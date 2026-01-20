Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de güçlerini birleştirdi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Honda, bugün Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlediği etkinlikle Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile gerçekleştireceği güç ünitesi (PU) ortaklığının resmi lansmanını yaptı. 2026 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası itibarıyla Honda ve Aston Martin, anlaşma kapsamında yakın iş birliği içinde çalışacak.

2026 sezonu için yeni ve heyecanlı başlangıç

Tam Boyutta Gör Bu sezon Formula 1, hem şasi hem de güç ünitesi tarafında köklü kural değişikliklerine sahne olacak. Güç ünitelerinde, motor ve bataryadan elde edilen elektrik gücü mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarken, motorlarda ileri seviye sürdürülebilir yakıtların kullanımı zorunlu hale gelecek.

Honda, bu yeni dönemde Formula 1’i meydan okuma ve inovasyonun sembolü olarak konumlandırıyor. Honda’nın global yarış organizasyonu Honda Racing Corporation (HRC), 2026 sezonu için RA626H güç ünitesini geliştirdi. Honda, dünyanın bir numarası olma hedefi doğrultusunda Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile birlikte zorlukların üstesinden gelerek zirveye ulaşmak için çalışıyor.

Formula 1'deki pist deneyimi yola aktarılacak

Tam Boyutta Gör RA626H güç ünitesini kullanan araçlar, Honda’nın otomobil iş kolundaki dönüşümü simgeleyen yeni tasarımlı “H” logosunu taşıyacak. Honda, HRC’nin Formula 1 ve diğer motor sporları faaliyetleriyle elde ettiği teknoloji ve uzmanlığı, daha gelişmiş sürüş performansı sunan HRC spesifikasyonlu seri üretim modellere aktarmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Honda’nın motor sporları faaliyetlerinin otomobil işine katkısını daha da artıracak. Civic Type R HRC Concept temelli bir seri üretim model de dahil olmak üzere HRC spesifikasyonlu modellerin pazara sunulmasıyla Honda, daha geniş bir müşteri kitlesine “sürüş keyfini” deneyimleme fırsatı sunacak.

Honda, Formula 1’i yalnızca otomotiv teknolojisinin zirvesi olarak değil, aynı zamanda insan kaynağını geliştiren bir platform olarak görüyor. Dünya standartlarında rekabet ortamında yetişen Honda mühendisleri, seri üretim modellerin geliştirilmesine geri dönerek müşterilere daha fazla ilham ve keyif sunan ürünler ortaya koyacak. Honda, Formula 1 teknolojilerini kara, deniz, hava ve uzay mobilitesinde inovasyonun çıkış noktası olarak kullanarak, sürdürülebilir bir toplumun hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Törende konuşma yapan Honda Global CEO’su Toshihiro Mibe, Honda’nın F1’e katılımının önemi ve başlangıç noktasından bahsederek söze başladı. Honda’nın otomobil satışlarına yeni başladığı 1964 yılında, dünyanın en prestijli otomobil yarış serisi olan Formula 1’e katılma cesaretini gösterdiğini vurguladı. 1965 yılındaki Meksika Grand Prix’sinde ilk Formula 1 zaferini kazanan Honda, 1980’lerin ortasından 1990’ların başına kadar Williams ve McLaren ile birlikte başarılarla dolu “altın döneme” imza attı.

Daha yakın dönemde de Red Bull Racing ile birlikte Pilotlar Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok unutulmaz başarıya imza attı. Honda’nın otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula 1’deki varlığı ile şirketin kurucusu Soichiro Honda’nın mühendislerine aşıladığı “dünyanın bir numarası olma” ve “en zor meydan okumaların üstesinden gelme” ruhunun somut bir yansıması olduğunu söyleyen Mibe, yeni sezon için duydukları heyecanı da dile getirdi.

