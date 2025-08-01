Honda, Türkiye’de motosiklet üretimine başlıyor: İzmir’de fabrika kuruluyor

Kapasite 200 bin adede çıkarılacak
Toplam 100 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan yeni tesis, ilk etapta yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Gelecek yıllarda üretim kapasitesinin 200 bin adede çıkarılması hedefleniyor. Bu hamleyle Honda, yalnızca Türkiye pazarına değil, bölgesel pazarlara da daha güçlü yanıt verebilmeyi amaçlıyor.
Honda’nın yeni yatırımı, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişmesine ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine de katkı sağlayacak. Marka, yerli üretimle birlikte tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.
Honda, henüz hangi model veya modellerin Türkiye’de üretileceğini açıklamadı. Ancak yerli üretim sayesinde vergi avantajının olacağını belirtmeliyiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: