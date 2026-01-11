Honor, 10.000 mAh pile sahip uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor

Honor X80 beklenen özellikler
Sızıntıyı paylaşan Digital Chat Station’a göre bu yeni model Honor X80 olacak. Cihazın 6,81 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın düz yapıda olacağı ve yuvarlatılmış köşelere sahip olacağı ifade ediliyor.
Donanım tarafında Honor X80’in Snapdragon 7 serisi bir işlemciyle geleceği söyleniyor. Ancak bu yonganın Snapdragon 7 Gen 4 olmadığı, daha düşük güç tüketimine odaklanan bir varyant olduğu belirtilmiş. Bu nedenle cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinin kullanılması muhtemel görünüyor.
Sızıntıda telefonun diğer teknik detaylarına yer verilmezken, fiyatının yaklaşık 1.000 yuan (yaklaşık 140 dolar) seviyesinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yıl sonuna doğru başka markaların da 10.000 mAh bataryalı telefonlar tanıtmasının beklendiği ifade ediliyor.
Honor X80'in ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi ve 8.300 mAh bataryasıyla gelen Honor X70 modeli Temmuz 2025'te duyurulmuştu. Bu nedenle X80'in de Temmuz ayında tanıtılması olası görünüyor. Öte yandan Honor'un altı aylık bir lansman takvimi izleyerek cihazı Şubat ayında piyasaya sürme ihtimali bulunuyor.