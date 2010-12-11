Honda'dan sonra Toyota da turbo benzinli motorlara göz kırpıyor

Daha önceki haberimizde Japon otomobil üreticisi Honda'nın sürpriz bir şekilde turbo beslemeli benzinli motor geliştirmekte olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bir diğer önemli haber de Japon otomobil üreticilerinin devi olarak gösterilen Toyota'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde ''ekonomik takvimini'' açıklayan otomobil üreticisi hybrid ve tam elektrikli modellerin yanı sıra geleneksel içten yanmalı motorlarının verimliliğini de arttırmak istiyor.

Toyota, geleneksel içten yanmalı motorlarının verimliliğini arttırmak, yakıt tüketimlerini azaltmak amacıyla turbo besleme ve direkt enjeksiyon sistemlerini benzinli motorlarına entegre edecek. Motorların teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi olmasa da özellikle yakıt tüketimlerinin çok iddialı olması için çabalandığı belirtiliyor. Yeni geliştirilecek bu turbo benzinli motorların ilk önce hangi modellere entegre edileceği belli olmasa da en kuvvetli adayların dünya genelinde büyük satış başarısı yakalayan Corolla ve Camry modelleri olduğu düşünülüyor.

Önemli rakiplerin çoktan direkt enjeksiyon ve turbo besleme teknolojisini motorlarına entegre ettiği düşünülürse, elektrikli otomobil geliştirme konusunda birkaç adım önde olan Toyota'nın hızlı hareket edip bir an önce rakiplerini yakalaması gerekiyor.