Honor 600 Smart 5G modeli 4GB RAM ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Honor 600 serisini iki akıllı telefon modeli ile tanıttıktan sonra yavaş yavaş genişletmeye başlayan Honor markası, önce Honor 600 Lite modelini duyurdu, şimdi ise Honor 600 Smart 5G modelini satışa sunuyor.

Honor 600 Smart 5G özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik HD+ LCD ekran

4nm Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti

4GB RAM

128GB depolama

50MP arka kamera

5MP ön kamera

7700mAh batarya, 45W hızlı şarj

Android 16 üzerinde MacigOS 10.0

219 Euro

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Honor 600 Smart 5G modeli inişli çıkışlı özellikleriyle kullanıcıyı şaşırtan bir telefon olmuş. Bellek krizi nedeniyle 4GB RAM barındıran telefonun ekranı 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. RAM Turbo teknolojisi ile sanal RAM atanabilirken serinin en yüksek batarya kapasitesine sahip oluyor.

Stereo hoparlörler yüzde 400 ses güçlendirme özelliği sunarken 2.5 metreden düşmelere ve su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika kalmaya da dayanıklı. Honor 600 Smart 5G serinin en ucuz telefonu olma özelliğine sahip.

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Honor 600 Smart 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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