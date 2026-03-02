Giriş
    Honor, 7.000 mAh üzeri "Blade Batarya" teknolojisini tanıttı

    Honor, katlanabilir telefonlar için devrim niteliğinde 7.000 mAh üzeri "Blade Battery" teknolojisini gösterdi. İncelik ve yüksek kapasite artık bir arada sunulacak.

    Honor, 7.000 mAh üzeri 'Blade Batarya' teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    MWC kapsamında Honor, yalnızca yeni cihazlarını değil, yeni nesil teknolojilerini de duyurmaya devam ediyor. Son olarak katlanabilir telefonlar için şirketin geliştirdiği yeni Silicon-Carbon Blade Battery tasarımı paylaşıldı. Hedef ise 7.000 mAh ve üzeri kapasiteyi, incelikten ödün vermeden sunabilmek.

    Honor'dan 7.000 mAh üzeri "Blade Batarya" teknolojisi

    Honor'un yeni teknolojisine sahip ilk somut örneklerinden biri olan Honor Magic V6, yalnızca 4.0 mm (açık) ve 8.8 mm (kapalı) kalınlığına rağmen 6.660 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu modelde beşinci nesil silikon-karbon (Si-C) malzeme kullanılıyor. Honor'a göre yüzde 25 silikon oranı sayesinde sektördeki en yüksek enerji yoğunluklarından biri elde edilmiş durumda.

    Ancak şirket bununla yetinmiyor. Tanıtılan yeni Blade Battery konsepti, silikon oranını yüzde 32 seviyesine çıkarıyor. Bu sayede 900 Wh/L üzeri enerji yoğunluğu hedefleniyor. Artan silikon içeriği, aynı hacimde daha fazla enerji depolanmasını sağlarken, ince form faktörü korunabiliyor. Katlanabilir telefonlarda hem geniş ekran hem de yüksek pil kapasitesi sunma çabası düşünüldüğünde, bu gelişme kritik önem taşıyabilir.

    "Blade" ismi ise sadece pazarlama terimi değil. Bataryanın fiziksel formu gerçekten bıçak benzeri ince bir yapıya sahip. Honor, tanıtım sırasında Guinness Dünya Rekorları sahibi Rick Smith Jr. ile dikkat çekici bir gösteri de yaptı. Blade Battery, adeta bir kart gibi fırlatılarak meyveleri kesebilecek kadar ince ve sert bir yapıda sergilendi.

    [instagram=https://youtu.be/AVwPwi94WKU?si=Nbprl-jtCmKwBYWL]

    Honor'un batarya üreticisi ATL ile yürüttüğü iş birliği, katlanabilir segmentte kapasite/kalınlık dengesini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Eğer 7.000 mAh ve üzeri piller gerçekten ultra ince kasalarda sunulabilirse, katlanabilir telefonların en büyük zayıf noktalarından biri olan pil ömrü sorunu önemli ölçüde aşılabilir. Önümüzdeki dönemde Blade Battery tasarımının hangi modelle ticarileşeceği ise merak konusu. 

