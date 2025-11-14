Giriş
    Honor 500 ve 500 Pro görselleri tanıtımdan önce resmen sızdı: Özellikler neler?

    Honor 500 serisi, dört renk seçeneği, 1 TB’a kadar depolama, 200 MP kamera ve 8.000 mAh batarya gibi iddialı özelliklerle tanıtım öncesi neredeyse tamamen netleşmiş durumda.

    Honor 500 ve 500 Pro görselleri tanıtımdan önce resmen sızdı Tam Boyutta Gör
    Honor 500 ve Honor 500 Pro özelinde sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu seferki bilgiler ise markanın resmi çevrimiçi mağazasındaki güncellenmiş listelerden geliyor. Böylece iki modelin tasarımı, renk seçenekleri ve bellek yapılandırmaları detaylı biçimde ortaya konmuş oldu. Şirket henüz lansman tarihini doğrulamasa da sızıntılara göre tanıtımın 24 Kasım’da yapılma ihtimali yüksek görünüyor.

    Honor 500 ve 500 Pro’nun deniz mevisi, yıldız tozu, obsidyen siyah ve açık gümüş olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacağı görülüyor. Her iki model de 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 512 GB seçenekleriyle listelenmiş durumda. Serinin üst modeli 500 Pro ise ek olarak 16 GB + 1 TB yapılandırma sunarak serinin en yüksek depolama kapasitesine sahip versiyonu oluyor.

    Honor 500 ve 500 Pro neler sunacak?

    Honor 500 ve 500 Pro görselleri tanıtımdan önce resmen sızdı Tam Boyutta Gör
    Ürün görselleri, her iki telefonda da ince çerçevelere sahip düz bir ekran ve merkeze yerleştirilen delikli ön kamera tasarımını doğruluyor. Arka tarafta ise yatay konumlandırılmış kamera adası yer alıyor. Honor 500’ün arka yüzeyinde iki büyük halka ve bu halkalara eşlik eden daha küçük kesitler yer alırken, 500 Pro’da bir adet ek kamera barındıran daha gelişmiş bir modül bulunuyor. Bu ekstra birimin periskop kamera olduğu düşünülüyor. Ayrıca 500 Pro’nun güç tuşunun altında yeni bir ek buton bulunduğu, bu butonun özelleştirilebilir bir işlev sunacağı tahmin ediliyor.

    Seriye dair teknik özellikler henüz resmiyet kazanmasa da mevcut bilgilere göre her iki telefonun da 6,55 inç OLED, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bekleniyor. Honor 500’ün, 200 megapiksel ana kamera ve ultra geniş açı kameraya sahip olacağı ve gücünü ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden alacağı ileri sürülüyor.

    Serinin üst modeli Honor 500 Pro’nun ise Snapdragon 8 Elite platformu üzerine kurulduğu, yine 200 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 64 megapiksel periskop kamera ile geleceği bildiriliyor.

    Her iki modelin de Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile kutudan çıkması bekleniyor. Batarya tarafında ise serinin en dikkat çekici detaylarından biri olan 8.000 mAh kapasiteli büyük bir pil ve 100W hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Pro modelin ayrıca kablosuz şarj özelliği sunacağı ifade ediliyor.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Honor 500, Honor 500 Pro ve
    4 etiket daha honor Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Android
