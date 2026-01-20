Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de güçlerini birleştirdi

    Honda, Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile kurduğu iş birliği kapsamında 2026 sezonunda Formula 1’de zirve mücadelesi verecek. Honda, yeni dönemde yenilenen Honda logosu altında pistlere çıkacak.

    Honda, bugün Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlediği etkinlikle Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile gerçekleştireceği güç ünitesi (PU) ortaklığının resmi lansmanını yaptı. 2026 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası itibarıyla Honda ve Aston Martin, anlaşma kapsamında yakın iş birliği içinde çalışacak. 

    2026 sezonu için yeni ve heyecanlı başlangıç

    Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bu sezon Formula 1, hem şasi hem de güç ünitesi tarafında köklü kural değişikliklerine sahne olacak. Güç ünitelerinde, motor ve bataryadan elde edilen elektrik gücü mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarken, motorlarda ileri seviye sürdürülebilir yakıtların kullanımı zorunlu hale gelecek.

    Honda, bu yeni dönemde Formula 1’i meydan okuma ve inovasyonun sembolü olarak konumlandırıyor. Honda’nın global yarış organizasyonu Honda Racing Corporation (HRC), 2026 sezonu için RA626H güç ünitesini geliştirdi. Honda, dünyanın bir numarası olma hedefi doğrultusunda Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile birlikte zorlukların üstesinden gelerek zirveye ulaşmak için çalışıyor.

    Formula 1'deki pist deneyimi yola aktarılacak

    Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    RA626H güç ünitesini kullanan araçlar, Honda’nın otomobil iş kolundaki dönüşümü simgeleyen yeni tasarımlı “H” logosunu taşıyacak. Honda, HRC’nin Formula 1 ve diğer motor sporları faaliyetleriyle elde ettiği teknoloji ve uzmanlığı, daha gelişmiş sürüş performansı sunan HRC spesifikasyonlu seri üretim modellere aktarmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Honda’nın motor sporları faaliyetlerinin otomobil işine katkısını daha da artıracak. Civic Type R HRC Concept temelli bir seri üretim model de dahil olmak üzere HRC spesifikasyonlu modellerin pazara sunulmasıyla Honda, daha geniş bir müşteri kitlesine “sürüş keyfini” deneyimleme fırsatı sunacak.

    Honda, Formula 1’i yalnızca otomotiv teknolojisinin zirvesi olarak değil, aynı zamanda insan kaynağını geliştiren bir platform olarak görüyor. Dünya standartlarında rekabet ortamında yetişen Honda mühendisleri, seri üretim modellerin geliştirilmesine geri dönerek müşterilere daha fazla ilham ve keyif sunan ürünler ortaya koyacak. Honda, Formula 1 teknolojilerini kara, deniz, hava ve uzay mobilitesinde inovasyonun çıkış noktası olarak kullanarak, sürdürülebilir bir toplumun hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

    Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Törende konuşma yapan Honda Global CEO’su Toshihiro Mibe, Honda’nın F1’e katılımının önemi ve başlangıç noktasından bahsederek söze başladı. Honda’nın otomobil satışlarına yeni başladığı 1964 yılında, dünyanın en prestijli otomobil yarış serisi olan Formula 1’e katılma cesaretini gösterdiğini vurguladı. 1965 yılındaki Meksika Grand Prix’sinde ilk Formula 1 zaferini kazanan Honda, 1980’lerin ortasından 1990’ların başına kadar Williams ve McLaren ile birlikte başarılarla dolu “altın döneme” imza attı.

    Daha yakın dönemde de Red Bull Racing ile birlikte Pilotlar Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok unutulmaz başarıya imza attı. Honda’nın otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula 1’deki varlığı ile şirketin kurucusu Soichiro Honda’nın mühendislerine aşıladığı “dünyanın bir numarası olma” ve “en zor meydan okumaların üstesinden gelme” ruhunun somut bir yansıması olduğunu söyleyen Mibe, yeni sezon için duydukları heyecanı da dile getirdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laguna 3 neden tutulmuyor hgs geçmediğim halde para çekmiş daikin kombi mi bosch mu silikon saat kordonu nasıl temizlenir araba kaloriferi neden ısıtmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum