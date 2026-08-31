Honda ve Nissan anlaştı: Ortak yazılımlı araçlar 2029’da geliyor

Araçların yazılımı ortak olacak
Ortak açıklamaya göre Honda ve Nissan, birlikte geliştirilecek ECU’ları ve yazılım bileşenlerini temel alan yeni bir araç mimarisi oluşturacak. Bu mimarinin 2029 mali yılı ve sonrasında piyasaya çıkacak yeni nesil araçlarda kullanılması hedefleniyor. Mitsubishi Motors’un da ortaklığa dahil olmayı değerlendirdiği bildiriliyor.
Çalışmanın odağında yalnızca ECU donanımları bulunmuyor. İki şirket, araçların elektrik ve elektronik mimarisindeki temel ECU’lar için ortak teknik özellikler belirlemeyi planlıyor. Bunun yanında işletim sistemleri, ara yazılımların belirli bölümlerive araç kontrol yazılımları da ortak geliştirme kapsamına girecek.
Çinli üreticilerin baskısı artıyor
İş birliğinin arkasındaki önemli unsurlardan biri de Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazarlardaki yükselişi. BYD gibi şirketler, gelişmiş yazılım özellikleriyle donatılmış elektrikli ve hibrit modelleri sayesinde Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaştı.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/honda-nissan-target-fy2029-roll-out-jointly-developed-vehicle-software-control-2026-08-31/ https://global.honda/en/newsroom/news/2026/c260831beng.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim