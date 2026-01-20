Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de güçlerini birleştirdi

Honda, bugün Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlediği etkinlikle Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile gerçekleştireceği güç ünitesi (PU) ortaklığının resmi lansmanını yaptı. 2026 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası itibarıyla Honda ve Aston Martin, anlaşma kapsamında yakın iş birliği içinde çalışacak.
2026 sezonu için yeni ve heyecanlı başlangıç
Honda, bu yeni dönemde Formula 1’i meydan okuma ve inovasyonun sembolü olarak konumlandırıyor. Honda’nın global yarış organizasyonu Honda Racing Corporation (HRC), 2026 sezonu için RA626H güç ünitesini geliştirdi. Honda, dünyanın bir numarası olma hedefi doğrultusunda Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile birlikte zorlukların üstesinden gelerek zirveye ulaşmak için çalışıyor.
Formula 1'deki pist deneyimi yola aktarılacak
Honda, Formula 1’i yalnızca otomotiv teknolojisinin zirvesi olarak değil, aynı zamanda insan kaynağını geliştiren bir platform olarak görüyor. Dünya standartlarında rekabet ortamında yetişen Honda mühendisleri, seri üretim modellerin geliştirilmesine geri dönerek müşterilere daha fazla ilham ve keyif sunan ürünler ortaya koyacak. Honda, Formula 1 teknolojilerini kara, deniz, hava ve uzay mobilitesinde inovasyonun çıkış noktası olarak kullanarak, sürdürülebilir bir toplumun hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Daha yakın dönemde de Red Bull Racing ile birlikte Pilotlar Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok unutulmaz başarıya imza attı. Honda'nın otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula 1'deki varlığı ile şirketin kurucusu Soichiro Honda'nın mühendislerine aşıladığı "dünyanın bir numarası olma" ve "en zor meydan okumaların üstesinden gelme" ruhunun somut bir yansıması olduğunu söyleyen Mibe, yeni sezon için duydukları heyecanı da dile getirdi.