya eklenerek dönüştürülmüş bir versiyonu olmanın ötesine geçiyor.

EV Outlier'ın en dikkat çekici özelliği, elektrik motorlarının geleneksel motosikletlerdeki gibi gövdenin ortasında konumlandırılmaması. Honda, bunun yerine ön ve arka tekerleğin içine yerleştirilmiş iki ayrı elektrik motoru kullanıyor. Böylece konsept, iki tekerlekten çekiş özelliği kazanırken tasarımcılar da motor, şanzıman ve yakıt deposu gibi geleneksel bileşenlerin getirdiği yerleşim kısıtlamalarından kurtuluyor.

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Batarya ise motosikletin orta bölümündeki büyük siyah gövdenin içerisine yatay biçimde yerleştirilmiş. Bu yerleşim, sürücünün normal motosikletlerden farklı bir pozisyonda oturmasına olanak tanıyor. Sele geriye alınırken sürüş pozisyonu da daha alçak ve geriye yaslanmış bir yapıya dönüştürülmüş.

Honda, EV Outlier'ın tasarım felsefesinde süzülme hissi, yüksek hızlanma performansı -yani tork- ve alçak sürüş pozisyonu konularına odaklanmış durumda. Honda bu felsefeleri “Gliding, Ecstasy ve Low” kelimeleriyle tanımlıyor.

Konseptte sürüş ergonomisi de bu yaklaşım doğrultusunda şekillendirilmiş. Sürücünün arkasında bulunan kova biçimli sırt desteği, özellikle sert hızlanmalarda vücudu desteklemek üzere tasarlanmış. Ayrıca sürücünün virajlarda sağa veya sola açılmasına olanak tanıyabilen bir oturma düzeni sunuluyor.

EV Outlier'ın sıra dışı tasarımı elektronik donanımına da yansıyor. Geleneksel aynaların yerini kameralar alırken geniş dijital gösterge paneli farklı sürüş verilerini bir arada sunuyor. Bu ekranda yatış açısı, sürüş modları ve ön motorun tork ayarı gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Ayrıca iki tekerleğin çalışma durumu gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

EV Outlier'ın mevcut haliyle seri üretime geçmesi beklenmiyor. Ancak konsept, Honda'nın elektrikli motosikletlerde geleneksel tasarım anlayışının dışına çıkmaya ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Şirket, elektrikli güç aktarma sistemlerinin sunduğu yerleşim özgürlüğünü kullanarak motosikletlerin gelecekte nasıl değişebileceğini araştırıyor.

Honda'nın diğer motosiklet yenilikleri

Honda, EICMA 2026'da elektrikli motosiklet konseptinin yanı sıra 2027 model yılı için önemli güncellemeler de duyurdu. Bunların başında Africa Twin ve CBR1000RR-R Fireblade aileleri geliyor.

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Africa Twin ailesi 1.131 cc'lik yeni motorla güncellendi. Önceki 1.084 cc'lik paralel çift silindirli motorun hacmi artırılırken güç yüzde 16 yükselerek 117 beygire, tork ise 88 lb-ft seviyesine ulaştı. Yeni emme sistemi, 52 mm gaz kelebeği gövdeleri ve 12,1:1 sıkıştırma oranı da motorun yenilikleri arasında. Showa EERA elektronik süspansiyon sistemi artık standart olarak sunuluyor. Adventure Sports versiyonu ise Honda'nın yeni SENSING RIDE radar tabanlı sürüş destek sistemini alan ilk motosiklet oldu. Uyarlanabilir hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve çarpışma önleme fren desteği gibi özellikler sunan aileye ayrıca arazi kullanımına odaklanan Enduro Sports versiyonu eklendi.

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CBR1000RR-R Fireblade de kapsamlı bir güncellemeden geçti. Yaklaşık 215 beygir güç üreten 1.000 cc sıralı dört silindirli motor, Honda'nın seri üretim motosikletlerinde ilk kez kullandığı iki kademeli değişken emme sistemiyle geliştirildi. Yeni pistonlar, güncellenen yanma odası ve 13,8:1'e yükseltilen sıkıştırma oranı da motorun yenilikleri arasında. Şasi ve salıncak yeniden tasarlanırken yanal rijitlik yaklaşık yüzde 20 azaltıldı. Daha hafif jantlar, zincir ve salıncak sayesinde ağırlık da düşürüldü. Model ailesine standart ve SP versiyonlarının yanında HRC Works Edition adlı yeni bir seçenek eklendi.

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Fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri de 502 cc sıralı dört silindirli Honda CBR500R FOUR oldu. Honda, motosikleti Avrupa'da ilk kez EICMA'da sergiledi. Orta sınıf spor motosiklet segmentine konumlandırılan model, dört silindirli motorunu markanın elektronik kontrollü debriyaj sistemi E-Clutch ile birleştiriyor. Sistem, debriyaj kolunu kullanmadan vites değiştirmeye olanak tanıyarak sürüşü kolaylaştırmayı amaçlıyor. Honda böylece dört silindirli motor geleneğini daha erişilebilir bir sınıfa taşımayı hedefliyor.

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Honda'nın gelecek planlarında önemli yer tutan V3R 900 E-Compressor da fuarda üretime yakın versiyonuyla sergilendi. 900 cc hacimli V tipi üç silindirli motor, motosikletler için geliştirilen elektronik kontrollü kompresörle destekleniyor. Elektrikli kompresör, motor devrinden bağımsız çalışarak farklı devir aralıklarında motora daha fazla hava gönderilmesini sağlıyor. Honda, bu sistem sayesinde motorun 1.200 cc sınıfındaki motosikletlerle karşılaştırılabilir performans sunmasını hedefliyor. Titanyum yakıt deposu ve egzoz sistemi de üretim planlanan versiyonun dikkat çeken özellikleri arasında.

Motosiklet üreticileri daha geniş bir kullanıcı kitlesine yöneliyor

EICMA 2026'nın öne çıkan eğilimlerinden biri, 400-500 cc sınıfındaki motosikletlerin çeşitlenmesi oldu. Honda'nın CBR500R FOUR modelinin yanı sıra BMW F 450 R ve F 450 RR, Harley-Davidson Sprint 440, Triumph Bonneville T40 ve Moto Guzzi The Trip gibi modeller de fuarda dikkat çekti. KTM ise 450 RC isimli yeni supersport motosikletini tanıtırken Norton da 450 Urban ile bu sınıftaki iddiasını ortaya koydu.

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Farklı üreticilerin naked, supersport, adventure ve cruiser gibi çeşitli kategorilerde yeni modeller geliştirmesi, bu segmentin giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Üstelik 400-500 cc sınıfındaki motosikletler yalnızca performans arayan kullanıcılara değil, günlük ulaşım için otomobile alternatif arayanlara da hitap edebilir.

Bu eğilim, motosikletlerin yalnızca hobi veya uzun yol aracı olarak değil, şehir içi ulaşımın daha yaygın bir parçası haline gelebileceğine işaret ediyor. Otomobilini uzun yolculuklarda kullanmaya devam ederken şehir içindeki ulaşım ihtiyaçları için daha ekonomik ve pratik bir araç arayanlar, bu sınıftaki motosikletlere yönelebilir.

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Honda'nın yeni elektrikli motosiklet konsepti ezber bozuyor

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