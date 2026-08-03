Honor Band 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarda daha verimli batarya kullanımına olanak sağlayan silikon-karbon batarya teknolojisi yavaş yavaş giyilebilir cihaz sektörüne de giriş yaptı. Honor Band 11 Pro sınıfının ilk silikon-karbon bataryalı bilekliği oldu.

Honor Band 11 Pro özellikleri ve fiyatı

Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 1.61 inçlik OLED ekranla geliyor. 700 nit standart parlaklığı olan cihaz pik zamanlarda 2000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Ekranda 60Hz tazeleme hızı akıcılığa katkı sağlıyor ve farklı ekran temaları sunuluyor.

Honor Band 11 serisi ön siparişe açıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Alüminyum alaşım gövdeye sahip olan bileklik 113 spor modunu destekliyor ve sağlık takip özellikleri barındırıyor. Bluetooth görüşmeye de imkân tanıyan bilekliğin opsiyonel GPS seçeneği de mevcut. 400mAh silikon-karbon batarya standart kullanımda 26 güne kadar süre sunabiliyor. Honor Band 11 Pro akıllı bileklik modeli 44$ fiyat etiketine sahipken GPS versiyonu ise 52$.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Honor Band 11 Pro silikon-karbon batarya ile geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: