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    Honor 700 Pro ikinci ekranla gelebilir

    Honor 700 Pro akıllı telefon modelinde Honor markasının ikinci bir ekrana yer vermesi bekleniyor. Böylece sınıfında daha rekabetçi bir konuma gelecek.           

    Honor 700 Pro Tam Boyutta Gör
    Honor markasının en çok satan modellerinden birisi olan Honor 400 ve sonrasında Honor 600 devam modeline de kapı açtı. Honor 700 serisinde firma daha ilgi çekici bir özelliğe yer verecek. Bu da fiyat artışı demek.

    Honor 700 Pro neler sunacak?

    Gelen bilgilere göre Honor 700 Pro modeli arka kısmında 1.72 inçlik ikinci bir ekran barındıracak. Bu ekranda özçekim vizörü, farklı temalar, bilgiler ve kontroller yer alacak. Son dönemde Xiaomi başta olmak üzere Çinli üreticilerde ikinci ekranları sıkça görmeye başladık.

    6.57 inçlik AMOLED ekran ince kenarlar sayesinde kasaya neredeyse sıfır olacak. Ayrıca Snapdragon Elite işlemci, 12GB RAM, 200MP sensör, 7000mAh civarında batarya kapasitesi gibi özellikler barındırması beklenen Honor 700 Pro önceki nesle göre fiyatında bir miktar daha artış yaşayacak.

    Kasım ayında tanıtılması beklenen seride Honor 700 ise Honor 600 ve 400 modellerinden alıştığımız üzere biraz daha kırpılmış özelliklerle gelecek. Aynı ekran paneli, Snapdragon 7 serisi işlemci, bir tık alt kalite 200MP sensör, sadece kablolu şarj, 8GB RAM bunlar arasında.

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