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Honda'dan sonra Toyota da turbo benzinli motorlara göz kırpıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Honda'dan sonra Toyota da turbo benzinli motorlara göz kırpıyor
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Daha önceki haberimizde Japon otomobil üreticisi Honda'nın sürpriz bir şekilde turbo beslemeli benzinli motor geliştirmekte olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bir diğer önemli haber de Japon otomobil üreticilerinin devi olarak gösterilen Toyota'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde ''ekonomik takvimini'' açıklayan otomobil üreticisi hybrid ve tam elektrikli modellerin yanı sıra geleneksel içten yanmalı motorlarının verimliliğini de arttırmak istiyor.

Toyota, geleneksel içten yanmalı motorlarının verimliliğini arttırmak, yakıt tüketimlerini azaltmak amacıyla turbo besleme ve direkt enjeksiyon sistemlerini benzinli motorlarına entegre edecek. Motorların teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi olmasa da özellikle yakıt tüketimlerinin çok iddialı olması için çabalandığı belirtiliyor. Yeni geliştirilecek bu turbo benzinli motorların ilk önce hangi modellere entegre edileceği belli olmasa da en kuvvetli adayların dünya genelinde büyük satış başarısı yakalayan Corolla ve Camry modelleri olduğu düşünülüyor.

Önemli rakiplerin çoktan direkt enjeksiyon ve turbo besleme teknolojisini motorlarına entegre ettiği düşünülürse, elektrikli otomobil geliştirme konusunda birkaç adım önde olan Toyota'nın hızlı hareket edip bir an önce rakiplerini yakalaması gerekiyor.

Honda'dan sonra Toyota da turbo benzinli motorlara göz kırpıyor
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ilker67 8 yıl
Turbo yaparsa yapsın ama digerinin de satışı devam etsin. Turbo araç, benim gibi daha çok şehir içi ve kısa mesafe kullananlara dert olur. 2. Elde de turbo araca şüphe duyarım. Ayrıca Toyota atmosferik, yağını suyunu koy git, ben bu rahatlığı bırakmak istemem.
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Mr_blacksea 8 yıl

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SIRADANUS 8 yıl
Eh aklın yolu bir.
Birgün geçmeleri şarttı zaten.
1.6 Turbo benzinli otomatik Avensis çekti canım birden.
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haluk 23 8 yıl

AiQUiDiE

Eh aklın yolu bir.
Birgün geçmeleri şarttı zaten.

1.6 Turbo benzinli otomatik Avensis çekti canım birden.


"1.6 Turbo benzinli Accord 1.6 turbo benzinli Avensis'i döver" diyerek kardeş kavgası çıkartıyorum.

Gerçekten güzel olurdu Accord ya da Avensisin turbolu, hatta bir de 1.6 turbo dizel versiyonları olsaydı.

Adamlar Volvo S80 e koydu Focustaki dizeli.

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vidoko 8 yıl
elektrikli arabalar birazdaha gelişsin ve uygun fiyata sunulsun benzinli arabaya kimse binmez bile
...
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DH Misafiri 8 yıl
İsterse geçmesin atmosferik motorların devri kapanıyor :) Ama bir sorun var normal turbo koyarlarsa bu araçlarda heleki kücük hacimli motorlar çok fazla turbo yorgunluğuna sebebiyet verir.Bilen bilir araç 2.500 devire gelesiye kadar ölü gibi olur.vw bunu kompresör kullanarak aştı.Opel ise biturbo ile bu problemi çözmüş bakalım toyota neler yapacak :)
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civilbugra 8 yıl
Bence de turbo artık kullanılmalı hem maddi hem de manevi olarak piyasayı fazla takip etmiyorum ama bu tür motorlar fazla tutmadı gibi örn wv tsi motorları var mesala fazla görmüyorum ama 1.4 motordan 170 hp ayrıca türkiye için çok güzel olur

toyota nin tip meselesine gelirsek gerçek ten de toyoto da bir tipsizlik var bence çok iyi araba üretiyorlar sorunsuz (dayım durumu olmasına rağmen 98 model corolla sini satmıyor ) tabi bu kişisel bir görüş
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Yilsev 8 yıl
şöyle 1.3 turbo benzinli bir araç çıkarsa Türkiye için hem vergi avantajı hem de yakıt ekonomisi açısından epey cazip hale gelir. kaldı ki 1.3 litre motorda turbo beslemesiyle yaklaşık 120-130 seviyelerinde bir beygir gücü elde edilebilir ki hiç de kötü güçler değil.
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gowlet 8 yıl

Yilsev

şöyle 1.3 turbo benzinli bir araç çıkarsa Türkiye için hem vergi avantajı hem de yakıt ekonomisi açısından epey cazip hale gelir. kaldı ki 1.3 litre motorda turbo beslemesiyle yaklaşık 120-130 seviyelerinde bir beygir gücü elde edilebilir ki hiç de kötü güçler değil.

Katılıyorum arkadaşım.

Şu tasarım konusuna gelince, Yeni yüzlü toyotalar bence fena değil. toy/... ota.com.tr/cars/new_cars/index.aspx adresinden bir bakın derim şahsen bir Toyota hastası olarak.
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NoSt3am 8 yıl
Corolla'm var , makyajsız olanlardan .
Ayıla bayıla kullandığımı söyleyebilirim , çok hoş önden görünüşü . Biraz düzgün mmt şanzıman ve motor koysalardı diyordum hah işte !
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musch-lee 8 yıl
japonlarmı tipsiz araba yapıyor =) dünyada almanlar hasta adam gibi görünüşüde geçtim her konuda =) , yeni passatı ilk gördüm çin otomobili zannettim :D
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anadolulu1 8 yıl
euro 5 dizel motorlu tırlar var avrupa da yol paraları bu araçlara daha da ucuz yakıt deposunun yanında bulunan bir başka depoyada adblue ekleyerek yakıta yapılan karışımla daha az yakıt ve daha az karbondioksit salınımı oluyor o koskoca tır ın egsozt un yanına otur çay iç böyle giderse avrupada dolanmak euro5 lere daha ucuz örn 200 aracı olan firmanın sadece avusturyada ödedikleri 330 euro yerine 200 euro ödediklerini düşünün ayda 2 seferle çarpın şoför parası prim hariç bedavaya gelir
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sportifsan 8 yıl
turbo benzin olunca ne gibi faydası var arkadaşlar? 100 tl yakıyorsa 90tl mi yakacak.verim az uğraşmasınlar bile
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FOREVERFORYOU 8 yıl
Hala yapacaklar deniyor, biraz geç kalmadılar mı?
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