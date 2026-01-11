Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor, 10.000 mAh pile sahip uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor

    Honor, 10.000 mAh bataryalı telefon ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Şirketin Honor X80 isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 

    Honor, 10.000 mAh pile sahip uygun fiyatlı bir model hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Honor, 10.000 mAh bataryaya sahip telefonları piyasaya süren tek büyük akıllı telefon markası konumunda. Şirket, Aralık 2025’te amiral gemisi seviyesinde donanım sunan ve 10.000 mAh batarya taşıyan Honor Win ve Win RT modellerini tanıtmıştı. Bu ayın başında ise orta segmentte konumlanan ve 10.080 mAh bataryaya sahip Honor Power 2 duyuruldu. Yeni bir sızıntıya göre Honor, şimdi de bir başka 10.000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor ve bu model şimdiye kadarki en uygun fiyatlı seçenek olabilir.

    Honor X80 beklenen özellikler

    Sızıntıyı paylaşan Digital Chat Station’a göre bu yeni model Honor X80 olacak. Cihazın 6,81 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın düz yapıda olacağı ve yuvarlatılmış köşelere sahip olacağı ifade ediliyor.

    Donanım tarafında Honor X80’in Snapdragon 7 serisi bir işlemciyle geleceği söyleniyor. Ancak bu yonganın Snapdragon 7 Gen 4 olmadığı, daha düşük güç tüketimine odaklanan bir varyant olduğu belirtilmiş. Bu nedenle cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinin kullanılması muhtemel görünüyor.

    Sızıntıda telefonun diğer teknik detaylarına yer verilmezken, fiyatının yaklaşık 1.000 yuan (yaklaşık 140 dolar) seviyesinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yıl sonuna doğru başka markaların da 10.000 mAh bataryalı telefonlar tanıtmasının beklendiği ifade ediliyor.

    Honor X80’in ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi ve 8.300 mAh bataryasıyla gelen Honor X70 modeli Temmuz 2025’te duyurulmuştu. Bu nedenle X80’in de Temmuz ayında tanıtılması olası görünüyor. Öte yandan Honor’un altı aylık bir lansman takvimi izleyerek cihazı Şubat ayında piyasaya sürme ihtimali bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi çeken hat hyundai i20 otomatik yorumları internetten beyaz eşya alınır mı vites geçişleri nasıl yumuşatılır ankara kızılay hafif ticari araç giriş saatleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 400 5G
    HONOR 400 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum