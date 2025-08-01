Honda, Türkiye’de motosiklet üretimine başlıyor: İzmir’de fabrika kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Honda Türkiye, İzmir Aliağa’da yeni bir motosiklet üretim tesisi kurmak için harekete geçti. Şirketten yapılan açıklamaya göre 760 milyon TL’lik (yaklaşık 2,94 milyar yen) yatırımla hayata geçirilecek fabrika, yılda 100 bin adet motosiklet üretim kapasitesiyle 2026 yılının ortalarında faaliyete geçecek.

Kapasite 200 bin adede çıkarılacak

Toplam 100 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan yeni tesis, ilk etapta yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Gelecek yıllarda üretim kapasitesinin 200 bin adede çıkarılması hedefleniyor. Bu hamleyle Honda, yalnızca Türkiye pazarına değil, bölgesel pazarlara da daha güçlü yanıt verebilmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Pandemi sonrası bireysel ulaşım araçlarına olan talebin artmasıyla Türkiye motosiklet pazarında yaşanan büyüme bu yatırımın itici gücü konumunda. Honda Türkiye, 2024 yılında 162 bin adetlik motosiklet satışıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak bu alandaki potansiyelini net şekilde ortaya koymuştu.

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Honda’nın yeni yatırımı, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişmesine ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine de katkı sağlayacak. Marka, yerli üretimle birlikte tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

Honda, henüz hangi model veya modellerin Türkiye’de üretileceğini açıklamadı. Ancak yerli üretim sayesinde vergi avantajının olacağını belirtmeliyiz.

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