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Oynat Honor, dikkat çeken yeni Honor 700 akıllı telefon serisini tanıttı. Üç farklı modelden oluşan seride çift ekran tasarımı, 200 megapiksel ana kamera ve 9000 miliamperlik devasa batarya öne çıkıyor. Ayrıca cihazlar güçlü Snapdragon işlemciler ve 80 watt hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Seri, Kasım ayı sonunda ilk olarak Çin pazarlarında satışa sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör HONOR, yakın zamanda düzenlediği ürün lansman etkinliğinde yeni HONOR 700 serisini (HONOR 700, HONOR 700S ve HONOR 700 Pro'dan oluşuyor) tanıttı. Bu seri, ikincil dinamik arka ekran, kapsamlı sağlık takibi donanımı ve güncellenmiş kamera ve işleme sistemi sunuyor.

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Honor 700 serisi özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor 700 serisi, 6.57 inç düz ekran ve 80W kablolu şarj dahil olmak üzere temel donanımlarının çoğunu paylaşıyor. En büyük farklılıklar işlem gücü, zoom yeteneği ve şarj esnekliğinde yatıyor. Serinin en üst modeli Honor 700 Pro.

Arka ekran, serinin dikkat çeken özelliği. Her cihazda ayrıca kare şeklinde, çıkarılamayan bir arka ekran bulunuyor. Honor bu ikincil ekranı selfie önizlemeleri, özel duvar kağıtları, animasyonlu evcil hayvanlar ve ruh durumunu destekleyen özellikler için kullanıyor. Arka ekran ayrıca toplantı programlarına ve hava durumu bilgilerine erişim sunuyor. Ancak kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi ölçümleri, tüm seride mevcut olmak yerine yalnızca Honor 700 ve Honor 700 Pro modellerinde bulunuyor. Verilen bilgiler, bu sağlık ölçümlerinin nasıl alındığını veya tıbbi doğruluğunu açıklamıyor.

Üç telefonda da 1.5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 0.98 mm çerçevelere sahip 6.57 inç LTPS düz ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı 8.000 nit'e kadar çıkıyor ancak verilen teknik özellikler bu maksimum değerin hangi koşullar altında elde edildiğini detaylandırmıyor.

Honor, her modelde farklı Qualcomm işlemci kullanmış. Honor 700S, Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle çalışırken, standart Honor 700 Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle geliyor. Honor 700 Pro modeli ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor.

Yazılım tarafında, her üç telefon da Android 17 tabanlı MagicOS 11 üzerinde çalışıyor. Yazılım, arka ekranla etkileşimleri daha duyarlı ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlayan geliştirilmiş YOYO yapay zeka asistanı içeriyor.

Honor 700 serisi, aynı ana kamerayı başlıyor: 1/1.56 inç sensör formatı ve optik görüntü sabitlemeye sahip 200MP Samsung S5KHP5. CIPA 6.5 sabitleme derecesi de belirtiliyor. Her modelde ana kameraya eşlik eden 12MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Standart Honor 700 ve Honor 700 Pro modeli, 50MP periskop telefoto kamera ile geliyor. Bu iki model ayrıca kompakt G200 telekonvertör aksesuarını da destekleyerek zoom fotoğrafçılığı için ek seçenek sunuyor. Honor 700S modelinde bu özelliklerin hiçbiri bulunmuyor.

Honor, arka kamera kurulumunu ikinci ekranla birlikte kullanan 200MP yumuşak ışıklı selfie sistemini dikkat çekti. Ayarlanabilir, stüdyo tarzı yumuşak ışık halkası aydınlatmayı iyileştirmeyi amaçlarken, kısayol tuşuyla kontrolü sağlanıyor. Üç modelde de görüntüleme özellikleri arasında; 4K Canlı çekim ve üç saniyelik Canlı Video oluşturma yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca dinamik Canlı Fotoğraflara beş renk stili uygulayabiliyor: Parlak, Pastel, Doku, Mavi-Turuncu ve Birincil.

Batarya kapasitesi, serinin tamamında paylaşılan bir diğer özellik. Honor 700 serisinde 962.5 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 9.000 mAh pil bulunuyor. Üç model de 80W kablolu şarjı destekliyor. Standart Honor 700 ve Pro modeli ayrıca 27W kablolu ters şarj özelliği sunarak diğer cihazlara güç sağlayabiliyor.

Pro modeli ise 50W kablosuz şarj özelliği ekleyerek şarj seçenekleri açısından en çok yönlü model haline geliyor. Honor 700S için kablosuz şarj ve kablolu ters şarj özelliği yok.

Honor, üst düzey modellerin özellikleri arasında Phantom Engine 3.0, buz soğutma sistemi, üçüncü nesil C3 RF çipi ve E2 enerji verimliliği çipini listeliyor.

Özellik Honor 700 Honor 700 Pro Honor 700S Ekran 6.57", 1.5K, 120Hz, 8000 nit, LTPS / 1.59" ikinci ekran 6.57", 1.5K, 120Hz, 8000 nit, LTPS / 1.59" ikinci ekran 6.57", 1.5K, 120Hz, 8000 nit, LTPS / 1.59" ikinci ekran İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Bellek 12GB / 16GB RAM 12GB / 16GB RAM 12GB / 16GB RAM Depolama 256GB / 512GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB Arka kamera 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP (telefoto) 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP (telefoto) 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) Ön kamera 50MP 50MP 50MP Batarya 9000 mAh, 80W kablolu şarj, 27W kablolu ters şarj 9000 mAh, 80W kablolu şarj, 27W kablolu ters şarj, 50W kablosuz şarj 9000 mAh, 80W kablolu şarj Bağlantı 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB Type-C 2.0, NFC 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB Type-C 2.0, NFC 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0, NFC Boyut ve Ağırlık 156 x 74.7 x 7.96mm, 211g 156 x 74.7 x 7.96mm, 213g 156 x 74.7 x 7.96mm, 208 gr

Honor 700 serisi fiyatı ne kadar?

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HONOR 700S 12GB + 256GB: 3599 yuan (538 dolar)

HONOR 700S 12GB + 512GB: 3899 yuan (583 dolar)

HONOR 700 12GB + 256GB: 3999 yuan (598 dolar)

HONOR 700 16GB + 256GB: 4199 yuan (628 dolar)

HONOR 700 12GB + 512GB : 4299 yuan (643 dolar)

HONOR 700 16GB + 512GB : 4899 yuan (733 dolar)

HONOR 700 Pro 12GB + 256GB: 4599 yuan (688 dolar)

HONOR 700 Pro 12GB + 512GB : 4999 yuan (748 dolar)

HONOR 700 Pro 16GB + 512GB : 5099 yuan (763 dolar)

HONOR 700 / 700 Pro Telephoto Converter G200: 899 yuan (134 dolar)

HONOR 700 / 700 Pro filter lens seti: 299 yuan (44 dolar)

Honor 700 serisi, 27 Kasım'da Çin'de satışa çıkacak.

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Honor 700 serisi tanıtıldı: İşte fiyat ve özellikler

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