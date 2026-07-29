Çin tehdidine karşı dev adım: Honda ve Nissan ortak işletim sistemi geliştiriyor

Ağustos 2026 ayı sonuna kadar resmiyet kazanması beklenen bu anlaşma, iki markanın mühendislik yol haritalarını sadece parça paylaşımının ötesinde, doğrudan otomobilin "beyni" seviyesinde birbirine bağlayacak.
Yeni işletim sistemi Nissan altyapısını kullanacak
Ortaklığa dair en dikkat çekici unsur, geliştirilecek yeni işletim sisteminin Honda değil, Nissan’ın mevcut yazılım teknolojisi üzerine inşa edilecek olması. İki şirket arasındaki genel güç dengesi göz önüne alındığında bu durum sektör analistleri için büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor.
Geliştirilecek bu ortak OS mimarisi tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi araca uzaktan gelecek yazılım güncellemeleriyle otonom sürüş ve multimedya yeteneklerinin anında güncellenmesini sağlayacak. Devasa Ar-Ge bütçeleri gerektiren yazılım geliştirme süreçlerinde maliyetler bölünerek her iki markanın da kârlılığı artırılacak.
ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) ve Mitsubishi faktörü
Haziran ayı sonlarında sızan bilgilerde Honda, Nissan ve ittifak ortağı Mitsubishi'nin yeni nesil hibrit ve elektrikli araçlar için ortak ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) kullanmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı.
Neden böyle bir adım atıldı?
Özellikle Asyalı rakiplerine kıyasla araç içi yazılım ve işletim sistemleri konusunda güncelliğini kaybetmiş olan Honda ve Nissan, mali tablolarındaki gerilemeler ve ABD/Çin merkezli üreticilerin teknolojik üstünlüğü nedeniyle hızlı hareket etmek zorunda.
İki markanın başarısızlıkla sonuçlanan birleşme görüşmelerinin ardından, projeler bazında bu derece derin bir teknoloji ortaklığına gitmesi, Çinli elektrikli araç devlerinin küresel pazardaki baskısına karşı geliştirdikleri en kritik savunma stratejisi olarak öne çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: