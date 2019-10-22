Honor 20 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin akıllı telefon gamında Lite versiyonları önemli bir yer tutuyor. Başta A101 ve BİM marketler olmak üzere pek çok satış kanalında Huawei Lite veya Honor Lite serisi modellere sıkça rastlıyoruz. Şimdi bunlara yenisi eklendi.

Honor 20 Lite modeli giriş seviyesinde Honor 20 serisini temel alan bir çizgi izleyecek ve dikkat çekici özellikleri ile rekabette farklılaşmaya çalışacak.

Honor 20 Lite özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik AMOLED ekranında 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan Honor 20 Lite modeli TUV Rheinland sertifikası ile zararlı mavi ışıkları filtreleyebiliyor. DCI-P3 renk gamını destekleyen ekrana parmak izi okuyucu da entegre edilmiş.

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4 adet 2.2 GHz hızında çalışan Cortex-A73 ve 4 adet 1.7 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Kirin 710f yonga setinin güç verdiği telefona 8GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar depolama kapasitesi eşlik ediyor. GPU Turbo 3.0 ile oyun sırasında performans artışı sağlanıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Yapay zekâ ile güçlendirilen paketin gece modu da dikkat çekici. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli bataryanın 22.5W hızlı şarj ile desteklendiği Honor 20 Lite modelinin fiyatlandırması şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB – 198$

6 GB RAM + 64 GB – 212$

6 GB RAM + 128 GB – 240$

8 GB RAM + 128 GB – 268$

https://www.gizmochina.com/2019/10/22/honor-20-lite-youth-edition-with-6-3-inch-display-kirin-710f-and-48mp-triple-cameras-launched-for-1399-yuan-198/