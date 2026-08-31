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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv üreticileri Honda ve Nissan, araçların elektronik ve yazılım altyapısını standartlaştırmak amacıyla iş birliğini genişletme kararı aldı. Şirketler, yazılım tanımlı araçlarda (SDV) kullanılacak ortak elektronik kontrol üniteleri (ECU) geliştirecek. İki şirket, bu altyapıyı ve ilgili yazılımları 2029 mali yılından itibaren yeni nesil araçlarında kullanmayı planlıyor.

Araçların yazılımı ortak olacak

Ortak açıklamaya göre Honda ve Nissan, birlikte geliştirilecek ECU’ları ve yazılım bileşenlerini temel alan yeni bir araç mimarisi oluşturacak. Bu mimarinin 2029 mali yılı ve sonrasında piyasaya çıkacak yeni nesil araçlarda kullanılması hedefleniyor. Mitsubishi Motors’un da ortaklığa dahil olmayı değerlendirdiği bildiriliyor.

Çalışmanın odağında yalnızca ECU donanımları bulunmuyor. İki şirket, araçların elektrik ve elektronik mimarisindeki temel ECU’lar için ortak teknik özellikler belirlemeyi planlıyor. Bunun yanında işletim sistemleri, ara yazılımların belirli bölümlerive araç kontrol yazılımları da ortak geliştirme kapsamına girecek.

Çinli üreticilerin baskısı artıyor

Tam Boyutta Gör Otomobillerin otonom sürüş ve bağlantılı araç özellikleri geliştikçe yazılım, üreticiler arasındaki rekabetin önemli alanlarından biri haline geldi. Sürücü destek sistemleri, araç içi eğlence, bağlantılı hizmetler ve kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) gibi özellikler giderek daha fazla yazılım altyapısı gerektiriyor.

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İş birliğinin arkasındaki önemli unsurlardan biri de Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazarlardaki yükselişi. BYD gibi şirketler, gelişmiş yazılım özellikleriyle donatılmış elektrikli ve hibrit modelleri sayesinde Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaştı.

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Honda ve Nissan anlaştı: Ortak yazılımlı araçlar 2029’da geliyor

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