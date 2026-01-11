Honor, 10.000 mAh pile sahip uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, 10.000 mAh bataryaya sahip telefonları piyasaya süren tek büyük akıllı telefon markası konumunda. Şirket, Aralık 2025’te amiral gemisi seviyesinde donanım sunan ve 10.000 mAh batarya taşıyan Honor Win ve Win RT modellerini tanıtmıştı. Bu ayın başında ise orta segmentte konumlanan ve 10.080 mAh bataryaya sahip Honor Power 2 duyuruldu. Yeni bir sızıntıya göre Honor, şimdi de bir başka 10.000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor ve bu model şimdiye kadarki en uygun fiyatlı seçenek olabilir.

Honor X80 beklenen özellikler

Sızıntıyı paylaşan Digital Chat Station’a göre bu yeni model Honor X80 olacak. Cihazın 6,81 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın düz yapıda olacağı ve yuvarlatılmış köşelere sahip olacağı ifade ediliyor.

Donanım tarafında Honor X80’in Snapdragon 7 serisi bir işlemciyle geleceği söyleniyor. Ancak bu yonganın Snapdragon 7 Gen 4 olmadığı, daha düşük güç tüketimine odaklanan bir varyant olduğu belirtilmiş. Bu nedenle cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinin kullanılması muhtemel görünüyor.

Sızıntıda telefonun diğer teknik detaylarına yer verilmezken, fiyatının yaklaşık 1.000 yuan (yaklaşık 140 dolar) seviyesinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yıl sonuna doğru başka markaların da 10.000 mAh bataryalı telefonlar tanıtmasının beklendiği ifade ediliyor.

Honor X80’in ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi ve 8.300 mAh bataryasıyla gelen Honor X70 modeli Temmuz 2025’te duyurulmuştu. Bu nedenle X80’in de Temmuz ayında tanıtılması olası görünüyor. Öte yandan Honor’un altı aylık bir lansman takvimi izleyerek cihazı Şubat ayında piyasaya sürme ihtimali bulunuyor.

