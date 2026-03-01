Honor 600 oldukça iddialı geliyor: 9.000 mAh pil ve Snapdragon 8 Elite işlemci

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı 500 serisinden sonra, şimdi de 600 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Honor 600'ün 9.000 mAh kapasiteli dev bir batarya ve 6.57 inç ekran ile geleceği iddia edilmişti. Şimdi ise güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station bazı ek teknik detaylar paylaştı.

Honor 600 beklenen özellikler

Yeni bilgilere göre telefonun 6.57 inçlik LPTS OLED ekranı 1.5K çözünürlük sunacak ve 2.5D kavisli cam ile korunacak. Cihazın en dikkat çekici yönü ise 9.000 mAh’lik silikon batarya. Son dönemde üreticiler, silikon tabanlı batarya teknolojisi sayesinde telefonların kalınlığını ciddi şekilde artırmadan daha büyük kapasiteler sunabiliyor.

Kamera tarafında ise 1/1.4 inç boyutunda 200 MP'lik bir ana sensörün, telefoto lensle birlikte kullanılacağı belirtiliyor. Bu büyük sensör sayesinde cihazın özellikle düşük ışık koşullarında kaliteli fotoğraflar çekmesi bekleniyor.

Honor Magic V6, kırışıksız ekranıyla görüntülendi 1 gün önce eklendi

Sızıntıya göre telefonun bir mühendislik örneği Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle test ediliyor. Eğer bu doğruysa, performans tarafında ciddi bir sıçrama olabilir. Çünkü mevcut Honor 500 modelinde Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 kullanılıyor.

Bildirilen diğer özellikler arasında metal çerçeve, kablosuz şarj desteği ve 3D ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Özellikle ultrasonik sensör, Honor 500'deki optik ekran içi sensöre göre önemli bir iyileştirme olacak.

Elbette tüm bu bilgiler sızıntılara dayanıyor ve cihaz tanıtılana kadar teknik özelliklerde değişiklik olabilir. Ancak kaynağın güvenilir olması nedeniyle iddiaların gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor 600 oldukça iddialı geliyor: İşte beklenen özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: