Honor 700 serisinin tanıtım tarihi açıklandı: İşte özellikleri

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Oynat Honor, merakla beklenen yeni akıllı telefon ailesi Honor 700 serisini 23 Kasım'da resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Üç farklı modelden oluşan seride Pro versiyon Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle öne çıkıyor. Tüm modellerde 200 megapiksel ana kamera, 9 bin miliamperlik güçlü batarya, 80 watt hızlı şarj ve kamera modülüne entegre edilmiş dikkat çekici bir arka ekran yer alıyor. Gelişmiş telefoto aksesuarlarıyla da desteklenen serinin uygun fiyatlı seçeneği ise Honor 700S olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Honor, yeni Honor 700 serisinin tanıtım tarihini resmen duyurdu. Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S modellerinden oluşan seri, 23 Kasım'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Tanıtım öncesinde Çin Telekom'un ürün veri tabanında ortaya çıkan modellerin teknik özellikleri de büyük ölçüde netleşti.

Honor 700 serisi 23 Kasım'da tanıtılacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 700 ailesinin tamamında 6,57 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Çözünürlük henüz resmi olarak açıklanmasa da önceki sızıntılar ekranların 1.5K çözünürlük sunacağına işaret ediyor.

Modellerin ortak özellikleri arasında 50 MP ön kamera, 9.000 mAh kapasiteli batarya ve Android 17 tabanlı MagicOS 11 arayüzü de yer alıyor. Daha önce ortaya çıkan sertifikasyon kayıtları, üç telefonun da 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacağını göstermişti.

156,0 x 74,7 x 7,96 mm boyutlarındaki telefonlar; Blue Tone, Clear Sky, Pink Mist ve Cold White olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Serinin tüm üyelerinde kamera modülünün içerisine yerleştirilen arka ekran da bulunacak.

Honor 700 Pro ve Honor 700 beklenen özellikler

Serinin en güçlü modeli olan Honor 700 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Daha önce Geekbench veri tabanında da görülen telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelecek.

Standart Honor 700 modelinde ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemci kullanılacak. Bu model, Pro sürümündeki seçeneklere ek olarak 16 GB RAM ve 256 GB depolama yapılandırmasıyla da sunulacak.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında iki model de benzer bir donanım paylaşacak. Her iki telefonda 200 MP ana kamera, 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera bulunacak.

Honor 700 ve Honor 700 Pro'nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise telefoto genişletici aksesuar desteği olacak. Bu aksesuar sayesinde telefonların yakınlaştırma yeteneklerinin daha da artırılması hedefleniyor. Standart Honor 700'ün ağırlığı 213 gram, Pro modelinin ağırlığı ise 211 gram olarak listeleniyor.

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Honor 700S daha uygun fiyatlı seçenek olacak

Serinin giriş seviyesi modeli olarak konumlandırılan Honor 700S, Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle gelecek. Telefon, 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak ve 208 gram ağırlığında olacak.

Kamera donanımında diğer iki modelden ayrılan Honor 700S, periskop telefoto kameraya sahip olmayacak. Bunun yerine 200 MP ana kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ikinci bir kamera kullanacak.

Üç modelin de en ilgi çekici özelliği arka kamera adasına yerleştirilen ikincil ekran olacak. Bu ekranın hangi işlevler sunacağı henüz paylaşılmış değil.

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Honor 700 serisinin tanıtım tarihi açıklandı: İşte özellikleri

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