Honor Band 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Band 11 Pro özellikleri ve fiyatı
Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 1.61 inçlik OLED ekranla geliyor. 700 nit standart parlaklığı olan cihaz pik zamanlarda 2000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Ekranda 60Hz tazeleme hızı akıcılığa katkı sağlıyor ve farklı ekran temaları sunuluyor.
Alüminyum alaşım gövdeye sahip olan bileklik 113 spor modunu destekliyor ve sağlık takip özellikleri barındırıyor. Bluetooth görüşmeye de imkân tanıyan bilekliğin opsiyonel GPS seçeneği de mevcut. 400mAh silikon-karbon batarya standart kullanımda 26 güne kadar süre sunabiliyor. Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 44$ fiyat etiketine sahipken GPS versiyonu ise 52$.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii