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    Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt kuruluşu olan Honor, 30 Mart tarihinde yeni akıllı telefon modeli 30S'i tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket cihazın Kirin 820 işlemci ile geleceğini doğruladı.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı
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    Huawei'nin alt kuruluşu Honor'un Başkan Yardımcısı, Çin sosyal ağı Weibo sitesinde Honor 30S akıllı telefonunun 5G ağlarını destekleyen en son Kirin 820 yonga seti üzerine inşa edildiğini doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu"

    30 Mart tarihinde tanıtılacak

    Honor yöneticisi ayrıca, kendi ürettikleri 5G modem hakkındaki verileri deşifre etti ve kullanıcılara getireceği yeni özellikler hakkında bilgi paylaştı. Yapılan açıklamalara göre Honor'un ürettiği 5G modem, yapay zekanın yetenekleri sayesinde daha fazla veri iletirken önemli ölçüde daha az enerji kullanacak. Ayrıca, en kalabalık alanlarda bile yüksek bant genişliği ile istikrarlı bir bağlantı sağlayacağına dikkat çekilmiş.

    Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı
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    Modemin baz istasyonları arasında hızla geçiş yapabilmesi nedeniyle bağlantının kararlılığını da sağlayacağı açıklanırken, iki SIM kartı destekleyen cihazlarda çalışabileceği belirtiliyor. Kirin 820 yonga setinin üzerinde yer alan grafik işlemcisi ile ilgili olarak ise henüz net bir bilgi paylaşılmış değil. Honor 30S'in tüm detaylarıyla birlikte 30 Mart tarihinde tanıtılacağını da belirtelim.



    https://www.gsmarena.com/honor_officially_confirms_the_honor_30s_will_use_the_kirin_820_chipset_talks_about_its_5g_modem-news-42142.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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