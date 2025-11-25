Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: 8.000 mAh batarya ve 200 MP kamera

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor 500 ve 500 Pro Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Nispeten kompakt boyutlara sahip yeni seri, güçlü işlemcileri, gelişmiş kamera donanımı ve uzun pil ömrüyle dikkatleri çekiyor.

Honor 500 serisi neler sunuyor?

Her iki model de 6.55 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla geliyor ve 1.5K çözünürlük (2736×1264 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk desteği ve 6000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Honor’un ikinci nesil Motion Blur Relief Display teknolojisi, araç hareket halindeyken otomatik olarak devreye giriyor. Şirket, 1.05 mm kalınlığındaki çerçevelerin sektörün en incesi olduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Honor 500’de 4 nm sürecinde üretilen Snapdragon 8s Gen 4 yer alırken, 500 Pro sürümü 3 nm mimarili Snapdragon 8 Elite ile geliyor. Her iki telefon da Honor Phantom Engine teknolojisini destekliyor ve bu sayede telefonlar popüler bir MOBA oyununda 120 fps'yi sabit bir şekilde koruyabiliyor.

Cihazlar, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 ile çalışıyor. Arayüz, gelişmiş fotoğraf özellikleri, platformlar arası dosya aktarımı ve iOS cihazlarla saniyede on adet Live Photo aktarabilen yeni Tap-to-Transfer özelliğini içeriyor.

Tam Boyutta Gör Honor 500 serisi, fiyat segmentinde sınıfının en büyük sensörlerinden biri olan 1/1.4 inç CMOS sensöre sahip 200 MP ana kamera ile donatılmış. Her iki modelde 12 MP otomatik odaklamalı ultra geniş kamera bulunuyor. Pro model, bunlara ek olarak OIS destekli 50 MP 3x telefoto kamerayla geliyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası mevcut ve bu kamera 4K video çekebiliyor. Yan taraftaki özel kamera tuşu sayesinde ekran kapalıyken bile kamera uygulamasına anında erişim sağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Seri, yalnızca 7.75 mm kalınlığa rağmen 8000 mAh kapasiteli dev batarya barındırıyor. Telefonlar 80W kablolu hızlı şarjı destekliyor; ayrıca 27W ters kablolu şarj mevcut. Pro modelde ek olarak 50W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Cihazlar IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikalarına sahip. Honor 500 Pro’da ultrasonik parmak izi sensörü yer alırken, standart modelde optik sensör kullanılmış.

Telefonlar Moonlight Silver, Ocean Blue, Starlight Pink ve Obsidyen Siyahı olmak üzere dört renk seçeneğiyle 27 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak. Serinin Çin'e özel olarak satılması bekleniyor.

Honor 500 fiyatı

12GB + 256GB: 380 dolar

12GB + 512GB: 420 dolar

16GB + 512GB: 465 dolar

Honor 500 Pro fiyatı

12GB + 256GB: 505 dolar

12GB + 512GB: 550 dolar

16GB + 512GB: 590 dolar

16GB + 1TB: 675 dolar

Honor 500 özellikleri

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık

6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Bellek: 12GB, 16GB RAM

12GB, 16GB RAM Depolama: 256GB, 512GB

256GB, 512GB Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)

200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera: 50 MP, f/2.0

50 MP, f/2.0 Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj

8.000 mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0

Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 Boyut ve ağırlık: 155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 198 g

155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 198 g Diğer: IP68 / IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Stereo hoparlörler

Honor 500 Pro özellikleri

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık

6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Bellek: 12GB, 16GB RAM

12GB, 16GB RAM Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP, f/2.4, 3x zum (periskop telefoto)

200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP, f/2.4, 3x zum (periskop telefoto) Ön kamera: 50 MP, f/2.0

50 MP, f/2.0 Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj

8.000 mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0

Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 Boyut ve ağırlık: 155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 201 g

155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 201 g Diğer: IP68 / IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), Stereo hoparlörler

