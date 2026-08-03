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    Honor Band 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 1.61 inçlik OLED ekran, yüksek parlaklık değeri, GPS desteği, 26 güne kadar kullanım süresi, sesli görüşme gibi özelliklerle geliyor. 

    Honor Band 11 Pro Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda daha verimli batarya kullanımına olanak sağlayan silikon-karbon batarya teknolojisi yavaş yavaş giyilebilir cihaz sektörüne de giriş yaptı. Honor Band 11 Pro sınıfının ilk silikon-karbon bataryalı bilekliği oldu.

    Honor Band 11 Pro özellikleri ve fiyatı

    Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 1.61 inçlik OLED ekranla geliyor. 700 nit standart parlaklığı olan cihaz pik zamanlarda 2000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Ekranda 60Hz tazeleme hızı akıcılığa katkı sağlıyor ve farklı ekran temaları sunuluyor.

    Alüminyum alaşım gövdeye sahip olan bileklik 113 spor modunu destekliyor ve sağlık takip özellikleri barındırıyor. Bluetooth görüşmeye de imkân tanıyan bilekliğin opsiyonel GPS seçeneği de mevcut. 400mAh silikon-karbon batarya standart kullanımda 26 güne kadar süre sunabiliyor. Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 44$ fiyat etiketine sahipken GPS versiyonu ise 52$.

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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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