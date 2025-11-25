Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: 8.000 mAh batarya ve 200 MP kamera

Honor 500 serisi neler sunuyor?
Her iki model de 6.55 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla geliyor ve 1.5K çözünürlük (2736×1264 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk desteği ve 6000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Honor’un ikinci nesil Motion Blur Relief Display teknolojisi, araç hareket halindeyken otomatik olarak devreye giriyor. Şirket, 1.05 mm kalınlığındaki çerçevelerin sektörün en incesi olduğunu iddia ediyor.
Cihazlar, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 ile çalışıyor. Arayüz, gelişmiş fotoğraf özellikleri, platformlar arası dosya aktarımı ve iOS cihazlarla saniyede on adet Live Photo aktarabilen yeni Tap-to-Transfer özelliğini içeriyor.
Seri, yalnızca 7.75 mm kalınlığa rağmen 8000 mAh kapasiteli dev batarya barındırıyor. Telefonlar 80W kablolu hızlı şarjı destekliyor; ayrıca 27W ters kablolu şarj mevcut. Pro modelde ek olarak 50W kablosuz şarj desteği bulunuyor.
Cihazlar IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikalarına sahip. Honor 500 Pro’da ultrasonik parmak izi sensörü yer alırken, standart modelde optik sensör kullanılmış.
Telefonlar Moonlight Silver, Ocean Blue, Starlight Pink ve Obsidyen Siyahı olmak üzere dört renk seçeneğiyle 27 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak. Serinin Çin'e özel olarak satılması bekleniyor.
Honor 500 fiyatı
- 12GB + 256GB: 380 dolar
- 12GB + 512GB: 420 dolar
- 16GB + 512GB: 465 dolar
Honor 500 Pro fiyatı
- 12GB + 256GB: 505 dolar
- 12GB + 512GB: 550 dolar
- 16GB + 512GB: 590 dolar
- 16GB + 1TB: 675 dolar
Honor 500 özellikleri
- Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0
- Boyut ve ağırlık: 155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 198 g
- Diğer: IP68 / IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Stereo hoparlörler
Honor 500 Pro özellikleri
- Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1264 x 2736 piksel, 120Hz, 6.000 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP, f/2.4, 3x zum (periskop telefoto)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0
- Boyut ve ağırlık: 155.8 × 74.2 × 7.8 mm, 201 g
- Diğer: IP68 / IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), Stereo hoparlörler