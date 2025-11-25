Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: 8.000 mAh batarya ve 200 MP kamera

    Honor 500 ve 500 Pro Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Güçlü işlemcileri, gelişmiş kamera donanımı ve uzun pil ömrüyle dikkatleri çeken seri neler sunuyor?          

    Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Honor 500 ve 500 Pro Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Nispeten kompakt boyutlara sahip yeni seri, güçlü işlemcileri, gelişmiş kamera donanımı ve uzun pil ömrüyle dikkatleri çekiyor.

    Honor 500 serisi neler sunuyor?

    Her iki model de 6.55 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla geliyor ve 1.5K çözünürlük (2736×1264 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk desteği ve 6000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Honor’un ikinci nesil Motion Blur Relief Display teknolojisi, araç hareket halindeyken otomatik olarak devreye giriyor. Şirket, 1.05 mm kalınlığındaki çerçevelerin sektörün en incesi olduğunu iddia ediyor.

    Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Honor 500’de 4 nm sürecinde üretilen Snapdragon 8s Gen 4 yer alırken, 500 Pro sürümü 3 nm mimarili Snapdragon 8 Elite ile geliyor. Her iki telefon da Honor Phantom Engine teknolojisini destekliyor ve bu sayede telefonlar popüler bir MOBA oyununda 120 fps'yi sabit bir şekilde koruyabiliyor. 

    Cihazlar, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 ile çalışıyor. Arayüz, gelişmiş fotoğraf özellikleri, platformlar arası dosya aktarımı ve iOS cihazlarla saniyede on adet Live Photo aktarabilen yeni Tap-to-Transfer özelliğini içeriyor.

    Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Honor 500 serisi, fiyat segmentinde sınıfının en büyük sensörlerinden biri olan 1/1.4 inç CMOS sensöre sahip 200 MP ana kamera ile donatılmış. Her iki modelde 12 MP otomatik odaklamalı ultra geniş kamera bulunuyor. Pro model, bunlara ek olarak OIS destekli 50 MP 3x telefoto kamerayla geliyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası mevcut ve bu kamera 4K video çekebiliyor. Yan taraftaki özel kamera tuşu sayesinde ekran kapalıyken bile kamera uygulamasına anında erişim sağlanabiliyor.

    Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör

    Seri, yalnızca 7.75 mm kalınlığa rağmen 8000 mAh kapasiteli dev batarya barındırıyor. Telefonlar 80W kablolu hızlı şarjı destekliyor; ayrıca 27W ters kablolu şarj mevcut. Pro modelde ek olarak 50W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

    Cihazlar IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikalarına sahip. Honor 500 Pro’da ultrasonik parmak izi sensörü yer alırken, standart modelde optik sensör kullanılmış.

    Telefonlar Moonlight Silver, Ocean Blue, Starlight Pink ve Obsidyen Siyahı olmak üzere dört renk seçeneğiyle 27 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak. Serinin Çin'e özel olarak satılması bekleniyor.

    Honor 500 fiyatı

    • 12GB + 256GB: 380 dolar
    • 12GB + 512GB: 420 dolar
    • 16GB + 512GB: 465 dolar

    Honor 500 Pro fiyatı

    • 12GB + 256GB: 505 dolar
    • 12GB + 512GB: 550 dolar
    • 16GB + 512GB: 590 dolar
    • 16GB + 1TB: 675 dolar

     Honor 500 özellikleri

    • Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0
    • Boyut ve ağırlık: 155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 198 g
    • Diğer: IP68 / IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Stereo hoparlörler

    Honor 500 Pro özellikleri 

    • Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite 
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP, f/2.4, 3x zum (periskop telefoto)
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0
    • Boyut ve ağırlık: 155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 201 g
    • Diğer: IP68 / IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), Stereo hoparlörler
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/11/24/honor-500-and-500-pro-launched-specs-price/ https://www.honor.com/cn/shop/product/10086819145678.html?cid=1717006 https://www.honor.com/cn/shop/product/10086229084412.html?cid=1717006
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wanbo x2 max everestte ölenler neden indirilmez galip paşa şiirleri acnemix yüzümü yaktı ne yapmalıyım 1.4 tsi sandık motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum