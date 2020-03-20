Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı

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Huawei'nin alt kuruluşu Honor'un Başkan Yardımcısı, Çin sosyal ağı Weibo sitesinde Honor 30S akıllı telefonunun 5G ağlarını destekleyen en son Kirin 820 yonga seti üzerine inşa edildiğini doğruladı.

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30 Mart tarihinde tanıtılacak

Honor yöneticisi ayrıca, kendi ürettikleri 5G modem hakkındaki verileri deşifre etti ve kullanıcılara getireceği yeni özellikler hakkında bilgi paylaştı. Yapılan açıklamalara göre Honor'un ürettiği 5G modem, yapay zekanın yetenekleri sayesinde daha fazla veri iletirken önemli ölçüde daha az enerji kullanacak. Ayrıca, en kalabalık alanlarda bile yüksek bant genişliği ile istikrarlı bir bağlantı sağlayacağına dikkat çekilmiş.

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Modemin baz istasyonları arasında hızla geçiş yapabilmesi nedeniyle bağlantının kararlılığını da sağlayacağı açıklanırken, iki SIM kartı destekleyen cihazlarda çalışabileceği belirtiliyor. Kirin 820 yonga setinin üzerinde yer alan grafik işlemcisi ile ilgili olarak ise henüz net bir bilgi paylaşılmış değil. Honor 30S'in tüm detaylarıyla birlikte 30 Mart tarihinde tanıtılacağını da belirtelim.

https://www.gsmarena.com/honor_officially_confirms_the_honor_30s_will_use_the_kirin_820_chipset_talks_about_its_5g_modem-news-42142.php

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