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    Honor Band 11 serisi ön siparişe açıldı: İşte özellikleri

    Honor, yeni akıllı bileklik serisi Honor Band 11 için ön sipariş sürecini başlattı. Honor Band 11, Band 11 Pro ve Band 11 Pro GPS Edition olmak üzere üç modelden oluşan seri neler sunuyor?

    Honor Band 11 serisi ön siparişe açıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni akıllı bileklik serisi Honor Band 11 için Çin'de ön sipariş sürecini başlattı. Honor Band 11, Honor Band 11 Pro ve Honor Band 11 Pro GPS Edition olmak üzere üç farklı modelden oluşan serinin en dikkat çeken yeniliği ise ilk kez bağımsız GPS desteği sunan bir modelin yer alması oldu.

    Honor Band 11 serisi neler sunuyor?

    Serinin en üst modeli olan Honor Band 11 Pro GPS Edition, Honor Band ailesinde ilk kez bağımsız GPS çipiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar akıllı telefonlarını yanlarında taşımadan koşu, bisiklet ve diğer açık hava aktivitelerinde rota takibi yapabiliyor, egzersiz verilerini doğrudan bileklik üzerinden kaydedebiliyor.

    Honor, tüm Band 11 modellerinde spor ve sağlık özelliklerini de geliştirdi. Üç modelde de yeni eklenen badminton modu ile birlikte gelişmiş uyku sağlığı takibi bulunuyor. Pil ömrü tarafında ise standart Honor Band 11 tek şarjla 18 güne kadar kullanım sunarken, Band 11 Pro ve Pro GPS Edition modelleri 26 güne kadar kullanım süresi vadediyor. Karşılaştırmak gerekirse, önceki nesil Band 10 Pro'nun pil ömrü 14 güne kadar çıkıyordu; bu da yein modelin pil ömründe önemli bir sıçrama yapacağı anlamına geliyor. 

    Honor Band 11 serisi ön siparişe açıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Renk seçenekleri de modellere göre farklılık gösteriyor. Standart Honor Band 11, Sea Salt White, Taro Purple ve Caviar renkleriyle satışa sunulacak. Pro ve Pro GPS Edition modelleri ise Almond White, Cocoa Black ve Avocado renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Tasarım tarafında Band 10'un çizgilerini koruyan cihazların, selefindeki 1,57 inç AMOLED ekran, 256 x 402 piksel çözünürlük, 8,99 mm incelik, yaklaşık 22,1 gram ağırlık ve kolay değiştirilebilir kayış yapısını büyük ölçüde devam ettirmesi bekleniyor.

    Honor Band 10 ile sunulan gelişmiş sağlık özelliklerinin de yeni seride yer alması öngörülüyor. Cihaz, kalp ritmini analiz ederek olası atriyal fibrilasyon, düzensiz kalp atışı, erken atım ve anormal nabız gibi durumları tespit edebiliyor. Ayrıca uyku sırasında uyku apnesi riski için de ön değerlendirme yapabiliyor. Spor tarafında ise selefi toplam 96 egzersiz modunu destekliyor. Bunların 11'i profesyonel spor modu olurken, kalan 85'i özelleştirilebilir aktivitelerden oluşuyor.

    Honor'un ön sipariş sürecinin devam etmesiyle birlikte Band 11 serisinin teknik özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihiyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/07/27/honor-band-11-series-now-open-for-pre-orders-pro-gps-model-joins-the-lineup/ https://weibo.com/3206603957/RaE7ooCPB
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