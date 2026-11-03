Honor, 15.000 mAh bataryalı telefon geliştiriyor: Tek şarjla 1 hafta pil ömrü!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Honor, akıllı telefonlarda pil ömrü standartlarını değiştirecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirket, tek şarjla bir haftalık kullanım sunmayı hedefleyen 15.000 mAh kapasiteli devasa bataryaları test ediyor. Geçmişte 12.000 mAh piliyle rekor kıran Honor, bu yeni hamlesiyle pil kapasitesini zirveye taşırken mühendislik sınırlarını zorluyor. Yeni bataryaların telefon kalınlığı ve ısınma sorunlarını nasıl çözeceği ise merak ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Honor, akıllı telefonlarda batarya kapasitesini zorlamaya devam ediyor. Şirketin 14.000 mAh ile 15.000 mAh arasında kapasiteye sahip bataryaları test ettiği öne sürüldü. Yeni bataryaların temel hedefi ise akıllı telefonların tek şarjla bir hafta boyunca kullanılabilmesini sağlamak.

Honor batarya sınırlarını zorlamaya devam ediyor

Honor son dönemde yüksek batarya kapasiteli akıllı telefonlarıyla adından söz ettiriyor. Şirket, Aralık 2025'te tanıttığı Win serisinde 10.000 mAh kapasiteli bataryalara yer vermişti. Haziran ayında satışa sunulan Honor X80 Pro Max ise 11.000 mAh bataryasıyla bu kapasiteyi daha da yukarı taşıdı. Honor, X80 Pro Max'in batarya performansıyla Guinness Dünya Rekoru'na da imza attığını açıklamıştı. Telefon, gerçekleştirilen kesintisiz canlı yayın testinde 26 saat 8 dakika 34 saniye boyunca çalışmayı başarmıştı.

Şirketin en yeni adımı ise 21 Ekim'de Çin'de tanıtılan Honor Win 2 serisi oldu. Serideki Honor Win RT 2 ve Honor Win Turbo 2 modelleri, 12.070 mAh kapasiteli bataryalarla geliyor. Honor Win RT 2 ayrıca 90W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

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Bilgi sızdıran kaynak Digital Chat Station, Honor'ın pil planları konusunda geçmişte de doğru tahminlerde bulunmuştu. Sızıntı kaynağı daha önce, Honor'ın Win RT 2'de 12.070 mAh'lik pili piyasaya sürmesinden önce, şirketin 12.000 mAh'lik bir pil paketinin deneme üretimine başladığını bildirmişti. Dolayısıyla bu iddianın da doğru olma olasılığı oldukça yüksek.

Ancak, 14.000 mAh veya 15.000 mAh kapasiteli bir bataryayı akıllı telefon gövdesine yerleştirmek bazı mühendislik sorunlarını beraberinde getiriyor. Daha büyük bataryalar genellikle cihazların ağırlığını ve kalınlığını artırırken ısı yönetimini de zorlaştırabiliyor. Honor'un bu sorunları nasıl aşacağı merak konusu.

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