Honor 2025'i rekorla kapattı: 71 milyon akıllı telefon satışı

Tam Boyutta Gör Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, pazarda büyümeye edevam ediyor. Son olarak Çin'li dev, 2025 yılı boyunca toplam 71 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakamın yaklaşık 10 milyonluk kısmını amiral gemisi modeller oluştururken, Magic7 serisi satışların ana itici gücü oldu.

Honor satışlarını yüzde 50 artırdı

Honor, 2024'te yakaladığı ivmeyi sürdürerek yıllık bazda yüzde 50 büyüme kaydetti. Daha da dikkat çekici olan nokta ise Honor'un küresel pazarlardaki konumu oldu. Markanın akıllı telefon satışlarının yüzde 50'si Çin dışındaki pazarlardan geldi. Honor, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere 17 farklı pazarda yüzde 10 ve üzeri pazar payına ulaştığını doğruladı.

Honor, Malezya özelinde ise lider konuma yerleşti. Ülkede akıllı telefon pazarında yüzde 18'in üzerinde, tablet pazarında ise yüzde 30 seviyesinde pay elde edildiği açıklandı.

Önümüzdeki dönemde Honor'un ana odağı yapay zekâ olacak. Şirketin Honor Alpha stratejisi kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlanıyor. Bu yatırımların merkezinde akıllı telefonlar yer alırken, yapay zekâ destekli PC’ler, tabletler ve giyilebilir ürünler de ekosistemin önemli parçaları olacak.

