Honor 600 ve 600 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Tasarımda iPhone 17 Pro esintisi

Tam Boyutta Gör Bu ayın başında 600 Lite modelini tanıtan Honor, serinin daha üst seviye modelleri Honor 600 ve 600 Pro üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan görseller, cihazların özellikle arka tasarımında iPhone 17 Pro ile büyük benzerlikler taşıdığını gösteriyor.

Sızıntılara göre telefonların arka panelinde, kamera sistemi, LED flaş ve lazer otomatik odaklama sensörünü barındıran yatay bir şerit yer alıyor. Bu tasarım dili, Apple’ın son nesil iPhone modellerinde kullandığı çizgiyi andırırken, renk seçeneklerinin de siyah, altın ve turuncu gibi tonlardan oluşacağı belirtiliyor.

Honor 600 ve 600 Pro beklenen özellikler

Ön tarafta ise her iki modelin de 6.57 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızna sahip OLED ekranla geleceği ifade ediliyor. Performans tarafında cihazların Snapdragon 8 serisi bir işlemciyle güçlendirilmesi bekleniyor. Ancak kullanılacak yonganın mevcut amiral gemisi mi yoksa daha optimize edilmiş bir “s” varyantı mı olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir yapı söz konusu. Honor 600 serisinin 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Donanımsal görüntü sabitleme desteği sunacağı belirtilen bu sensörün yanı sıra, Pro modelde ultra geniş açı ve telefoto lenslerin de yer alacağı konuşuluyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise batarya kapasitesi olabilir. Sızıntılar, Honor’un silikon tabanlı yeni nesil bir batarya teknolojisi kullanarak 9000 mAh gibi oldukça yüksek bir kapasite sunmayı planladığını öne sürüyor. Bu değer, önceki nesil Honor 500 ve 500 Pro modellerinde bulunan 8000 mAh bataryaya kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Tasarım tarafında metal çerçeve ve cam yüzeylerle premium hissiyatın korunması beklenirken, kablosuz şarj desteği ve 3D ultrasonik parmak izi sensörü gibi özellikler de cihazın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Özellikle ultrasonik sensör, önceki modellerde kullanılan optik çözümlere göre daha gelişmiş bir güvenlik ve hız avantajı sunabilir.

Honor 600 serisinin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatlandırmasının nasıl olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Honor 600 ve 600 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

