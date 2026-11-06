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    Honor 700 serisi ortaya çıktı: Üç modelde de arka ekran bulunuyor

    Honor 700 serisi için Çin'de ön sipariş süreci başladı. Dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak modeller, arka taraftaki ikincil ekranları ve yüksek batarya kapasiteleriyle dikkat çekiyor.

    Honor 700 serisi ortaya çıktı: Üç modelde de arka ekran bulunuyor Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni Honor 700 serisini resmen duyurdu. Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S modellerinden oluşan seri, arka kamera modülüne entegre edilen ikincil ekranıyla dikkat çekiyor. Üç model için ön sipariş süreci başlarken cihazların resmi tanıtım ve satış tarihi henüz açıklanmadı.

    Serinin üç üyesi de Soğuk Beyaz, Açık Gökyüzü, Mavi Ton ve Pembe Sis olarak adlandırılan dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Bellek yapılandırmaları ise modellere göre değişiyor. Honor 700, 12 GB RAM ve 256 GB depolamadan başlayarak 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya kadar uzanan dört farklı konfigürasyona sahip olacak. Honor 700 Pro, 12 GB+256 GB, 12 GB+512 GB ve 16 GB+512 GB seçenekleriyle gelirken Honor 700S yalnızca 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleri sunacak.

    Ön sipariş kampanyasına katılan kullanıcılara 365 gün boyunca tamir yerine cihaz değişimi garantisi ile bir yıl süreyle ön ve arka ekran sigortası da vaat ediliyor. 

    Honor 700 serisinin arka ekranı neler sunacak?

    Serinin en dikkat çekici yeniliği, üç modelin de arka tarafında yer alan ikincil ekran olacak. Büyük kamera adasının içerisine yerleştirilen kare biçimindeki bu ekranın yaklaşık 1,72 inç boyutunda olması bekleniyor. Honor tarafından paylaşılan görseller, ekranın saat ve hava durumu gibi bilgileri gösterebildiğini, çeşitli animasyonları çalıştırabildiğini ve ana kamerayla selfie çekilirken canlı önizleme sunabildiğini ortaya koyuyor.

    Honor 700 serisi ortaya çıktı: Üç modelde de arka ekran bulunuyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre arka ekranın bildirimleri görüntüleme, müzik kontrollerini kullanma ve farklı widget'ları çalıştırma gibi işlevleri de bulunacak. Böylece kullanıcılar, telefonun ana ekranını açmadan bazı işlemleri gerçekleştirebilecek.

    Honor 700 serisinin beklenen özellikleri

    Honor henüz telefonların teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak önceki sızıntılar, standart Honor 700 ve Honor 700 Pro modellerinin 6,57 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü düz OLED ekranla geleceğine işaret ediyor. Ekranların dört tarafında oldukça ince ve simetrik çerçeveler bulunması bekleniyor.

    Honor 700 serisi ortaya çıktı: Üç modelde de arka ekran bulunuyor Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise serinin 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Honor 700 Pro'nun buna ek olarak 50 megapiksel periskop telefoto kamera sunması beklenirken Honor 700 ve Honor 700 Pro modellerinin harici telefoto lens aksesuarını destekleyebileceği belirtiliyor.

    Batarya kapasitesi de serinin öne çıkan özelliklerinden biri olabilir. Sızıntılara göre Honor 700 ailesindeki modellerde batarya kapasitesi yaklaşık 9.000 mAh seviyesine ulaşacak. Üç telefon da 3C sertifikasyonundan 80W'a kadar kablolu şarj desteği sunan adaptörlerle geçti. Honor 700 Pro'nun ayrıca 50W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

    İşlemci tarafında standart Honor 700 için Snapdragon 8s Gen 4, Honor 700 Pro için ise Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti iddia ediliyor. Honor 700S modelinin işlemcisi ve kamera donanımı hakkındaki ayrıntılar ise henüz netleşmiş değil.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/11/06/honor-700-pro-700-700s-revealed-rear-display-ahead-of-launch/ https://www.honor.com/cn/sale/new.html
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