Honda'nın yeni nesil hibrit hamlesi 2027'de CR-V ile başlayacak

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Tam Boyutta Gör Kuzey Amerika pazarı için planladığı iki elektrikli modeli de içeren üç tamamen yeni aracını aniden iptal ederek radikal bir strateji değişikliğine giden Honda, odağını beşinci nesil hibrit teknolojisine kaydırdı. Japon devinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve mevcut Civic, Accord, HR-V ile yeni Prelude modellerinde kullanılan sistemi değiştirecek yeni altyapı, ilk olarak yeni nesil CR-V Hybrid ile yollara çıkacak.

Nikkei Asia’nın aktardığı detaylara göre, ilk olarak Şubat 2027’de Kanada’daki tesiste üretimine başlanacak ve ardından ABD’ye taşınacak olan yeni CR-V Hybrid, markanın yeni döneminin öncüsü olacak.

%30 daha ucuz maliyet, %10 daha yüksek tasarruf

Honda'nın geliştirdiği 5. nesil hibrit mimarisi, doğrudan tüketiciye ve markanın kârlılığına odaklanıyor. Mevcut hibrit sistemlere kıyasla %10'un üzerinde yakıt tasarrufu vadeden yeni altyapının üretim maliyeti ise %30 daha ucuz.

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Bu yeni sistemin kalbinde; yeni 2.0 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve iki adet yeni elektrik motoru yer alacak. Tıpkı konsept Prelude modelinde olduğu gibi bu sistemi kullanan araçlarda vites geçişlerini simüle eden S+ Shift sistemi de standart olarak görev yapacak.

90 kg hafifleyen yeni nesil orta boy platform

Yenilenen CR-V ve ardından gelecek diğer Honda modelleri, sadece motor tarafında değil şasi altyapısında da devrim yaşayacak. Markanın geçtiğimiz yılın sonlarında sergilediği yeni nesil orta boy platformu üzerinde yükselecek olan araçlar, mevcut modellerdeki eşdeğer altyapılara göre tam 90 kg daha hafif bir yapıya kavuşacak. Esnekliği artırılan bu şasi, konfor ve sürüş kalitesinde de ciddi bir artış vadediyor.

Ayrıca araçlarda yer alacak olan yeni Honda Motion Management System, 6 eksenli bir IMU sensöründen faydalanarak savrulma ve gövde hareketlerini anlık analiz edecek; frenler ile elektrik motorunun tork dağılımına milisaniyelik müdahaleler yaparak yol tutuşu ve viraj performansını mükemmelleştirecek.

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Honda'nın yeni nesil hibrit hamlesi 2027'de CR-V ile başlayacak

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