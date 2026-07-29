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    Çin tehdidine karşı dev adım: Honda ve Nissan ortak işletim sistemi geliştiriyor

    Honda ve Nissan, Çinli rakiplere karşı yazılım tanımlı araçlar (SDV) için ortak işletim sistemi geliştirmek üzere masaya oturdu. Sistem, şaşırtıcı bir şekilde Nissan altyapısı üzerine inşa edilecek.

    Honda ve Nissan'dan Çin tehdidine karşı dev adım! Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan, parça tedarikinin çok ötesine geçen devasa bir yazılım ortaklığına imza atmaya hazırlanıyor. The Japan Times ve Japonya kaynaklı son raporlara göre iki üretici, geleceğin yazılım tanımlı araçları için ortak bir işletim sistemi (OS) geliştirmek üzere müzakerelerde son aşamaya geldi.

    Ağustos 2026 ayı sonuna kadar resmiyet kazanması beklenen bu anlaşma, iki markanın mühendislik yol haritalarını sadece parça paylaşımının ötesinde, doğrudan otomobilin "beyni" seviyesinde birbirine bağlayacak.

    Yeni işletim sistemi Nissan altyapısını kullanacak

    Ortaklığa dair en dikkat çekici unsur, geliştirilecek yeni işletim sisteminin Honda değil, Nissan’ın mevcut yazılım teknolojisi üzerine inşa edilecek olması. İki şirket arasındaki genel güç dengesi göz önüne alındığında bu durum sektör analistleri için büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor.

    Geliştirilecek bu ortak OS mimarisi tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi araca uzaktan gelecek yazılım güncellemeleriyle otonom sürüş ve multimedya yeteneklerinin anında güncellenmesini sağlayacak. Devasa Ar-Ge bütçeleri gerektiren yazılım geliştirme süreçlerinde maliyetler bölünerek her iki markanın da kârlılığı artırılacak.

    ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) ve Mitsubishi faktörü

    Haziran ayı sonlarında sızan bilgilerde Honda, Nissan ve ittifak ortağı Mitsubishi'nin yeni nesil hibrit ve elektrikli araçlar için ortak ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) kullanmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı.

    Honda ve Nissan'dan Çin tehdidine karşı dev adım! Tam Boyutta Gör
    Honda CEO'su Toshihiro Mibe’nin "Nissan ile görüşmelerimiz oldukça ilerledi, resmi açıklama çok yakın" söylemleriyle desteklenen bu süreçte ortak ECU ve temel elektronik mimarilerinin ilk olarak 2029-2030 yıllarında yollara çıkması bekleniyor. Nissan tabanlı yeni işletim sisteminin ise ortak ECU mimarisinin ardından kademeli olarak araçlara entegre edilmesi planlanıyor.

    Neden böyle bir adım atıldı?

    Özellikle Asyalı rakiplerine kıyasla araç içi yazılım ve işletim sistemleri konusunda güncelliğini kaybetmiş olan Honda ve Nissan, mali tablolarındaki gerilemeler ve ABD/Çin merkezli üreticilerin teknolojik üstünlüğü nedeniyle hızlı hareket etmek zorunda.

    İki markanın başarısızlıkla sonuçlanan birleşme görüşmelerinin ardından, projeler bazında bu derece derin bir teknoloji ortaklığına gitmesi, Çinli elektrikli araç devlerinin küresel pazardaki baskısına karşı geliştirdikleri en kritik savunma stratejisi olarak öne çıkıyor.

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