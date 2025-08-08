Honda'ya göre elektrikli araçlar "nihai hedef" değil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Honda, elektrikli araç planlarında frene bastı. Geçtiğimiz yıl elektrifikasyon için 10 trilyon yen (yaklaşık 68 milyar dolar) bütçe ayıran Japon üretici, bu bütçeyi birkaç ay önce yüzde 30 oranında azaltma kararı aldı. Ayrıca 2030 yılına kadar satışlarının %30’unun tamamen elektrikli modellerden oluşması hedefi de artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Honda, yaptığı yeni açıklamada karbon nötr hedeflerine ulaşmak için tek yolun elektrikli araçlar olmadığını belirtti.

"Elektrikli araçlar nihai hedef değil"

Tam Boyutta Gör Şirket hâlâ, 2050 yılına kadar tüm ürünleri ve kurumsal faaliyetleri kapsamında karbon nötrlüğe ulaşma hedefinin arkasında duruyor. Ancak bu yolda sadece bataryalı elektrikli araçlara bel bağlamak istemiyor. Honda Avustralya'nın yeni CEO'su Jay Joseph, ülkenin otomotiv yayını Drive’a verdiği röportajda elektrikli araçların tek hedef olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Elektrikli araçlar nihai hedef değil. Bataryalı elektrikli araçlar karbon nötr olma yolunda sadece bir yöntem ama tek yöntem değil. Bu araçlar gelişmeye devam edecek, biz de katı hal bataryalar üzerinde çalışıyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz bataryalı elektrikli araçlar değil, karbon nötr olmak. Yakın ve orta vadede en mantıklı yol bu gibi görünse de başka teknolojiler de geliştireceğiz. Bu teknolojilere, altyapı hazır olduğunda yakıt hücreli elektrikli araçları da dahil etmek istiyoruz.”

Honda, hidrojenden vazgeçmiyor

Tam Boyutta Gör Clarity modeliyle hidrojene erken veda eden Honda, bu teknolojiyi tamamen terk etmiş değil. Marka, kısa süre önce tanıttığı CR-V e:FCEV modeliyle yakıt hücresini yeniden sahneye çıkardı. Bu modelde hidrojen yakıt hücresi ve batarya bir arada bulunuyor. 17,7 kWsa’lik şarj edilebilir batarya, SUV'a 47 km'lik ek bir elektrikli menzil sağlıyor.

Toyota ve Hyundai de hidrojen alanında çalışmalarını sürdürüyor. BMW de Toyota ile iş birliği yaparak 2028’de yakıt hücreli bir model sunmayı planlıyor. Buna karşın Stellantis, hidrojeni "niş bir segment" olarak nitelendirerek tüm hidrojen projelerinden çekildiğini duyurdu.

Toyota, güç-aktarma sistemlerinde çeşitliliğe inanan bir diğer Japon üretici. Şirket, tamamen bataryalı elektrikli araçlara yönelmenin tek çözüm olmadığına inanıyor. Mazda ve Subaru ile birlikte, sıvı hidrojen, biyoyakıt ve sentetik yakıtla çalışabilen karbon nötr içten yanmalı motorlar geliştiriyor.

