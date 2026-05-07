Honor 600 ve Honor 600 Pro Türkiye'de satışa çıktı

Honor 600 ve Honor 600 Pro fiyatları
Honor 600 modelinde 6.57 inçlik 8000 nit OLED ekran, Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP OIS ana kamera, 50MP ön kamera, 6400mAh batarya, 80W hızlı şarj, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 gibi özelliklerle 34999TL fiyat etiketi mevcut.
Honor 600 Pro modelinde ise 6.57 inçlik 8000 nit OLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 200MP OIS ana sensör, 50MP 3.5x telefoto sensör, 50MP ön kamera, 6400mAh batarya, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 şeklinde özellikler 61999TL bandında alıcılarını bekliyor.
Telefonların Çin'de tanıtılan 7000mAh bataryayı Avrupa'da geçerli şartlar nedeniyle 6400mAh olarak sunduğunu belirtelim. Hepsiburada platformu üzerinde satışa başlayan Honor 600 serisinin fiyatı kuponlarla bu seviyeye inmiş.