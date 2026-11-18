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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Hong Kong, güvenlik kameralarına yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi ekliyor. SmartView projesiyle sunulan teknoloji, şüphelileri ve kayıp kişileri gerçek zamanlı takip edebiliyor. Kamera sayısını 60 bine çıkarmayı hedefleyen yetkililer, sistemin suçla mücadeleyi kolaylaştıracağını ve aramaların müfettiş onayına bağlı olacağını vurguluyor. Gelişmiş gözetim altyapısı, şehirde ciddi mahremiyet ve kişisel veri tartışmalarına yol açıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Hong Kong polisi, şehir genelindeki güvenlik kameralarına yapay zeka destekli yüz tanıma özelliğini entegre etmeye başladı. Yeni sistem, şüphelilerin hareketlerini takip edebilecek ve kayıp kişilerin bulunmasına yardımcı olacak.

2024 yılında başlatılan SmartView adlı akıllı gözetim projesi kapsamında yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi devreye alındı. Polis Komiseri Joe Chow Yat-ming, sistemin suçluların tespit edilmesini kolaylaştıracağını ve maske gibi yöntemlerle kimliğini gizlemeye çalışan kişilerin de belirlenmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Proje kapsamında şehir genelinde bugüne kadar yaklaşık 5 bin güvenlik kamerası kuruldu. Polis, bu kameraların kullanımıyla yaklaşık 2 bin 200 vakanın aydınlatıldığını ve 2 bin 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, kamera sayısını 2028 yılına kadar 60 bine çıkarmayı hedefliyor.

Şüphelilerin hareketleri takip edilebilecek

Yeni yüz tanıma sisteminin iki temel işlevi bulunuyor. İlkinde polis, şüphelinin yüz özelliklerini sisteme girerek belirli kamera kayıtlarında veya seçilen zaman aralıklarında bu kişinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edebilecek. Böylece şüphelinin şehir içindeki hareketleri geriye dönük olarak takip edilebilecek.

İkinci işlev ise gerçek zamanlı takip üzerine kurulu. Örneğin kaybolan yaşlı bir kişinin yüz özellikleri sisteme girildiğinde, kişinin herhangi bir kameranın görüş alanına girmesi halinde polis ekiplerine nerede ve ne zaman görüntülendiğine ilişkin uyarı gönderilecek.

Sistemin kullanımı belirli kurallara bağlanmış durumda. Yüz tanıma aramalarının yapılabilmesi için en az müfettiş rütbesindeki bir polisin onayı gerekecek. Bu aramalar ulusal güvenliğin korunması, suçların önlenmesi ve tespiti veya kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilebilecek.

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Güvenlik kamerası görüntüleri en fazla 31 gün boyunca saklanacak. Yüz tanıma sistemi tarafından oluşturulan ve kişilerin hangi kamera tarafından ne zaman görüntülendiğini gösteren veriler ise daha az depolama alanı gerektirdiği için 180 güne kadar tutulabilecek.

Gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi

Hong Kong'da yapay zeka destekli gözetimin genişletilmesi, kişisel verilerin korunması ve teknolojinin kötüye kullanılma ihtimali konusunda endişeleri de doğal olarak körüklüyor. Yetkililer ise kamuoyunun kaygılarını anladıklarını ancak sistemin kötüye kullanılmayacağını savunuyor.

Hong Kong'da yaşayan bazı kişiler ise şehirdeki gözetim altyapısının giderek genişlemesinden rahatsız. Özellikle yüz görüntülerinin ve kişisel verilerin nasıl kullanılacağı konusunda şeffaflık talep ediliyor. Öte yandan Çin ana karasındaki şehirlerde benzer sistemlerin uzun süredir kullanılması nedeniyle teknolojiye daha alışkın olanlar da bulunuyor.

Yapay zeka destekli gözetim sistemleri yalnızca Hong Kong'a özgü değil. Çin ana karasında yaygın biçimde kullanılan bu teknolojiler, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde de kolluk kuvvetlerinin gündeminde. Ancak yanlış yüz eşleşmelerinin masum kişilerin gözaltına alınmasına yol açabilmesi, mahremiyet ihlalleri ve ayrımcılık riski uluslararası ölçekte tartışılıyor.

Avrupa Birliği de 2024 yılında kolluk kuvvetlerinin kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik kimlik tespiti yapmasını belirli istisnalar dışında yasakladı. İngiltere hükümeti ise yüz tanıma kullanımının yaygınlaştığını ve polis çalışmalarına katkı sağladığını belirtirken mahremiyet, orantılılık ve ırksal önyargı konusundaki endişeleri de kabul ediyor.

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