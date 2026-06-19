Honor 600 Smart 5G modeli 4GB RAM ile geliyor

Honor 600 Smart 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik HD+ LCD ekran
- 4nm Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti
- 4GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 7700mAh batarya, 45W hızlı şarj
- Android 16 üzerinde MacigOS 10.0
- 219 Euro
Honor 600 Smart 5G modeli inişli çıkışlı özellikleriyle kullanıcıyı şaşırtan bir telefon olmuş. Bellek krizi nedeniyle 4GB RAM barındıran telefonun ekranı 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. RAM Turbo teknolojisi ile sanal RAM atanabilirken serinin en yüksek batarya kapasitesine sahip oluyor.
Stereo hoparlörler yüzde 400 ses güçlendirme özelliği sunarken 2.5 metreden düşmelere ve su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika kalmaya da dayanıklı. Honor 600 Smart 5G serinin en ucuz telefonu olma özelliğine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel